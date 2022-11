Gastronomie Das Wort Imperium mag er nicht: Raphael Wynigers Gruppe hat letztlich nur einen Zweck Raphael Wynigers Gastrogruppe ist stark gewachsen. Ihm geht es vor allem um den Erhalt des Teufelhofs. Die anderen Restaurants, Hotels und Firmen sollen diesem Ziel zudienen. Andreas Möckli Jetzt kommentieren 15.11.2022, 05.00 Uhr

«Ich habe mich in den ‹Teufelhof› verliebt», sagt der 47-jährige Raphael Wyniger. Juri Junkov

Letztlich dreht sich alles um den «Teufelhof». Das wird im Gespräch mit Gastrounternehmer Raphael Wyniger rasch klar. In der Öffentlichkeit ist seine Wyniger-Gruppe in den vergangenen Jahren zwar mit immer neuen Restaurants aufgefallen, für ihn steht jedoch noch immer die langfristige Sicherung des «Teufelhofs» im Zentrum. Das Haus bestehend aus Hotel, Theater, Restaurant und Bar ist das Herz der Gruppe. «Ich habe mich in den ‹Teufelhof› verliebt», sagt der 47-Jährige.

Wyniger führt den «Teufelhof» seit der Übernahme 2009 als Geschäftsführer. Gleichzeitig leitet er die ganze Gruppe mit 450 Mitarbeitenden, zu der etwa Restaurants wie das 1777, das Beef7 oder die Taverne Johann gehören. Sein Büro befindet sich im «Teufelhof», das Treffen findet in der Bar des Hauses statt.

Fünf Jahre nach dem Kauf gingen der gebürtige Solothurner und sein Team über die Bücher oder wie er es formuliert: «Wir haben die Strategie reflektiert.» An den beiden zusammengelegten Stadthäusern aus dem 18. Jahrhundert am Leonhardsgraben muss immer mal wieder geflickt oder saniert werden. Das kostet. Der «Teufelhof» sei aufwendig, zudem will Wyniger die Abhängigkeit von den Banken reduzieren. Als er als 33-Jähriger das Haus mit seiner heutigen Frau übernimmt, muss er sich stark verschulden. Über konkrete Zahlen spricht Wyniger nicht.

Er hat die Frage schon oft gehört: Nein, er habe keinen Financier im Hintergrund, wie dies in Basel bei anderen Gastroketten der Fall ist. «Wir finanzieren alles aus eigenen Mitteln.» Ohnehin sei das gar nicht so eine grosse Sache, die Pacht eines Restaurants zu übernehmen. Beim ersten Expansionsschritt, dem Restaurant 1777, sucht die Gesellschaft für das Gute und Gemeinnützige (GGG) eine Betreiberin. Den Umbau zum Gastrolokal im Schmiedenhof in der Nähe des Marktplatzes finanziert die GGG.

Zwei zusammengelegte Stadthäuser aus dem 18. Jahrhundert am Leonhardsgraben: Hier ist der «Teufelhof» beheimatet. Nicole Nars-Zimmer

Inzwischen betreibt Wynigers Unternehmen sechs Restaurants, im nächsten Jahr kommen das «Waldhaus» in der Muttenzer Hard und eine Buvette hinzu. Basel-Stadt hat die Flora Buvette am Rhein neu ausgeschrieben, das Rennen machte die Wyniger-Gruppe. Teil der Firma sind zudem die Confiserie Beschle, eine Molkerei, eine Brauerei und ein Schnapsbrenner. Abgerundet wird das Portfolio mit der Cateringfirma Ryago.

Letzteres Unternehmen wird in der Öffentlichkeit wohl am wenigsten mit der Wyniger-Gruppe in Verbindung gebracht. Im Oktober gab Ryago bekannt, die ehemalige Novartis-Kantine auf dem Klybeck-Areal zu mieten. Das Unternehmen beliefert Privatkliniken, Altersheime, Kantinen und Kindertagesstätten mit Essen. An den bestehenden Standorten an der Burgfelderstrasse und am Luzernerring hat Ryago die Kapazitätsgrenzen erreicht. Neben dem zusätzlichen Platz biete die ehemalige Kantine auch eine Eventhalle, sagt Wyniger. Darin gibt es Platz für Veranstaltungen bis zu 1000 Personen.

«Ich hatte existenzielle Ängste»

Nach 2014 überdenkt Wyniger die Strategie sechs Jahres später zum zweiten Mal, die Coronakrise zwingt ihn dazu. «Die Pandemie hat mich geprägt und getroffen», sagt er. «Ich hatte existenzielle Ängste, bis ich verstanden habe, wie uns der Staat zumindest partiell helfen wird.» Der Gastrounternehmer nahm Kurzarbeit und Härtefallgelder in Anspruch, auf die Coronakredite verzichtete er zum grössten Teil. Letztere erachtet er als «enorm unsolidarische Massnahme», sich verschulden zu müssen, wenn auch zinsfrei, sei keine Hilfe.

Für Wyniger war klar, dass er bei einer nächsten Pandemie nicht mehr zu 100 Prozent von der Gastronomie abhängig sein möchte. «Wir wollten uns breiter aufstellen, damit wir bei einer nächsten Pandemie nicht mehr den ganzen Betrieb einstellen müssen», sagt Wyniger. Die Gruppe suchte nach Dienstleistungen, die sie für sich selber benötigte. So kaufte das Unternehmen die Firma WIN Services, die Hotels, Restaurants oder Spitäler reinigt sowie die Hauswartung für Gebäude übernimmt.

