Finkmüller: Das Basler Kaffee-Konzept will familiär bleiben

Gastronomie Die Kinder testen fleissig: Das Basler Kaffeekonzept «Finkmüller» im Porträt Anfang Oktober hat in Basel bereits die vierte Filiale des Cafés Finkmüller eröffnet. Eine grosse Kette soll das lokale Unternehmen allerdings nicht werden, wie der Chef klarstellt. Rafael Hunziker Jetzt kommentieren 10.10.2022, 05.00 Uhr

Simon Müller vom Café Finkmüller in der Markthalle. Roland Schmid

Ohne grosses Tamtam ist am 1. Oktober das neue Finkmüller-Kaffeehaus am Goldbachweg beim Erlenmattpark aufgegangen. Aufmerksam wurde man höchstens über die Betriebsbewilligung, die am vergangenen Mittwoch im Kantonsblatt veröffentlicht wurde, auf den Namen Simon Müller. Er ist zusammen mit seiner Frau Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens. Es ist nun bereits der vierte «Finkmüller»-Standort in Basel. Das Kaffeekonzept ist auf dem aufsteigenden Ast.

Das eben erst eröffnete Lokal im Kleinbasel soll der Ersatz sein für das Kaffeehaus an der Güterstrasse im Gundeli, das künftig nicht mehr vom Ehepaar Müller betrieben wird, aber weiterhin ihren Kaffee verkaufen werde, wie Müller betont. Es sei nicht das Ziel, eine grosse Kette zu werden.

Alles hat mit dem Kaffeemobil in der Markthalle begonnen. Müller hat eine Lehre als Schreiner absolviert, war danach im therapeutischen Bereich tätig und hat über sein Speiseölgeschäft den Weg in die Markthalle gefunden. Das Ganze sei zufällig entstanden, sagt er. «Ich will flexibel bleiben.» Er sei ein grosser Liebhaber von italienischem Espresso und wollte als Publikumsmagnet für seine Öle in der Markthalle eine Espressobar eröffnen.

Kaffeehaus Marke Eigenbau

Die Gastronomie hat ihn schon immer fasziniert. Das notwendige Wissen habe er sich mit der Praxis angeeignet. «Das ist gerade das Spannende», sagt Müller. Zusammen mit seinem Kollegen Philipp Fink wurde die Idee des Kaffeemobils umgesetzt. Die Kombination der beiden Namen der Beteiligten ergab «Finkmüller».

In der Zwischenzeit ist nach dem ersten Kaffeehaus an der Güterstrasse auch ein Lokal an der Klybeckstrasse aufgegangen. «Für die Klybeckstrasse wurden wir angefragt», sagt Müller. Es habe gepasst, weil das Ehepaar viel selbst bestimmen und umbauen konnte. Der gelernte Schreiner konnte sich verwirklichen. Auf die gleiche Art und Weise sei auch das Lokal in der Markthalle entstanden. Dort wurde das ursprüngliche Kaffeemobil durch einen fixen Standort ersetzt. Ohne die handwerklichen Fähigkeiten des Geschäftsführers wären diese Standorte niemals möglich gewesen.

Die Kinder der Müllers testen fleissig

Das Konzept ist einfach. Wichtig ist Müller, dass er hinter den Produkten stehen kann, die verkauft werden. Der Anspruch an die Qualität sei hoch. Wenn immer möglich, sollten die Produkte biologisch und saisonal sein. «Bei der Qualität sind wir kompromisslos», sagt Müller. Er würde aber nicht einfach auf die Labels schauen. Es komme auf das Produkt an. Manchmal würden konventionell produzierte Lebensmittel besser abschneiden als biologische. Im Idealfall kenne man die Produzentin oder den Produzenten persönlich.

Die Familie Müller nimmt sich selbst als Massstab, wenn es darum geht, neue Produkte für die Geschäfte zu testen. Kommt es in der Familie gut an, würde es meistens auch in den Lokalen gut laufen. Ein wichtiger Referenzwert wären die eigenen Kinder. «Wenn es unseren Kindern schmeckt, sollte es passen», sagt Müller.

Flexibel in die Zukunft

Den familiären Charakter sollen die Geschäfte unbedingt behalten. «Wir wollen nicht noch grösser werden», sagt Müller. Die Kinder wären bei Verhandlungen, Umbauarbeiten und im geschäftlichen Alltag immer wieder dabei gewesen. «Diese familiäre Atmosphäre spürt man in unseren Lokalen», sagt Müller. Ehrlichkeit sei ein grosser Teil des Erfolges der «Finkmüller»-Filialen. Es sei kein Konzept, das irgendwo an einem Bürotisch entworfen wurde. Die Lokale haben sich aus den Gegebenheiten entwickelt.

Auch im neuesten Kaffeehaus am Goldbachweg soll sich an der ehrlichen Ausstrahlung nichts ändern. Es müsse nicht immer alles perfekt sein. Das Angebot im Gastrobetrieb könnte sich von den bisherigen etwas unterscheiden. «Wir sind im Austausch mit der Bevölkerung aus dem Quartier», sagt Müller. Vielleicht gäbe es kleine Anpassungen. Das Kaffeehaus ist in erster Linie für die Menschen aus dem Quartier gedacht. «Es sind aber natürlich alle Menschen willkommen», sagt Müller.

Offiziell soll das bereits offene Geschäft am 15. Oktober aufgehen. Weitere Filialen seien nicht geplant, aber ausschliessen kann man nichts. Mittlerweile wohnt die Familie in Laufen. Auch das Baselbiet sei eine Möglichkeit für einen Standort. «Es gibt noch keine Pläne», sagt Müller. Falls alles passen würde, sei die Familie aber immer flexibel und bereit für etwas Neues.

