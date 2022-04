Gastronomie Noch immer keine Mieterschaft fürs Basler Bahnhofbuffet – das Interesse ist gering Seit anderthalb Jahren schon suchen die SBB nach einer Betreiberin für die betreffende Gastrofläche. Die Unterzeichnung eines Vertrags scheint in weiter Ferne. Rahel Empl Jetzt kommentieren 20.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bild aus vergangenen Tagen: das Bahnhofbuffet vor dem Umbau des Westflügels im Bahnhof SBB in Basel. Nicole Nars-Zimmer

Auf der Passerelle geht was. Zwei Gastroflächen, die seit Dezember aufgrund des Auszugs der Betriebe Blueberry und Nordsee von Candrian Catering leer standen, bekommen in den nächsten Wochen neue Mieter: Anstelle von Muffins gibt es beim ehemaligen «Blueberry» bald Empanadas von «Acento Argentino». Am Ort von «Nordsee» übernimmt die «Yoya Pitabar». Bei beiden handelt es sich um Anbieter aus Basel. Und an der Centralbahnstrasse 19 hat vor wenigen Tagen bereits die Fastfood-Kette Popeyes aus den USA einen Schweizer Ableger eröffnet.

Im neuen Westflügel bleibt es derweil ruhig. Das Bahnhofbuffet, das bereits seit anderthalb Jahren von den SBB zur Miete ausgeschrieben ist, bleibt verwaist. Seit der letzten entsprechenden Nachfrage der bz Ende Januar 2022 scheint sich daran nichts geändert zu haben. SBB-Sprecher Martin Meier hält sich bedeckt und sagt lediglich: «Die Suche nach einem Nachfolgemieter läuft.»

Ein wenig kryptisch fügt er an, der SBB sei es wichtig, dass das Bahnhofsangebot in seiner Zusammensetzung für die Kundschaft stimmt – «insbesondere auf lange Sicht. Das heisst: Ein Mieter muss zum Bahnhof Basel SBB, zur spezifischen Mietfläche und in den Mix passen». Nicht jede Fläche eigne sich für alle Angebote. Ins Detail gehen will Meier nicht.

Je länger das Bahnhofbuffet leer steht, desto mehr Fragen stellen sich. Gibt es keine Interessenten für die altehrwürdige und geschichtsträchtige Fläche? Ist sie für Einzelgastronomen zu teuer – oder die schiere Grösse des Saals nicht mehr zeitgemäss im Umfeld eines Bahnhofs?

SBB kontaktierten auch Einzelgastronomen

Es dürfte ein bisschen an alledem liegen, wie Gespräche der bz mit Exponenten der Basler Gastrobranche ergeben haben. Da ist zum einen kaum Interesse vorhanden. So gibt etwa Anwar Frick, der bestens vernetzte Co-Pächter des Restaurants Löwenzorn am Gemsberg, an, diesbezüglich kaum Informationen zu haben.

Dieses Interesse scheint gar sehr gering, gingen – oder gehen – die SBB doch auch aktiv auf mögliche Kandidaten zu. Ein Insider gibt an, die SBB wünschten sich im Grunde eine erfahrene Kette oder Gastrogruppe für die Bespielung des ehemaligen Bahnhofbuffets. Doch weil die Fläche nun schon seit geraumer Zeit leer steht, kommen auch Einzelgastronomen in Frage. Etwa Miguel Engewald. Der Basler Vulcanelli-Gastronom sagt, die SBB hätten ihn im vergangenen Sommer kontaktiert mit der Frage, ob er Interesse an der Gastrofläche habe:

«Ich habe mir daraufhin die Pläne zu Gemüte geführt und mich von anderen Gastronomen beraten lassen. Schlussendlich liess ich es in erster Linie aufgrund der Grösse bleiben.»

Zu konkreten Verhandlungen, so betont Engewald, sei es mit den SBB nie gekommen. Aber er denke, in Relation zur Grösse des Lokals dürfte auch der Mietpreis für einen Einzelunternehmer wie ihn happig sein. Von anderen Gastronominnen oder Gastronomen, die Interesse am Bahnhofbuffet bekunden, wisse er nichts.

Abschreckend auf allfällige Interessentinnen und Interessenten dürfte auch die Tatsache wirken, dass sich das Lokal laut Informationen der SBB noch im Rohbau befindet. Investitionen für den Ausbau müsste die betreffende Mieterschaft wohl selbst in die Hand nehmen. Dazu sagt Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands: «An Spitzenlagen ist es für konventionelle Einzelgastronomen schwierig geworden. Sie sind meist nicht in der Lage, die Investitionen zu finanzieren, die erforderlichen Sicherheiten zu leisten und die hohen Mieten zu erwirtschaften.» Deshalb seien an den grossen Bahnhöfen sehr viele Systemgastronomen und Lebensmitteleinzelhändler anzutreffen.

Bahnhofbuffets verlieren als Aufenthaltsort an Bedeutung

Ebneter ortet noch einen weiteren Grund, warum für das Bahnhofbuffet bereits seit langer Zeit keine Mieterschaft gefunden werden kann: «Fast alle Konsumenten bevorzugen heute aufgrund der Zeitnot Schnellverpflegungs- und Mitnahmeoptionen. Durch die dichten Fahrpläne haben die klassischen Bahnhofbuffets als Aufenthaltsort an Bedeutung verloren.» Da die Konsumenten es sehr eilig hätten, orientierten sie sich an bekannten Marken: «An den entsprechenden Verkaufsstellen finden sie sich schnell zurecht, denn sie wissen im Voraus, was sie dort erwartet», so Ebneter weiter.

Für weitere Konkurrenz dürften Detailhändler wie Migros und Coop sorgen: Sie bieten verzehrfertige Speisen und Getränke an – und schneiden sich damit grosse Stücke des Take-away-Kuchens ab. Für ein Bahnhofbuffet scheint da nichts mehr übrig zu bleiben.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen