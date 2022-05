Basel: Bald duftet es indisch und mexikanisch im Bachletten

Gastronomie Bald duftet es indisch und mexikanisch im Bachletten-Quartier Aus «Sukhothai» wird «Indian Summer, das «Caprice» heisst neu «Caprice by Mexis» – doch seine Tage sind allerdings bereits wieder gezählt. Ein Blick in die Veränderungen im Basler Quartier Bachletten. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Benjamin Kundert übernimmt das «Caprice» als «Caprice by Mexis» und wird mexikanische Klassiker anbieten. Kenneth Nars

Sie war so etwas wie die Gastro-Meile im Bachletten-Quartier: die Bachlettenstrasse mit dem Gourmetrestaurant Oliv und dem Café Templum auf der einen Seite, dem italienischen Spezialitäten-Lädeli Paradiesli und der Bäckerei Bumann mit ihren famosen Gipfeli in der Mitte sowie dem «Caprice» und dem Traditionslokal Sukhothai auf der anderen Seite in der Birsigstrasse. Doch dann machten diese beiden letztgenannten Restaurants dicht. Sehr zum Leidwesen der Quartierbewohner, wie Peter Bollag vom Neutralen Quartierverein Bachletten-Holbein festgestellt hat:

«Die Leute bedauern es, dass damit zwei beliebte Einkehrmöglichkeiten und Treffpunkte weggefallen sind.»

Umso grösser dürfte die Freude darüber sein, dass die beiden Lokale unter neuen Betreibern bald wieder aufmachen. «Coming soon» ist beim «Caprice» zu lesen und vis-à-vis beim ehemaligen «Sukhothai» sogar «Coming very soon»; statt thailändischen Spezialitäten werden hier künftig indische Speisen angeboten, und auf die berühmten Wurstweggen folgen im «Caprice by Mexis» – wie es der Name schon ankündigt – mexikanische Klassiker wie Tacos oder Burritos. Die Gastro-Meile feiert also ihre Auferstehung und wird gleichzeitig internationaler.

Ein Bijou, aber in die Jahre gekommen

Allerdings nicht für lange, zumindest was das «Caprice» anbelangt. Hier planen Investoren der in Basel ansässigen Bahiba Group SA, die das Gebäude von den ehemaligen Betreibern des «Caprice» übernommen haben, einen Neubau mit mehreren Eigentumswohnungen. Bis das jetzige Gebäude abgerissen wird, kann es als Zwischenlösung als Restaurant genutzt werden. Darüber freuen sich die beiden engagierten Gastronomen Benjamin Kundert und Marcus Meyer, die das «Caprice» als «Bijou» bezeichnen – ein Bijou, das aber gerade im Innern in die Jahre gekommen ist.

Ursprünglich war die Eröffnung bereits auf 1. Mai vorgesehen, aber es gab im Gebäude mehr zu tun, als erwartet. Kenneth Nars

Ursprünglich, so steht es auch immer noch auf der Website, sollte das Lokal am 1. Mai aufgehen, doch dann zeigte sich, dass vieles maroder als erwartet war. Als Kundert sich der Lüftung annahm, wurde er von einer öligen Fettdusche überrascht, die sich während Jahren angesammelt hatte. «Diese Arbeit müssen nun Profis übernehmen», sagt er und hofft, dass sich dadurch der Eröffnungstermin nicht allzu lange verzögert.

Zuhause von «Da Gianni» wird bald abgerissen

Kundert geht davon aus, dass ungefähr Ende Januar nächsten Jahres wieder Schluss ist. Danach soll das Gebäude, in dem sich während Jahrzehnten eine Schuhmacherei befand und nach deren Aus das «Caprice» 1975 seine Pforten öffnete, abgerissen werden.

Verzögerungen sind indes durchaus denkbar, etwa durch Einsprachen von Anwohnern. Man denke nur an das Eckgebäude an der Elsässerstrasse, in dem die Pizzeria Da Gianni zu Hause ist. Seit 2016 heisst es, dass hier abgerissen werden soll. Vor einigen Wochen wurde nun die letzte Pizza gebacken, das Restaurant gibt es nicht mehr, der Abriss steht kurz bevor.

Von Binningen ins Bachletten

Keine solchen Probleme hat Akilan Aruna, der in der ersten Juniwoche vis-à-vis den «Indian Summer» eröffnen will. «Unser Mietvertrag ist langfristig angelegt, nämlich mindestens auf zehn Jahre.» Allerdings wurde auch er, der seine Wurzeln in Sri Lanka hat, vom Zustand des übernommenen Lokals überrascht. «Da mussten wir mehr als erwartet sanieren.»

Aruna betrieb seinen «Indian Summer» bis jetzt in Binningen, den er für den neuen Standort aufgibt. Dies, weil die Leute ihm abends die Bude eingerannt hätten und das Lokal, das auf den üblichen Bewertungsplattformen hervorragend abschneidet, zu klein geworden sei. Zudem hofft er darauf, dass sich das Mittagsgeschäft im belebten Bachlettenquartier wieder lohne; in Binningen war dieses seit dem Homeoffice-Boom nicht mehr lukrativ.

Auch Benjamin Kundert ist von der Attraktivität des Standorts überzeugt. «Das ist eine attraktive Ecke für solch ein Lokal.» Er ist in diesen Tagen dreifach gefordert: Sowohl in der Clarastrasse als auch in der Sternengasse sind derzeit weitere Ableger seines Gastrounternehmens, der Tamora Gastro Group, in Bau.

