Rhyschänzli-Buvette öffnet am Donnerstag seine Kasernentore

Gastronomie Rhyschänzli-Buvette Walther öffnet am Donnerstag ihre Kasernen-Tore Nach monatelangen Arbeiten kann die Basler Gastronomiegruppe ihr Gourmetpotenzial endlich auch wieder am Rheinbord ausschöpfen. Ab dem 26. Juni kann man auch im Innern Speis und Trank geniessen. Maximilian Karl Fankhauser

Am Mittwoch noch eine Baustelle, eröffnet hier am Donnerstag die Rhyschänzli-Gruppe ihre Buvette im neuen Look. Bild: Kenneth Nars

Wer an einem sonnigen Feierabend am Grossbasler Rheinufer flaniert, dem fällt beim Blick über den Fluss etwas auf: Die Dreirosen-Buvette ist voll; die Oettlinger-Buvette ist voll; die Flora-Buvette ist voll. Das «Pulpo» bei der Münsterfähre? Voll! Einzig vor der Kaserne, wo sich in den vergangenen Jahren die Rhyschänzli-Buvette befand, tummeln sich nur vereinzelt Menschen.

Denn das neugebaute «K-Haus», der Kasernenhauptbau, soll nebst dem kulturellen Programm auch eine gastronomische Note erhalten. Die Zuschläge für das Ess- und Trink-Angebot hatte damals die Rhyschänzli-Gruppe für ein Café mit Buvette und das «Grenzwert» für eine Dachterrasse erhalten. Zur Vergabe des Restaurants mit Aussenterrasse ist es aufgrund von Komplikationen noch nicht gekommen.

Ein kleiner Wagen als Beginn

Nachdem die Kasernen-Buvette der Rhyschänzli-Gruppe in den vergangenen zwei Wochen noch in einem kleinen Wagen betrieben wurde, kann es nun am Donnerstag endlich losgehen. Dann wird in einem ersten Akt der untere Teil mit der Buvette des neuesten Rhyschänzli-Zuwachses für die Öffentlichkeit zugänglich. Unter dem neuen Namen «Walther Bistrobar & Buvette» sollen ein regionales Konzept und eine neue Leitung die Buvette zu altem Glanz führen.

«Natürlich ist es schade, dass wir die ersten schönen Wochenenden im Frühling verpasst haben», sagt Rhyschänzli-Geschäftsführer Hermès Beurret. «Uns war aber von Beginn weg bewusst, dass es immer zu Verzögerungen kommen kann.» Es sei ja nicht das erste Mal, dass die Gruppe einen Betrieb eröffne.

Die Lüftung sorgt für ­Verzögerung

In dieser Zeitung wurde angekündigt, dass sich die Eröffnung um den April herum bewegen würde. Auf der Website war die Rede von Anfang Juni. Weshalb die Verzögerung? Man habe die Räumlichkeiten erst später als abgemacht erhalten. Dies aufgrund der momentan schwierigen Liefersituation von einigen Kleinteilen, die eine Fertigstellung des Innern des Baus herauszögerte.

«Neben einigen Kleinigkeiten fehlten Teile zur Beendigung der Arbeiten an der Lüftung. Das war das Hauptproblem», sagt Beurret. Im Moment sind die Wege vor der Buvette noch abgesperrt. Das liegt aber nur daran, dass die zweite Teerschicht, die am Mittwoch gelegt wurde, über Nacht noch auskühlen müsse. «Am Donnerstag sind die Wege wieder begehbar.»

Neuer Blickwinkel auf die Stadt

Ab dem 26. Juni werden dann zusätzlich auch noch die Innenräumlichkeiten des «Walther» eröffnet. «Dies soll aber die Gäste nicht daran hindern, uns bereits ab Donnerstag täglich bei schönem Wetter besuchen zu kommen», sagt Beurret.

Gute Neuigkeiten gibt es unterdessen auch für die «Grenzwert»-Schwester «Amber Bar». «Am nächsten Montag, dem 13. Juni, werden wir unsere Eröffnung feiern können», bestätigt Geschäftsführerin Cécile Grieder. Dann bietet sich für die Baslerinnen und Basler die Möglichkeit, die Stadt von einem neuen Blickwinkel aus kennen zu lernen. Denn die «Amber Bar» ist auf dem Turm des «K-Hauses» lokalisiert und wird als Rooftop-Bar geführt werden, ein Novum in der Geschichte der Kaserne. «Die Vorfreude bei uns ist sehr gross», sagt Grieder.

Ins Restaurant soll eine Zwischennutzung

Nachdem die Eröffnung des Kasernenneubaus eher schleppend vorangegangen ist, freut man sich auch dort über den gastronomischen Teil, der in den nächsten Tagen das Areal bereichern wird. «Wir sind äusserst positiv auf die neuen gastronomischen Angebote gestimmt», sagt Elias Schäfer, Präsident der betreibenden K-Haus AG. Denn zusätzlich zum kulturellen Angebot würde das Haus auch von der Gastro leben.

Das nicht vergebene Restaurant mit Terrasse wurde vom Kanton erneut ausgeschrieben. Zudem wird laut mehreren Quellen eine Zwischenlösung gesucht, um den Sommer zu überbrücken.

