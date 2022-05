Beliebte Burger in Basel: "Burgermeister" eröffnet dritte Filiale

Gastronomie Burger überall: Und wann ist Basel satt? Die Zürcher Kette Burgermeister eröffnet am kommenden Montag den dritten Ableger in Basel. Auch lokale Anbieter schmieden angesichts des ungebrochenen Appetits auf Burger Expansionspläne. Es gibt aber Anzeichen dafür, dass der Markt bald übersättigt ist. Rahel Empl 4 Kommentare 25.05.2022, 05.00 Uhr

Da läuft uns gleich das Wasser im Mund zusammen: Ein grosser Teil der Basler Restaurants haben einen Gourmetburger auf ihrer Karte. Und die Zahl der Burger-Beizen steigt und steigt. bz

Hundert Jahre ist er mittlerweile alt – und nie war der Burger, diese Ikone der amerikanischen Popkultur, derart beliebt wie heute. Lange Zeit der Inbegriff von Fast Food, avancierte er in den vergangenen zehn Jahren zum Gourmethappen: aus frischen Zutaten von lokalen Produzenten, mit selbst gemachten Buns und Saucen, als vegane und vegetarische Alternative sowie grenzenlos individualisierbar. Kein gehobenes Restaurant in Basel, das nicht eine Burger-Kreation auf der Karte hat, kaum eine Strasse in der Innenstadt, die nicht ein Burgerlokal beherbergt – der Appetit auf Burger scheint schier unersättlich. Und damit hat der Hunger der Anbieter nach Rendite einen guten Nährboden gefunden.

Am kommenden Montag kommt ein weiteres entsprechendes Lokal dazu, wie Recherchen dieser Zeitung ergeben haben – an zentralster Lage an der Gerbergasse direkt neben dem Unternehmen Mitte. «Burgermeister», der Brand der Zürcher Gastrogrösse Aydin Yildirim, eröffnet den dritten Ableger in Basel. Dies nur anderthalb Jahre nach der Eröffnung der ersten beiden Standorte am Claraplatz und in der Aeschenvorstadt. Angesichts der hohen Dichte an ähnlichen Konzepten erscheint dies mutig. Doch Yildirim sagt auf Anfrage:

«Die grosse Nachfrage in unseren beiden bestehenden Filialen hat uns darin bestätigt, dass wir in Basel ein weiteres Restaurant eröffnen möchten.»

Hier eröffnet am Montag der dritte Ableger von «Burgermeister». Nicole Nars-Zimmer

Die dritte Filiale von «Burgermeister» wird sich allerdings von den beiden bestehenden unterscheiden: Neben Produkten zum Mitnehmen wird ganz klassisch auf Tischbedienung gesetzt und die Getränkekarte mit Cocktail-Kreationen deutlich erweitert. In Zürich betreibe Burgermeister bereits ein solches Restaurant an der Kasernenstrasse, so Yildirim weiter.

Der Gastrounternehmer schliesst nicht aus, in Zukunft weitere Filialen an attraktiven Lagen in Basel zu eröffnen, denn er sehe noch viel ungenutztes Potenzial. «Zum aktuellen Zeitpunkt liegt unser Fokus aber primär darauf, das neue Restaurant gut zum Laufen zu bringen und eine starke und loyale Gästebasis aufzubauen.»

Ein klares Konzept wird immer wichtiger

Das Vorpreschen von «Burgermeister» in Basel wird in der Szene betont gelassen registriert, wie eine Umfrage der bz bei den wichtigsten Anbietern ergeben hat. Dies mit gutem Grund, führt Daniela Kimmich, Sprecherin von Gastrosuisse, aus: «Solange das Angebot so vielseitig ist und verschiedene Zielgruppen anspricht, wird es zu keiner Sättigung kommen.»

Tatsächlich scheinen gemäss der Umfrage die Umsätze bei den Basler Burger-Lokalen zu stimmen. Die Mehrheit – darunter die deutsche «Hans im Glück», die lokale «La Manufacture» oder die Schweizer Kette «Holy Cow» - zeigte sich mit dem aktuellen Geschäftsgang zufrieden und stellen bei der Kundschaft einen Nachholbedarf nach auswärtigem Essen in der Post-Corona-Zeit fest. Andres Krattinger, Mitinhaber von «Holy Cow» an der Steinenvorstadt, sagt dennoch:

«Es wird sich zeigen, ob der hiesige Markt langfristig gross genug ist für alle Anbieter. Definitiv werden die länger bestehenden durch die neuen herausgefordert und Anpassungen in der Leistung oder dem Preis nötig sein.»

Zu den Pionieren hinsichtlich Premium Burgern in Basel gehört der Union Diner der Rhyschänzli-Gruppe an der Stänzlergasse (seit 2014) und am Meret-Oppenheim-Platz (seit 2019). Laut Geschäftsführer Hermès Beurret sei die Übersättigung des Marktes angesichts der vielen Player nur eine Frage der Zeit. «Vor diesem Hintergrund ist ein klares Konzept umso wichtiger.» Beim «Union Diner» sei das etwa ein Produkt von höchster Qualität: «Dann ist die Kundschaft bereit, einen entsprechenden Preis zu bezahlen.» Man fokussiere bewusst auf diese zahlungskräftige Gruppe, so Beurret: «Mit preisgünstigeren Burgern, deren Qualität sich allerdings von der unseren unterscheidet, können und wollen wir uns nicht messen.»

Cateringgeschäft als wichtiges Standbein

Bei der Basler Mini-Gastrokette La Manufacture wird auch auf Diversifikation gesetzt, wie Geschäftsführer Gaël Di Giusto ausführt. So stehen nicht nur Burger, sondern auch Tartines, Bagels und im «Pop-Up» an der Binningerstrasse weitere Gerichte von verschiedenen Köchen auf der Karte. Ein wichtiges Standbein sei zudem das Cateringgeschäft, so Di Giusto. Die Eröffnung eines weiteren Ablegers schliesst er nicht aus – «allerdings nicht im Stadtzentrum, da hat es bereits genug Anbieter. Sondern eher in der Peripherie oder sogar im Kanton Baselland.»

Die Rhyschänzli-Gruppe fährt laut Beurret eine andere Strategie: «Wir halten die Augen offen, ja. Aber wenn wir einen dritten Ableger in Basel eröffnen, muss die Location erstklassig sein.»

