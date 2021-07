Gastronomie Ein Lauch fürs Kleinbasel: Das ehemalige Restaurant Trio wird vegetarisch Das Hotel Basilisk und das Restaurant Trio haben den Lockdown nicht überlebt. Nun ist klar, wie es zumindest mit dem Restaurant weitergeht: Die Betreiber vom «Goldenen Fass» treten mit einem Vegi-Restaurant die Zwischennutzung an. Julian Förnbacher 09.07.2021, 05.00 Uhr

Die zukünftigen Betreiber des zukünftigen Restaurants Lauch v. l. n. r.: Ueli Gerber, Bettina Larghi und Gilbert Engelhrad. Nicole Nars-Zimmer

Vor einem Monat berichtete die bz über die Schliessung des traditionsreichen Hotels Basilisk und des angrenzenden Restaurants Trio. Deren Räumlichkeiten, die beide zum selben Gebäude von 1894 gehören, sollten zwischengenutzt werden, bis das Haus in zwei bis drei Jahren rücksaniert wird.

Nun ist klar, wer in die Räumlichkeiten einziehen wird: Bettina Larghi, Ueli Gerber und Gilbert Engelhard, die gemeinsam einen Steinwurf entfernt an der Hammerstrasse das «Goldene Fass» betreiben, eröffnen mit dem «Lauch» ein neues Lokal. Insgesamt 15 Bewerbungen waren für die Gastrofläche bei der Ecoreal-Immobilien-Anlagestiftung eingegangen, wie Lea Bürgi, Leiterin Operations, bestätigt:

«Wir waren wirklich überrascht von diesem Andrang an spannenden Projekten, der uns die Wahl wirklich nicht leicht gemacht hat.»

Ecoreal übernimmt das Gebäude per August von der langjährigen Hotel-Basilisk-Betreiberfamilie Cavegn.

Vegetarisch, regional und experimentell

Sogar aus Zürich kamen Konzepte – die Neuigkeit über die Zwischennutzung der Lokalität mit der grossen Aussenterrasse an der Klingentalstrasse hatte weite Wellen geworfen. Am Ende fiel die Wahl aber auf das Gastrotrio vom «Goldenen Fass» – und damit auf eine lokale Lösung. «Sie kennen das Quartier, das Quartier kennt sie. Ausserdem sind wir davon überzeugt, dass sie mit ihrem einzigartigen Konzept gut in den Basler Markt passen werden», sagt Bürgi.

Dieses Konzept soll das «Lauch» als trendig-vegetarische Adresse auf dem Basler Gastromarkt platzieren, erklärt Mitinitiantin Bettina Larghi: «Für mich ist das Speziellste am Projekt, dass unsere Küche einerseits vegetarisch-vegan, andererseits komplett auf regionalen Zutaten basierend sein wird.» Und sie schiebt nach:

«Dass regional gekocht wird, behaupten zwar viele, wir setzen es aber auch radikal um.»

Über das nötige Know-how und Netzwerk dazu verfügen die Gastronomen durch das «Goldene Fass», das sich ebenfalls ausschliesslich der Verwendung von lokalen Produkten verschrieben hat.

Ebenso wichtig ist dem «Lauch»-Trio jedoch auch, eine experimentelle Karte zu bieten.

«Das klassische 0815-Vegi-Gericht genügt uns nicht»,

sagt Larghi. So will das «Lauch», das vorerst von Mittwoch bis Sonntag geöffnet ist, unter anderem mit mehrgängigen Tastingmenus und einer ausgefeilten Kreation an vegetarischen Tapas aufwarten und so Vielseitigkeit auf den Teller bringen. Ein Attribut, welches das Restaurant mit seiner Gemüse-Galionsfigur teilen soll: «Der Lauch ist ein simples, sympathisches und bodenständiges Gemüse, das in der Region sehr gut wächst und aus dem man total viel kreieren kann. Eigentlich war der Name nur ein Arbeitstitel, aber nun sind wir gleich dabei geblieben», sagt Larghi schmunzelnd.

Wie es mit dem Hotel weitergeht, ist noch offen

Der Faktor Regionalität ist der Aspekt, der das «Lauch» in eine Marktlücke vorstossen lassen soll – denn in den letzten Jahren nimmt der Trend zu pflanzlich-urbaner Küche auch in Basel zu. Für Mitbetreiber Ueli Gerber ist dies jedoch kein Grund zur Sorge, wie er sagt: «Wir haben sicherlich noch keine Zustände wie am Prenzlauer Berg in Berlin, wo sich vegane Lokale fast schon aneinanderreihen. Wir sind überzeugt, dass es hier in Basel noch Platz hat für wertige, hochstehende, vegetarisch-vegane Küche.» Die Macher vom «Goldenen Fass» werden ihr Projekt vorerst einmal für die zwei- bis dreijährige Zwischennutzung auslegen, signalisieren jedoch bereits jetzt Interesse, die, wie sie sagen, «schönste Terrasse im Kleinbasel» auch langfristig zu bespielen.

Den Betrieb wird das «Lauch» per Ende August aufnehmen – vorerst nur auf der Terrasse, ab Herbst dann auch im Innenraum. Wie es mit dem Rest des Gebäudes, also den Räumlichkeiten des einstigen Hotels Basilisk, weitergeht, ist noch offen. Lea Bürgi von Ecoreal bestätigt, dass momentan Gespräche in diverse Richtungen laufen: «Natürlich liegt eine Zwischennutzung als Wohnraum nahe, es ist aber durchaus auch möglich, dass zumindest eine Mischform mit anderen Projekten entsteht. Vielleicht sogar in Zusammenarbeit mit dem neuen Restaurant.»