Die Wyniger-Gruppe sei ein mittelgrosses KMU, «nicht mehr, aber auch nicht weniger», sagt Raphael Wyniger. Juri Junkov

Bezeichnungen wie Imperium oder Grosskonzern mag Wyniger nicht. Er könne verstehen, dass dieser Eindruck in der Öffentlichkeit entstanden sei. Doch im Kern sei die Gruppe ein mittelgrosses KMU, «nicht mehr, aber auch nicht weniger». Und doch scheint er irgendwo doch Mühe mit der Aussenwahrnehmung zu haben. Auf die Frage, ob ihn diese stört, macht er eine lange Pause und sagt: «Natürlich stört mich das nicht, es stört mich eher, wenn die Leute etwas sehen, was nicht ist.»

Die Wyniger-Gruppe sei eben Pächterin und nicht Eigentümerin. Bis auf den «Teufelhof» besitzt das Unternehmen keine Immobilien. Alle Projekte hätten eine Geschichte, die den Eindruck einer offensiven Expansionspolitik relativiere und erkläre. Die Molkerei namens «Milchhüsli beider Basel» etwa sei dazugestossen, weil er den Betreiber aus der gemeinsamen Schulzeit kennt. Die Idee mit den Schnapsbränden sei ihm beim Joggen gekommen, beim Bier handle es sich um eine Mikrobrauerei mit einem Ausstoss von 40'000 Litern.

Alles begann mit dem «schiefen Theater»

Gastronomie funktioniere auch über Geschichten, sagt Wyniger. «Unsere Gäste haben Freude, wenn das Bier, der Käse oder das Brot aus dem eigenen Haus kommt.» Auch bei den Restaurants handle es sich oft um Ideen eigener Mitarbeiter. Als Beispiel nennt er die «Taverne Johann». Der damalige Küchenchef des «Ufer7», Christoph Hartmann, ging auf Wyniger zu, um sich weiterzuentwickeln. So ist die Idee für ein Restaurant im St.Johann entstanden. Kürzlich wurde Hartmann vom Gastroführer «Gault-Millau» mit 13 Punkten ausgezeichnet. «Wir arbeiten stets mit Personen zusammen, die wir schon länger kennen und die unsere Werte teilen.»

Das alles geschieht immer mit dem Ziel vor Augen, den «Teufelhof» zu bewahren. Eröffnet hatten das Haus das Ehepaar Monica und Dominique Thommy-Kneschaurek im Jahr 1989. Zuvor waren die beiden mit dem «schiefen Theater» durch die Lande gezogen, einem Lastwagen, der aufgeklappt einen geschlossenen Theatersaal für 120 Zuschauende inklusive Bühne bot. Nach 1100 Vorstellungen in ganz Europa wollten sie sesshaft werden.

Der «Teufelhof» im Jahr 1988 während des Umbaus, als er noch Truchsesserhof hiess. In nur neun Monaten wurde das Gebäude umgebaut. zvg

Zunächst betrieben sie das «Theater/Café zum Teufel» am Andreasplatz. Auf der kleinen Bühne traten Künstler wie Viktor Giacobbo oder Andreas Vollenweider auf. Der Wunsch, das Gastroangebot zu vergrössern, führte sie an den Leonhardsgraben. Als sie die Ruine des Truchsesserhofs sahen, hätten sie nie gedacht, dass daraus mal ein Sternerestaurant wird, sagte Monica Thommy-Kneschaurek im Jahr 2007 zur «Basler Zeitung».

Die alteingesessenen Basler in der Umgebung waren jedoch gar nicht begeistert von der Idee des Paars. Zahlreiche Einsprachen verzögerten das Projekt um sechseinhalb Jahre. Von einem Drogenzentrum oder einem Bordell war hinter vorgehaltener Hand die Rede, da lediglich acht Zimmer vorgesehen waren. Schliesslich gab das Bundesgericht grünes Licht.

«Ich habe noch etwas Zeit»

Der Charme des «Teuelfhofs» wusste rasch zu überzeugen. Im Basler Stadtbuch war etwa von einem «Gesamtkunstwerk, das auch zwei Theaterräume enthält», die Rede. Nach 19 Jahren gingen die Thommys, wie sie von ihren Bekannten genannt werden, in den Ruhestand. Ein Angebot des Kronprinzen aus Dubai schlugen sie aus. Fündig wurden sie in ihren ehemaligen Angestellten Raphael Wyniger und Nathalie Reinhardt, Wynigers späterer Frau.

Den Wynigers schwebt vor, die traditionsreiche Liegenschaft des «Teufelhofs» mittelfristig der Spekulation zu entziehen. Ob das über eine Stiftung geschehen soll, hat Wyniger noch nicht geklärt. Klar ist, dass der «Teufelhof» zuerst entschuldet und danach die Unabhängigkeit gesichert werden soll. «Ich bin 47, ich mag noch etwas arbeiten und mache das auch sehr gern. Ich habe also noch etwas Zeit», sagt Wyniger.

