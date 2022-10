Basler Kollektiv Squadra Violi eröffnet Restaurant im St. Johann

Gastronomie Die Betreiber des «Lido» führen ein neues Lokal im St. Johann, das «etwas mehr Restaurant» sein soll Seit Juli letzten Jahres betreibt das Basler Kollektiv Squadra Violi, in Zusammenarbeit mit dem Lido Sports Club, das «Lido» auf dem Lysbüchelareal. Am vergangenen Wochenende wurde nun ein paar hundert Meter weiter ein neues Lokal eröffnet. Matteo Calonder Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Am vergangenen Freitag hat das «Mezzo» in der Mülhauserstrasse eröffnet. Nicole Nars-Zimmer

In der Basler Gastroszene sind die jungen Raviolispezialisten von «Squadra Violi» und Pizzabäcker Tobias Gottwald alias «The Notorious 801» längst keine Unbekannten mehr. Nun wagen sie den nächsten Schritt: Am vergangenen Freitag eröffneten sie ihr neues Lokal Mezzo. Wenn das «Lido» über die Wintermonate schliesst, wird das Geschäft ein paar hundert Meter weiter gen Süden in die Mülhauserstrasse verlagert.