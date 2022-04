Gastronomie Gutbürgerlich hält länger: Warum Brasserien in Basel so beliebt sind Nach kurzem Unterbruch ist Küchenchef Benjamin Mohr zurück im Basler Volkshaus. Hier wird seit dem Umbau vor zehn Jahren auf die Brasserieküche gesetzt - mit Erfolg. Und damit befindet man sich in dieser Stadt in guter Gesellschaft. Rahel Empl Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Sie gehört zu den ältesten Gaststätten dieser Art in Basel: Die Brasserie Baselstab am Marktplatz existiert seit über 70 Jahren. Kenneth Nars

An Kreativität mangelt es der Branche beileibe nicht. Ständig tauchen neue Gastro- und Foodkonzepte in der Schweiz auf. Angesichts der Flut an kulinarischen Angeboten insbesondere in Städten sind Alleinstellungsmerkmale wichtig, um sich von der Konkurrenz abzugrenzen und auf den Zeitgeist zu reagieren. Die simple, fast schon lapidar anmutende Bezeichnung «Restaurant» reicht längst nicht mehr - und ist bei Neueröffnungen nur noch selten zu lesen.

In Basel ist das nicht anders. Da sind seit Neuestem etwa die sogenannten Geisterküchen wie das «Kitchen Reunion» im Stücki zu finden, reine Delivery- und Take-away-Angebote, die sich in Windeseile etabliert haben. Aktuell kommen Sharing-Konzepte auf, bei denen Köche sich eine Beiz teilen, sprich am Herd abwechseln. An die klassischen Take-Away-Konzepte und Food-Hallen wie die Markthalle oder Klara 14 haben sich die Konsumentinnen und Konsumenten derweil längst gewöhnt, im Zuge der Pandemie auch an digitale Speisekarten. Eine Spezialitätenküche inmitten einer Bankfiliale? Kein Ding des Unmöglichen, wie die «Station» in der Bank Cler am Aeschenplatz beweist.

Angesichts all dieser Neuerscheinungen mutet die Brasserie, eine alte Art der Gaststätte, fast schon antiquiert an. Und trotzdem erfreut sie sich in Basel ungebrochener Beliebtheit. Ihr Ursprung findet sich in Frankreich, der Name ist mit dem deutschen Ausdruck Brauhaus gleichzusetzen, wo in einfacher Ausstattung Hausmannskost serviert wird. In nicht frankofonen Gefilden steht die Bezeichnung für informelle, gutbürgerliche Küche mit französischem Einschlag - so dürfen unter anderem die klassischen Moules oder Steak Frites auf der Karte keinesfalls fehlen.

Im Volkshaus ist der verlorene Sohn zurück gekehrt

Ein bisschen wie in Paris: die Bar des «Bohemia» im Hotel Märthof mit vergoldeten Zapfhähnen im Art-Déco-Stil. Juri Junkov

In Basel finden sich mehr als ein Dutzend Brasserien. Es gibt alteingesessene wie etwa die Brasserie Baselstab am Marktplatz, das «Au Violon», die Brasserie im Hotel Les Trois Rois, die von Gault Millau vor wenigen Wochen zur drittbesten in der Schweiz gekürt wurde, oder die Brasserie Steiger im Hotel Basel. Aber auch neuere wie jene im Volkshaus und, vor nicht einmal einem Jahr eröffnet, das «Bohemia» im Hotel Märthof am Marktplatz. Sprecherin Melanie Grüter zum Entscheid des «Märthofs», auf die Karte Brasserie zu setzen:

«Die Brasserieküche ist ein Klassiker und eine der ursprünglichsten Formen von Bewirtung. Sie stösst grundsätzlich auf Zuspruch. Mit diesem Angebot sprechen wir ein breites Zielpublikum an.»

Das Konzept komme bei Bevölkerung und Hotelgästen sehr gut an, bilanziert Grüter. Und auch im Volkshaus zeigt man sich rund zehn Jahre nach dem umfangreichen Umbau unter der Federführung von Herzog & de Meuron mit dem Geschäftsgang der Brasserie mehr als zufrieden: «Mit diesem Gastronomiekonzept haben wir alles richtig gemacht, ich würde es nochmals genauso machen», sagt Martin Reinshagen, Geschäftsführer des Volkshaus Basel.

