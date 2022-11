Kleinbasler Gastronomie: Grenzwert-Bar zügelt in die Kaserne

Gastronomie Grenzwert-Bar zügelt in die Kaserne: Gastro-Urgestein Cécile Grieder gibt «Schwarzen Bären» endgültig auf Knapp drei Jahre suchte der Kanton einen Pächter für das Restaurant im neuen Kultur- und Kreativzentrum am Kleinbasler Rheinufer. Nun setzt er erneut auf die Erfahrung von Szene-Gastronomin Cécile Grieder. Sie will ein neues Zuhause für die Grenzwert-Bar aufbauen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 10.11.2022, 20.03 Uhr

Seit kurzem führt Cécile Grieder die Amber-Bar auf dem Südturm der Kaserne. Künftig soll auch das stadtbekannte «Grenzwert» hier einziehen. Nicole Nars-Zimmer

Eigentlich hätte das Restaurant in der Kaserne an der Kleinbasler Rheinpromenade bereits 2019 vergeben werden sollen – so wie die anderen beiden neuen Gastrolokale, das Bistro und die Bar. Mit der Eröffnung des Kultur- und Kreativzentrums diesen Sommer nahmen sie ihren Betrieb auf. Das Restaurant, noch im Rohbauzustand, blieb leer. Jetzt steht fest: Der Kanton übergibt dieses in die Hände von Gastro-Urgestein Cécile Grieder.

Grieders Grenzwert-Gruppe erhielt bereits den Zuschlag für die Bar im Südturm des Kasernen-Hauptbaus. Nun wird ihr also auch das Herzstück des Gastrobetriebs vertraut. Dieses soll mehr als die Hälfte der Basis-Mietzinseinnahmen von jährlich 300’000 Franken bringen und damit auch tiefere Mieten im Kulturlokal querfinanzieren.

Unter den letztlich zwei gut qualifizierten Bewerbungen habe das Konzept der Grenzwert GmbH mehr überzeugt, gab das Basler Präsidialdepartement in einer Medienmitteilung gestern Donnerstag bekannt. Grieder werde ihr «Flaggschiff», die Grenzwert-Bar, transferieren, sodass ein «attraktives Bar-Restaurant entstehe».

Rückkehr in «Schwarzen Bären» endgültig aufgegeben

«Nun, da wir das Lokal in der Kaserne übernehmen, steht fest, dass wir nicht in den ‹Schwarzen Bären› zurückkehren werden», sagt Cécile Grieder auf Anfrage. Zur Erinnerung: Nach dem schlimmen Brand 2019 im «Schwarzen Bären» fand Grieder für ihre stadtbekannte Grenzwert-Bar Anfang 2021 an der Ochsengasse ein neues Zuhause – als Zwischenlösung, befristet für zwei Jahre.

Innert kürzester Zeit richtete sich dort wieder eine kultige Bar mit unverkennbarer Handschrift ein: bunte Tapeten, Vintage-Möbel, grosse Cocktail-Karte. Für die Szene-Gastronomin stand lange fest, dass sie in den «Schwarzen Bären» zurückkehren würde. Doch die Stiftung Edith Maryon, welche die schwerbeschädigte Liegenschaft nach dem Brand übernahm, schrieb das Gastrolokal neu aus.

Grieder bewarb sich, erhielt aber nie eine Antwort: «Ich habe immer wieder nachgefragt.» Das Verfahren läuft bis heute. Nachdem eine Rückkehr ins angestammte Lokal immer unwahrscheinlicher wurde, habe sie sich zunächst überlegt, mit dem «Grenzwert» in der Ochsengasse zu bleiben, so die Gastronomin. Doch damit das Haus im Stadtbesitz überhaupt längerfristig genutzt werden könne, sei ein umfassender Umbau nötig.

Bar-Charakter soll im neuen Lokal dominieren

Klar war: Die Bar braucht ein neues Zuhause. Und: Sie soll im Kleinbasel bleiben. Die Räumlichkeiten im Kasernen-Hauptbau erfüllten dieses Kriterium. Obschon die neuen Räumlichkeiten als Speiselokal ausgelegt sind, soll auch hier der Bar-Charakter überwiegen.

Eine kleine Küche mit «Bar-Food» sei geplant. So wie die Lüftung dimensioniert sei, könne man gar keine grosse Küche einbauen, so die Gastronomin. Sie könne sich vorstellen, künftig auch Gruppen in der Amber-Bar mit Essen zu beliefern.

Kosten für Ausbau liegen tiefer als erwartet

Die «Einbettung ins Ganze» sei ausschlaggebend beim Entscheid für das Projekt von Cécile Grieder gewesen, sagt der Basler Stadtentwickler Lukas Ott. Nicht nur konzeptionell, sondern auch betriebswirtschaftlich bringe sie eine sehr grosse Erfahrung mit.

«Grieder schafft es immer wieder von neuem, Lokale mit grosser Anziehungskraft und Ausstrahlung aufzubauen.»

Der Entscheid für Grieder sei bereits im Sommer gefallen. Die Planung des Innenausbaus sei in der Zwischenzeit weiter vorangeschritten, so Ott. Ziel sei, die Planungsphase möglichst bald abzuschliessen.

Einen genauen Zeitplan will der Stadtentwickler nicht nennen. Nur so viel: «Monate sind uns lieber als Jahre.» Damit der Ausbau starten kann, muss jedoch zunächst auch der Grosse Rat dessen Teilfinanzierung zustimmen.

Ott zeigt sich zuversichtlich: Auch hier habe Grieder ihre Erfahrung eingebracht. So würden die Gesamtkosten voraussichtlich günstiger ausfallen als der Maximalbetrag von 2,8 Millionen Franken aus dem Investitionsprogramm.

