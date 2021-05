Gastronomie Ab jetzt können sich Freunde der Kulinarik von Flavio Fermi im Ackermannshof bekochen lassen Wie die bz bereits im Januar berichtete, wechselte der Sternekoch Flavio Fermi Sternekoch Flavio Fermi vom Restaurant Bad Bubendorf in den Ackermannshof. Nun wurde das Restaurant im St. Johann unter seiner Führung wiedereröffnet. Aimee Baumgartner 20.05.2021, 10.48 Uhr

Sternekoch Flavio Fermi in der Küche des Ackermannshof. Bild: zvg

Während acht Jahren war Flavio Fermi Küchenchef in der mit 16 GaultMillau-Punkten und einem Michelin Stern ausgezeichneten Osteria TRE im Drei-Sterne-Superior-Hotel Bad Bubendorf. Ab heute ist er zusammen mit Eveline und Roland Tischhauser, beide ehemalige Gastgebende in Bad Bubendorf, «im Ackermannshof» in der St. Johanns-Vorstadt im Einsatz. Wie in einer Mitteilung Donnerstag zu entnehmen ist, kocht Fermi «eine modern-mediterran interpretierte Küche, die seine schweizerischen und italienischen Wurzeln widerspiegelt».