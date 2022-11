Gault Millau 2023: Aufsteiger und Verlierer in der Region Basel

Gastronomie Gault-Millau 2023: Zwei Bewährte und drei Aufsteiger erobern in der Region Basel die Hüte Die Kochhüte sind verteilt: Gault-Millau hat seinen Restaurantführer 2023 publiziert. In der Nordwestschweiz ist die Dichte an Spitzenrestaurants weiterhin gross: Gleich zwei der sechs Lokale der Meisterklasse sind am Rheinknie zu finden. Benjamin Wieland 07.11.2022, 12.00 Uhr

Verteidigen ihre je 19 Punkte im neuen «Gault-Millau»-Restaurantführer: Tanja Grandits vom «Stucki» und Peter Knogl vom «Cheval Blanc». Keystone/zvg

Die Nordwestschweiz bleibt die Region der Schweiz für Spitzengastronomie – das zeigt auch der neue Gault-Millau. Der Restaurantführer kürt in seinem Guide 2023 sechs Restaurants in der Schweiz mit maximal 19 Punkten und fünf Kochhüten. Zwei davon befinden sich in Basel-Stadt: Das «Stucki» mit Chefin Tanja Grandits auf dem Bruderholz und das «Cheval Blanc», wo Peter Knogl die Küche führt, im Hotel Drei Könige. Gleich zwei 19-Punkte-Lokale gibt es sonst in keiner anderen Schweizer Stadt.