Er sitzt in der Brasserie, deren Stil an die goldenen 1920er-Jahre erinnert, und er ist aufgeräumter Stimmung. Denn er hat einen verlorenen Sohn zurück. Dieser heisst Benjamin Mohr und war von 2014 bis 2020 der Küchenchef des Hauses, ehe er auszog, um neue Erfahrungen zu machen. Lange hielt er es nicht aus. Ende Dezember 2021 kehrte er zurück und verschreibt sich seither wieder ganz der Brasserieküche. Mohr sagt:

«Ich mag dieses Ursprüngliche, bin nicht so der Schäumchentyp. Trotz all der Neuerscheinungen in der Gastrobranche geht der Trend immer wieder zurück zur Normalität.»

Das erkläre auch, warum Brasserien derart beliebt seien: «Die Gerichte sind voller Geschmack und wecken Erinnerungen, in meinem Fall etwa an den Hackbraten der Grossmutter,» sagt Mohr. Ausserdem lasse die moderne Brasserieküche viel Spielraum zu: «Wir gehen von den Klassikern in Paris aus und richten den Fokus auf Gutbürgerliches mit regionalen Zutaten von bester Qualität.» Reinshagen bejaht, dass die Konkurrenz in Basel diesbezüglich durchaus da sei, aber gerade im Kleinbasel sei man mit diesem Angebot einzigartig, «und jede Brasserie in Basel hat ihre ganz individuelle Note. Wir kommen uns nicht in die Quere».

Benjamin Mohr, alter neuer Küchenchef des Volkshaus Basel, liebt die Brasserieküche. Juri Junkov

Von einem Brasserie-Boom will Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, dennoch nicht sprechen, «denn Brasserien waren schon immer beliebt». Dies, weil der Betriebstyp den Gästen kurze Ferien vom Alltag zu einem erschwinglichen Preis ermögliche. «Die oft eher rustikale oder mediterrane Küche mit traditionellen Gerichten, die ungezwungene Atmosphäre und das schöne Dekor sprechen viele an,» so Ebneter.

Vom ursprünglichen Konzept entfernt

Rustikal? Traditionell? Nun, wer mal im superedlen Ambiente der Brasserie im «Les Trois Rois» oder eben auch im avantgardistischen Volkshaus unter Weltkunst mit Voiture-Service und edlen Tropfen diniert hat, wird zumindest ersteres nicht den betreffenden Betrieben zuordnen. Und auch Grüter vom Hotel Märthof hält fest, dass es sich beim Bohemia «nicht um eine klassische Brasserie» handle. Damit offenbart sie einen interessanten Punkt: Die meisten Brasserien in Basel haben sich vom ursprünglichen Konzept entfernt. Aber, weil der Name anziehend wirkt oder, wie es Grüter ausdrückt, auf Zuspruch stösst, ist der Weg zum Entscheid, die Gaststätte so zu nennen, ein leichter.

Reinshagen vom Volkshaus sieht das weniger eng. Man müsse mit dem Lauf der Zeit gehen, sagt er. Auch in den Brasserien von Paris finde man längst Gerichte mit internationalem Einschlag in sehr schickem Ambiente:

«Die schwere, deftige Küche von früher, die gespickt war mit Eintöpfen, viel Fleisch und Wurstwaren, funktioniert heute nicht mehr.»

Gefragt seien vielmehr leichte, bekömmliche Gerichte und auch raffinierte vegetarische Speisen, ergänzt Küchenchef Mohr: «Es reicht also nicht, einem Vegetarier oder Veganer einen lieblosen Teller mit gedünstetem Gemüse aufzutischen.» Insofern stelle ihn die Brasserieküche jeden Tag vor neue, spannende Herausforderungen. Dazu gehöre etwa auch die Überlegung, wie er einem Klassiker wie dem Hackbraten eine besondere Note verleihen könne.

Ein bisschen Paris steckt immer drin

Am nächsten an das ursprüngliche Konzept, wie es in Frankreich noch zu finden ist, kommt wohl das «Au Violon» beim Lohnhof heran. Nicht nur das grosse Wandgemälde der Künstlerin Isabelle de la Tullaye, das einen weiten Blick über Paris zeigt, sorgt für dieses typisch französische Gefühl. Auch die allesamt französischen Angestellten und das rustikale Holzmobiliar passen gut. Kombiniert werde dies aber mit «einer gehobenen, raffinierten Gastronomie», sagt Direktionsassistentin Santina Tirelli.

Wie auch immer die einzelnen Gasthäuser die Brasserie von einst interpretieren: Ein bisschen Paris steckt immer drin. Aber vor allem ganz viel Basel.

