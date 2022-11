Gastronomie Nach Streit vor Gericht: Landgasthof Riehen wird neu ausgeschrieben Nachdem der damalige Pächter Pierre Buess nach 20 Jahren mit viel Nebengeräuschen den Landgasthof verliess, übernahm die Gastrogruppe Berest AG. Auf kommenden Sommer soll der Gasthof in Riehen nun wieder langfristig verpachtet werden. Lea Meister 03.11.2022, 17.55 Uhr

Das Hotel Restaurant Landgasthof in Riehen. Kenneth Nars

Die Berest AG betreibt den Landgasthof Riehen seit Juli 2019 in einem Mandatsverhältnis mit der Gemeinde Riehen. Diese teilte am Donnerstag mit, dass es der Gastrogruppe gelungen sei, das Hotel Restaurant Landgasthof trotz der Pandemie auf Kurs zu halten.

Das Mandatsverhältnis soll allerdings in einen regulären Betrieb überführt werden, wie der Gemeinderat beschlossen hat. Deshalb wird auf Sommer 2023 ein langfristiger Pachtvertrag angestrebt. Bewerben können sich Einzelpersonen und Gastrogruppen. Konzeptionelle Auflagen soll es seitens der Gemeinde keine geben, «der Betrieb soll jedoch weiterhin allen Bevölkerungs- und Interessensgruppen offenstehen und auf einem qualitativ hochstehenden Konzept basieren».

Rechtsstreit sorgte für Nebengeräusche

Der Landgasthof war in den vergangenen Jahren in einen Rechtsstreit mit dem ehemaligen Betreiber Pierre Buess verwickelt, der die Gemeinde nach seinem Abgang Mitte 2019 auf rund 390'000 Franken betrieb. Dabei ging es um von ihm gekaufte Bilder, Voraus-Umsätze für seinen Nachfolger und abgemachte, aber wieder rückgängig gemachte Mietzinssenkungen aufgrund mangelhafter Infrastruktur.

Im Frühjahr 2021 erreichte der Streit zwischen den beiden Parteien eine neue Eskalationsstufe: Der Gemeinderat lehnte den von der Schlichtungsstelle für Mieterstreitigkeiten vorgeschlagenen Betrag zu Gunsten von Buess ab. Die Schlichtungsstelle sprach ihm damals in allen fünf Anklagepunkten eine Entschädigung zu. Das Basler Zivilgericht wies die Klage des ehemaligen Pächters gegen die Gemeinde zur Zahlung von 170'000 Franken im September dieses Jahres schliesslich ab. Der Gemeinderat erklärte den Streit daraufhin für beendet.

Ausschreibung erfolgt bald

Nun soll also ein neuer Pächter her. Die Ausschreibung und Evaluation der Bewerbungen nimmt Hans-Peter Fontana, der ehemalige langjährige Pächter der Safran Zunft in Basel vor. «Er verfügt über einen grossen Erfahrungsschatz im Gastronomiebereich», so die Gemeinde in ihrer Mitteilung. Der Betrieb werde in den nächsten Tagen ausgeschrieben.