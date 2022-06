Bars in Basel dürfen wegen Frauen-EM länger offen haben

Fussballfieber Basler Bars dürfen wegen Frauen-EM länger offen haben Die Basler Gastro-Betriebe dürfen während der Fussball-Europameisterschaft der Frauen länger wirten. Zara Zatti 08.06.2022, 20.25 Uhr

Basler Beizen und Bars dürfen während der Frauen-EM länger offen sein. Walter Schwager

Das schreibt das Basler Bau- und Verkehrsdepartement am Mittwoch in einer Medienmitteilung. Das Turnier findet vom 6. bis zum 31. Juli in England statt – mit dabei ist auch die Schweizer Nationalmannschaft. Ihren ersten Auftritt hat sie zwei Tage nach dem EM-Anpfiff gegen Portugal. Der Kanton hat entschieden, dass Restaurants, Bars und Cafés in Basel ihre Gäste an den Spieltagen innen und aussen bis maximal 15 Minuten nach dem offiziellen Spielende bewirten dürfen – unabhängig von den grundsätzlich bewilligten Öffnungszeiten. Der Kanton erlaubt dies, damit die Bevölkerung das Sportereignis auch gebührend feiern kann.