Krebsdiagnose kurz vor Spiel: Nati-Star Shaqiri überrascht kranken Fan

Der Amerikaner Rick Thompson war kein Fussball-Fan, bis er Xherdan Shaqiri an der WM 2018 in einem der letzten Spiele der Gruppenphase auf dem Rasen sah. Deshalb freute sich Thompson umso mehr, als ein Gastspiel von Chicaco Fire in der Nähe seines Wohnorts im US-Bundesstaat North Carolina angekündigt wurde. Doch nur wenige Wochen vor dem Spiel erhielt der Shaqiri-Fan eine erschütternde Diagnose. Trotzdem konnte er sich am Tag es Spiels freuen: Er wurde von Xherdan Shaqiri überrascht.

10.08.2022, 14.38 Uhr