Gastronomie Dieser aktive FCB-Spieler steigt ins Sushi-Geschäft ein Der Linksverteidiger Noah Katterbach hat die Firma Sushi NinJaH gegründet. Als Franchise-Geschäft will er damit ein Kölner Take-away nach Basel holen. Christian Mensch und Céline Feller Jetzt kommentieren 02.09.2022, 05.00 Uhr

Noah Katterbach erhält beim FC Basel wenig Spielzeit. Sein neues Spielfeld ist ein Take-away-Projekt. Daniela Frutiger/Freshfocus

Der Linksverteidiger des FC Basel, Noah Katterbach, wird Unternehmer. Er hat dazu in Basel mit einem Startkapital von 100'000 Franken eine Firma gegründet, die Sushi NinJaH AG.

Die Grossbuchstaben in der etwas seltsamen Schreibweise verweisen auf die Vornahmen der drei Verwaltungsräte. Er selbst (N) präsidiert die Firma, sein Spielerberater (J) hält eine kleine Minderheitsbeteiligung, seine Freundin (H) ist als Delegierte des Verwaltungsrates eingetragen.

Die Sushi-Erinnerung an Köln

Zweck des Betriebs ist ein Take-away-Angebot samt Lieferdienst. Auf Anfrage will Katterbach nicht Stellung nehmen, ausser um zu bestätigen, was ohnehin amtlich ist: Dass er die Firma gegründet und 95 Prozent der Anteile gezeichnet hat.

Offenbar ist die Firmenidee entstanden, da Katterbach seit seiner Ausleihe vom 1. FC Köln nach Basel seinen Lieblings-Sushi-Laden in der deutschen Domstadt vermisst. Und da er den Betreiber dieser Kette kenne, erwuchs der Plan, dass Katterbach im Franchise-System eine Filiale in Basel eröffnet und seiner Freundin die Geschäftsführung überlässt.

Wann, wo und ob das Geschäft tatsächlich lanciert wird, ist derzeit unbekannt. Angemeldet ist die Firma am Aeschengraben, wo nicht nur Katterbach wohnt, sondern wo Vito auch sehr erfolgreich ein Pizza-Take-away betreibt.

Seine prominenten Vorbilder als FCB-Gastronomen

Das Timing ist mutig. Katterbach wurde mit einem befristeten Leihvertrag an den FC Basel abgegeben, der ihm jedoch wenig Spielzeit gewährt. Dass der Klub jedoch wohl nicht weiter auf den 21-Jährigen setzt, zeigte sich nicht zuletzt mit der neuen Verpflichtung von Riccardo Calafiori für die Linksposition.

Für einen frühzeitigen Ruhestand als Fussballer ist Katterbach noch etwas jung. Sonst hätte er sich in die Reihe ehemaliger FCB-Spieler einreihen können, die sich nach ihrer aktiven Zeit in der Gastronomie versuchten. Legendär ist das Engagement von Karl Odermatt, der sich jedoch mit dem «Holzschopf» am Claraplatz übernommen hatte. Oder aus jüngerer Zeit Scott Chipperfield, der sein Glück nicht mit dem Burgerstand Scotty’s Corner fand.

