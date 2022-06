Alle Mülleimer sollen durch Solarpresskübel ersetzt werden

Für 5,6 Millionen Über 1000 sollen es werden: Alle öffentlichen Mülleimer sollen durch Solarpresskübel ersetzt werden Aktuell sind es 160, bis in fünf Jahren sollen es über 1000 sein: Die Regierung beantragt dem Grossen Rat 5,6 Millionen Franken, um eine grosse Menge der umstrittenen Solarpresskübel anzuschaffen. Elodie Kolb 21.06.2022, 14.39 Uhr

Waren viel Kritik ausgesetzt: Die neuen Solarpresskübel in Basel. BLZ / Roland Schmid

Lange waren die silbernen Pressabfalleimer, die in Basel installiert wurden, nicht mehr Thema in der Öffentlichkeit. Man könnte fast meinen, die Stadt habe sich an die silbernen Boxen gewöhnt.

Jetzt geht die Regierung in die Offensive. Die Solarpresskübel hätten sich bewährt, schreibt der Regierungsrat in einer Mitteilung am Dienstag, trotz der Diskussionen über deren Ästhetik. Und deshalb beantragt dieser dem Grossen Rat, 940 weitere für 5,6 Millionen Franken anzuschaffen.

Presskübel haben sich laut Regierung bewährt

Sämtliche der rund 1'100 öffentlichen Abfallkübel sollen in den nächsten fünf Jahren durch die Pressmülleimer ersetzt werden. Dasselbe gilt für die blauen Abfallcontainer, die jeweils unter anderem am Rheinbord stehen. Durch die solarbetriebene Presse können die Presskübel bei einem Fassungsvermögen von 120 bzw. 240 Litern bis zu 500 bzw. 1000 Liter Abfall aufnehmen – das sei viermal mehr als die konventionellen Mülleimer, heisst es in der Mitteilung weiter.

Sie hätten sich bewährt, so die Regierung. Seit Dezember 2020 stehen in Basel 160 der Pressmülleimer. Probleme mit der Abschliessvorrichtung seien gelöst worden, ansonsten «funktionieren die Solarpresskübel einwandfrei».

Die bestehenden Mülleimer sollen behindertenfreundlich werden

«Voluminöser» und «weniger ästhetisch» wirken die neuen Pressabfallkübel im Stadtbild, so die Regierung. Daher seien die Kübel nach dem ersten Aufstellen noch einmal «dezenter platziert» worden. Eine neue Ausschreibung rein für ästhetischere Presskübel lehne die Regierung ab, heisst es weiter, da dies die Vertragsauflösung mit dem bisherigen Anbieter zufolge hätte.

Ausserdem, heisst es in der Mitteilung weiter, beantragt der Regierungsrat dem Grossen Rat 38'000 Franken, um die bestehenden Pressmülleimer behindertenfreundlich umzugestalten.