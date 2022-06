Burger King am Bahnhof Basel wird vegetarisch

Gastronomie Burger King am Basler Bahnhof schaltet auf Vegetarisch um Der Fast-Food-Riese startet in Basel einen Versuch: Vom 13. bis 23. Juni sind in seinem ersten Veggie-Pop-Up-Restaurant in der Deutschschweiz ausschliesslich Menüs ohne Fleisch erhältlich. Rahel Empl 09.06.2022, 10.40 Uhr

Der Burger King am Bahnhof wird vegetarisch – aber nur temporär. Kenneth Nars

Der Burger King am Centralbahnplatz in Basel setzt ab kommendem Montag voll auf vegetarisches Essen. Das erste Schweizer Veggie-Pop-Up-Restaurant des Fast-Food-Riesen wird zehn Tage lang ausschliesslich pflanzliche Fleischalternativen anbieten – insgesamt 14 Produkte wie etwa Veggie-Nuggets oder der Veggie Whopper. Darunter aber auch drei Neuheiten, die ab kommenden Montag landesweit lanciert werden und noch geheim sind, wie eine Sprecherin auf Anfrage sagt. Vegan sei indes keines der Menüs.

Die Filiale in Basel wird die einzige in der Deutschschweiz sein, die temporär in ein vegetarisches Restaurant umgewandelt wird. Der zweite Standort für diesen Versuch befindet sich in Genf, wie einer Mitteilung zu entnehmen ist. Die beiden Städte seien strategisch günstig gelegen, begründet die Sprecherin. Alle Veggie-Produkte würden in Zusammenarbeit mit dem Unilever-Anbieter The Vegetarian Butcher aus pflanzlichen Fleischalternativen hergestellt. Diese würden nicht nur so aussehen wie Fleisch, sondern auch so schmecken, so die Sprecherin weiter:

«Mit dieser Aktion verfolgt Burger King das Ziel, Fleischliebhabern zu zeigen, wie köstlich pflanzliche Alternativen sein können.»

Ganz auf die pflanzliche Karte setzen will die Burger-Kette in Basel dennoch nicht. Das Restaurant am Centralbahnplatz wird nach dem zehntägigen Versuch ab dem 23. Juni wieder sowohl fleischhaltige als auch fleischfreie Varianten anbieten.