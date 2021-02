Gastronomie Die «Kleine Freiheit» ist vorbei – Der «Za Zaa»-Wirt betrachtet das Experiment als gescheitert Das Restaurant am Erasmusplatz erhält einen anderen Namen und eine neue Betriebsstruktur. Die Eigentümerin der Liegenschaft hat sich derweil einen Notfallplan zurechtgelegt – für den Fall, dass die Miete nicht mehr bezahlt werden kann. Helena Krauser 25.02.2021, 05.00 Uhr

Künftig können die Gäste am Erasmusplatz auch draussen essen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Schon kurz nach der Eröffnung im Herbst 2019 begannen die Probleme im Restaurant Kleine Freiheit am Erasmusplatz. Entlassungen, unzufriedene Mitarbeitende und immer wieder Wechsel in der Geschäftsleitung. Die bz berichtete. Nun will Ismail Korkut, der Geschäftsführer der Aasamo Gastro GmbH, die das Restaurant betreibt, das Experiment beenden.

Die Aasamo Gastro GmbH ist vor allem bekannt für die Za Zaa Restaurants und Take-aways, die in ganz Basel zu finden sind. Für den Westflügel des Bahnhof SBB plant sie sogar ein zweistöckiges Restaurant mit 160 Plätzen. «Die Kleine Freiheit wollten wir nach einem Konzept betreiben, das losgelöst ist von dem der Za Zaa Restaurants», sagt Ismail Korkut gegenüber der bz. Wie der Name schon sagt, sollten hier mehr Freiheiten herrschen. Für die Gäste und die Mitarbeitenden. «Aber das hat nicht geklappt. Am Ende müssen wir ja trotzdem ein Plus machen und ich muss in Ruhe schlafen können», so Korkut.

Deshalb will der Geschäftsführer die «Kleine Freiheit» künftig nach der gleichen Betriebsstruktur wie die Za Zaa Restaurants betreiben. Auch der Name soll sich ändern. Das Restaurant wird dann «Za Zaa Erasmus» heissen.

Bewilligung für Bewirtung auf der Terrasse beantragt

Aber nicht nur der Name und die Betriebsstruktur soll sich ändern, auch das Erscheinungsbild wird ein anderes sein. Denn künftig will Korkut die Gäste auch vor dem Restaurant bewirten. Dafür hat er nun eine Bewilligung beantragt. An rund zehn Tischen entlang der Fassade soll künftig bis zur Nachtruhe um 23 Uhr gegessen und getrunken werden –wenn die Restaurants wieder öffnen dürfen. Die Aussenbewirtschaftung sei schon von Anfang an geplant gewesen, so Korkut. Nur habe es immer wieder Fehler in dem Gesuch gegeben, weshalb es so lange gedauert hat.

Die «Kleine Freiheit» wird bald «Za Zaa Erasmus» heissen. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Was irritiert: An ebendieser Fassade hing vor ein paar Wochen noch eine Baupublikation, die ankündigte, dass das Erdgeschoss der Liegenschaft, also genau die Räumlichkeiten, in denen sich die «Kleine Freiheit» befindet, zu fünf kleinen Wohnungen umgebaut werden soll. Korkut sagt, er stünde mit der Verwaltung nicht in Kontakt und wisse daher auch nichts von deren Plänen. Sein Vertrag sei bis 2024 gültig, deshalb mache er sich keine Sorgen.

Eigentümerin machte schlechte Erfahrungen mit Restaurantbetreibern

Auf Nachfrage gibt Josef Chaimson von der zuständigen Goda Verwaltung an, dass es sich dabei um eine Vorsichtsmassnahme handle. «Die Eigentümerschaft habe in Vergangenheit viele schlechte Erfahrungen mit Restaurantbetreibern gemacht. Oft blieben diese nur für kurze Zeit und können die Miete nicht mehr bezahlen.» Um bei einer allfälligen Kündigung der Aasamo Gastro GmbH nicht über mehrere Wochen oder Monate einen Leerstand hinnehmen zu müssen, habe die Marom Immobilien GmbH, die im Besitz der Liegenschaft ist, beschlossen, einen Notfallplan für die jetzigen Restauranträumlichkeiten zu erarbeiten. Solange die Miete bezahlt werde, sähe die Eigentümerin aber keinen Grund, das Erdgeschoss umzubauen.