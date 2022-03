Gastronomie «Es sind faire Preise»: Die ausgedehnte Aussenbestuhlung in Basel bleibt bis auf Weiteres Während der Coronakrise durften Gastronominnen und Gastronomen mit dem Segen des Regierungsrats ihre Aussenbewirtungsfläche vergrössern. Manche sind nun auf den Geschmack gekommen. Rahel Empl Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Lauschiges Plätzchen: Am Oberen Rheinweg darf weiterhin grosszügig bestuhlt werden. Die Fläche wurde von den Behörden dauerhaft bewilligt. Roland Schmid

In den vergangenen Tagen liess sich gehörig Frühlingsluft schnuppern in Basel. Zu Tausenden lockte es die Menschen nach draussen – mit Vorliebe in die Gartenbeiz. In den vergangenen zwei Pandemiejahren erhielten Letztere von höchster Stelle die Erlaubnis, sich auf der Allmend auszubreiten, um die coronabedingten Abstandsregeln zwischen den Tischen einhalten zu können: Die Regierung ermöglichte befristet diese Ausdehnung von bestehenden Aussenbestuhlungen. Das war ohne Bewilligung möglich, erst noch meldefrei und kostenlos, solange die vorgegebenen Auflagen sowie Sicherheitsbestimmungen erfüllt waren.