Basel: "Schwarzer Peter" eröffnet Kulturlokal auf dem Lysbüchel

Gassenarbeit «Schwarzer Peter» eröffnet Kulturlokal: «Es ist ein soziales Experiment» Der Streetwork-Verein Schwarzer Peter betreibt neu ein Kulturlokal auf dem Zwischennutzungsareal «Lysa Büchels Garten». Am Samstag feiert der Verein die Eröffnung. Maria-Elisa Schrade 14.05.2022

Das neue Kulturlokal vom Verein Schwarzer Peter auf dem Lysbüchelareal: Bis kurz vor der Eröffnung liefen die letzten Arbeiten. Kenneth Nars

Es wird noch fleissig gesägt und geschraubt am Donnerstagvormittag, zwei Tage vor der Eröffnungsfeier des neuen Kulturlokals des Vereins für Gassenarbeit Schwarzer Peter. Ein alter Schiffscontainer schwebt abenteuerlich in der Luft, balanciert auf den Rändern eines weiteren, exzentrisch bemalten Containers und eines Holzbaus mit Dachterrasse und Türmchen. Künftig werden diese Räume ein Büro, einen Aufenthaltsraum, ein Kunstatelier und eine Werkstatt beherbergen. Ausserdem ist ein Urban-Gardening-Projekt geplant – erste Wildblumen spriessen bereits in grossen, runden Betonkübeln vor den Containern.

Ziel ist, zusammen mit Menschen am Rande der Gesellschaft Begegnungsräume zu schaffen, die ihnen eine niederschwellige Rückkehr in ein geregeltes Leben ermöglichen. Die Vision für das nun entstandene Kulturlokal stammt von der Projektleiterin Stefanie Twerdy, die seit vielen Jahren in der aufsuchenden Sozialarbeit und Suchthilfe tätig ist und sich intensiv damit auseinandergesetzt hat, was Menschen benötigen, um den Schritt aus der Gasse zurück in die Mitte der Gesellschaft zu bewältigen.

Verein kann oft nur Schadenbegrenzung betreiben

«Am schwierigsten ist es, wieder ein soziales Umfeld und eine sinnvolle Beschäftigung zu finden», berichtet die Sozialarbeiterin über Betroffene und erklärt:

«Es fehlen Orte, an denen sich unsere Besucherinnen und Besucher sicher aufhalten und mit anderen Menschen in Kontakt treten können.»

Die Projektleiterin streicht sich die kurzen, blond gefärbten Ponyfransen aus der Stirn. Dicke, blonde Dreadlocks schmücken ihren Kopf. Sie berichtet: «Wir können oft nur Schadenbegrenzung betreiben, indem wir ein Obdach bieten und Bedingungen für einen sicheren Drogenkonsum gewährleisten.»

Am Samstag stellen Klientinnen und Klienten des Schwarzen Peters Kunstwerke aus. Kenneth Nars

Das Kulturlokal des Schwarzen Peters will das anders machen: Die Klientinnen und Klienten sollen die Räume nicht nur gemeinsam mit Ehrenamtlichen und anderen Interessierten nutzen, sie haben auch entschieden, was entstehen soll und auf der Baustelle fleissig mitgearbeitet. Twerdy erzählt: «Einer unserer Besucher ist ein versierter Zimmermann. Das Bauteam konnte einiges von ihm lernen.» Ein anderer Klient liebe es, zu gärtnern, eine der Frauen habe sich als talentierte Künstlerin entpuppt.

«Es ist wichtig, einander auch in anderen Rollen zu begegnen.»

Bis 2024 auf dem Areal

Heute, Samstag ab 14 Uhr eine Eröffnungsfeier statt, an der die Gäste dazu eingeladen sind, im Rahmen eines Streetart-Workshops die Fassade zu bemalen. Zudem stellen Besuchende des Schwarzen Peters ihre Kunstwerke aus und berichten über ihr Schaffen. Einer der Künstler sitzt gerade in Haft und hat seine Erfahrungen in diversen Kunstwerken verarbeitet: Briefe, Anekdoten, Notizen, Skizzen, kleine Gemälde. Aluschälchen, die als Farbtöpfchen gedient haben, ein paar Turnschuhe – Indizien, die helfen sollen, einen Fall aufzulösen.

Anlässlich der Architekturwoche führt ausserdem das Bauteam über das Gelände und erklärt die modulare Bauweise, die es dem Team ermöglichen wird, am Ende der Zwischennutzung 2024 alles schnell wieder abzubauen und mit dem Kulturlokal umzuziehen. Fast das gesamte Baumaterial ist recycelt, unzählige Ehrenamtliche haben mit angepackt. Wie in den meisten sozialen Projekten ist das Geld knapp, da helfe es, gut vernetzt zu sein, so Twerdy.

Ab Montag ist das Kulturlokal immer montags, mittwochs und freitags von 16 bis 22 Uhr geöffnet. Das Angebot ist kostenfrei und für alle zugänglich. Wie die Räume dann tatsächlich genutzt werden, muss noch gemeinsam ausgehandelt werden. «Es ist ein soziales Experiment», sagt Twerdy und lacht.

