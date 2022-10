Basel: Neue Restaurants am Riehenring und im Claraturm

Gastronomie Neues Lokal im Claraturm: Der «Fressmeile» Riehenring wird neues Leben eingehaucht Frischer Wind für die Kleinbasler Gastroszene: Am Riehenring gibt es künftig ein Spezialitätenrestaurant für Pasta und eines für Steaks. Die Strasse, an der einst das «Alte Warteck» viel Kundschaft anlockte, erlebt nach jahrelangem Darben einen kleinen Gastroboom. Andreas W. Schmid Jetzt kommentieren 25.10.2022, 18.45 Uhr

«Unsere Pasta ist wirklich ‹fatta in casa›»: Christof Hiltmann (r.) und Pascal Engler, die künftigen Gastgeber im «Che Vuoi» im Claraturm. Nicole Nars-Zimmer

Der Riehenring hatte einst den Ruf als Kleinbasler «Fressmeile». Nebst dem «Alten Warteck» an der Ecke zur Clarastrasse verschwanden hier im vergangenen Jahrzehnt Lokale wie der legendäre «Zum Wurzengraber», in dem saloppe Sprüche durch die Wirtin im Preis inbegriffen waren, das «Bella Vita» oder «Jeffery’s Thai Restaurant». Sie wurden durch andere Gaststätten ersetzt – oder gar nicht. Nun erfährt die Meile eine Art Wiederbelebung.

Gleich zwei Speiselokale eröffnen in den nächsten Tagen die Pforten. Im Claraturm wird ab kommendem Freitag, rechtzeitig auf die Herbstmesse hin, italienische Pasta aufgetischt. «Che Vuoi» heisst das Lokal, das sieben Tage geöffnet sein wird und Platz für rund 100 Personen bietet.

Wände voller Hände: Gesten als Blickfang

«Wir stellen den Teig, den Sugo und alles, was zu einem guten italienischen Essen gehört, jeden Tag selber frisch in unserem Haus her», sagt Pascal Engler, der zusammen mit Christof Hiltmann hinter dem neuen Gastroprojekt steht. «So gesehen ist die Pasta wirklich ‹fatta in casa›, also hausgemacht.»

Die Hände spielen bei der Herstellung eine wichtige Rolle, werden in Italien aber natürlich auch gerne fürs Gestikulieren eingesetzt. «Che vuoi?» («Was willst du?») ist die wohl berühmteste Geste. «Also haben wir sie als Namen für unser Lokal genommen», erklärt Engler. An den Wänden zeigen grosse Bilder einen Ausschnitt der zahlreichen Gesten in unserem Nachbarland.

Das «Che Vuoi» bietet Platz für rund 100 Personen. Nicole Nars-Zimmer

Pächterpaar ist schon mit Pizzeria erfolgreich

Kulinarisch sollen möglichst viele Regionen Italiens zum Zug kommen –und zwar genau so, wie die Spezialitäten dort original hergestellt werden. «Deshalb gibt es bei uns zum Beispiel die Spaghetti Carbonara weder mit Rahm noch mit Kochschinken, sondern mit Ei und Guanciale, also mit aus Schweinebacke hergestelltem Speck.»

Die beiden haben Erfahrung, was bei den Gästen ankommt: Vor drei Jahren eröffneten sie in der Theaterstrasse die Pizzeria Dio/Mio, die trotz grosser Konkurrenz und der Coronapandemie sofort ihr Publikum gefunden hat.

Nun sind sie zuversichtlich, dass das «Che Vuoi» ebenfalls zur Erfolgsgeschichte wird. Christof Hiltmann – er ist, wenn er nicht Gäste empfängt, Gemeindepräsident von Birsfelden – spricht von einer tollen Lage, einem Knotenpunkt, wo Fussgänger und Verkehrsteilnehmer vorbeikämen. «Und an dieser Ecke sind wir sehr exponiert, da kann man uns nicht übersehen.»

Hoffen auf Stammkundschaft aus dem Turm

Die Messe sorgt trotz ihrer Schwäche immer noch für viel Laufkundschaft, zudem wohnen rund 400 Personen im Claraturm, die berufstätig und meist jüngeren Jahrgangs sind. «Da werden sicher einige von ihnen hin und wieder den Weg zu uns finden», sagt Pascal Engler.

Darauf hofft auch Demir Lokman, der ein paar Meter weiter Mitte November das «Pandarosa Steakhouse» eröffnen will. Der Inhaber mit türkischen Wurzeln wird in seinem Restaurant 78 Plätze anbieten. «Bei uns finden Sie alle möglichen Arten von Fleisch», sagt er, bevor er weiter an der Inneneinrichtung Hand anlegt – und dies gekonnt: Bisher hat er auf dem Bau gearbeitet.

Es hätte noch Platz für weitere Betriebe

Mesut Dereli, der Inhaber des Restaurants Alexander, sieht die beiden neuen Nachbarn am Riehenring nicht als Konkurrenz, sondern als Ergänzung: «Wir bieten andere Speisen an, besonders Röstigerichte, Cordon bleu und Pizza sind beliebt.» Im «Boo», das oft krachend voll ist, sind es thailändische Spezialitäten, die auf der Karte stehen.

Und es hätte noch Platz für mehr Restaurants am Riehenring: Im Claraturm ist im Erdgeschoss noch eine weitere Fläche von 219 Quadratmetern ausgeschrieben. Sie kann ebenfalls von einem Gastrobetrieb genutzt werden.

