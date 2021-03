Gastronomie Grosses Hallo am Rhein vor Take-aways und Buvetten – Behörden rufen zum Einhalten der Covid-19-Regeln auf Der Frühling ist da. In den vergangenen Tagen kommt es deshalb vor Basler Restaurants mit Take-away-Angebot zu veritablen Menschenaufläufen. Nicht immer werden dann die Regeln eingehalten – zu einer temporären Schliessung eines Betriebs kam es bereits. Rahel Koerfgen 26.03.2021, 05.00 Uhr

Frühlingshaftes Treiben am Rhein zu Zeiten von Corona Roland Schmid / BLZ

Sonne, Wärme, Frühling – Freiheit: Die Witterung in diesen Tagen wirkt nach diesem harten Winter wie Balsam für die Seele. Wer kann, geht raus, spätestens zum Feierabend. Ein Bier unter freiem Himmel zu geniessen, ist trotz geschlossenen Restaurants möglich; immer mehr Beizen in Basel bieten Teile ihrer Karte zum Mitnehmen, also als Take-away an, die Buvetten sind nun auch in die Saison gestartet. Und das zieht Menschen an.

Am meisten «wimmelt» es gegen Abend entlang des Kleinbasler Rheinbords. Ein Hotspot: der Perimeter rund um das Restaurant Zum Schmale Wurf neben der Mittleren Brücke. Beobachtungen zeigen, dass auf dem eng bemessenen Strassenstück zwischen Restaurant und Rheinbord zum Feierabend teilweise fast kein Durchkommen ist – oder zumindest nicht so, dass der von den Behörden auferlegte Abstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann.

Polizei markiert Präsenz – und stösst auf Verständnis

Der Polizei ist die Entwicklung bekannt, sagt Sprecher Toprak Yerguz: «Das Phänomen kennen wir spätestens seit der Nicht-Fasnacht. Im Umfeld von Take-aways verweilen die Personen, um zu trinken, essen oder zu rauchen, was mit Maske nicht zu bewerkstelligen ist.» Die Polizei markiere mit regelmässigen Patrouillengängen Präsenz. Dort, wo sie auf die Massnahmen hinweise, treffe sie fast durchgehend auf Verständnis, so Yerguz. Die Frage, wie die Polizei mit einem deutlich grösseren Ansturm am Wochenende umzugehen gedenke, beantwortet er nicht.

Bei Robert Schroeder, Mitinhaber des «Schmalen Wurfs», weckt der jetzige Zustand gemischte Gefühle: «Wir sind ja froh, können wir überhaupt wirtschaften. Aber die Umsetzung des Schutzkonzeptes ist aufwendig.» Er betont, dass sein Team konstant um Ordnung besorgt sei: Rund um die Verkaufstheke würden Masken getragen und Abstände eingehalten. «Das Personal geht proaktiv auf die Leute zu und mahnt, dass Corona immer noch da ist.» Aber die meisten Gäste würden sich ohnehin «grosse Mühe» geben, die Regeln zu befolgen, sagt Schroeder. Denn:

«Diese kleine gewonnene Freiheit, die wir jetzt haben, will sich niemand mehr nehmen lassen.»

Was wenige Meter von seiner Beiz entfernt auf Allmend geschehe, könne er indes nicht kontrollieren, so der Gastronom weiter. Er bestätigt, dass es in den vergangenen Tagen zu Menschenaufläufen vor seinem Restaurant gekommen ist. Dies muss er gemäss Covid-19-Schutzkonzept aber so gut als möglich verhindern. Schroeder bleibt gelassen: «Die Erfahrung der ersten Schönwetterperiode im Februar zeigte, dass sich die Menschen gut verteilen.» Ausserdem käme es zu keinen langen Wartezeiten vor seiner Beiz, weil das Angebot klein sei.

Bodenmarkierungen: Klebeband hält nicht, Kanton kündet Kontrolle an

Ein Problem gibt es allerdings: die Bodenmarkierungen. Laut Schutzkonzept Gastronomie bringt ein Betrieb diese in Wartebereichen an, um die Einhaltung des Abstandes zwischen den Gästen zu gewährleisten und, wo nötig, die Personenflüsse zu lenken. So setzt dies etwa die «Rhyschänzli Buvette» bei der Kaserne nahtlos um, sowohl mit einem Leitsystem, wie man es vom Flughafen kennt, als auch Markierungen.

Beim «Schmalen Wurf» sucht man Letztere indes vergebens. Schroeder sagt, dass er es mit Klebeband am Boden versucht habe, «aber sobald es regnet oder Gäste länger darauf herumstehen, löst sich das im Nu auf». Am liebsten würde er die Markierungen aufsprayen. «Auf Allmend habe ich da allerdings Hemmungen – keine Ahnung, ob das erlaubt ist.»

Das Basler Gesundheitsdepartement hat Kenntnis von dem Fall. Sprecherin Anne Tschudin sagt, die Bestimmungen des Schutzkonzeptes seien einzuhalten. «Das heisst: Wir werden im Rahmen einer Kontrolle, wie sie derzeit regelmässig stattfinden, vorbeigehen. Wenn wir die Situation so feststellen, hat der Betreiber maximal 24 Stunden Zeit, den Mangel zu beheben.» Es gäbe eine Nachkontrolle und wenn alles ok sei, der Fall erledigt. «Wenn nicht, erfolgt eine Verfügung an die Staatsanwaltschaft für das Aussprechen einer Busse.» Bis dato sei es zu einzelnen Ermahnungen gekommen, nur ein Take-away habe temporär geschlossen werden müssen, so Tschudin.

Schroeder will nun, wie er der bz sagt, auf ein Leitsystem setzen mit edlem Kordelband. Denn wie eine Nachfrage beim Baudepartement ergeben hat, sind gesprayte Bodenmarkierungen nicht zulässig.