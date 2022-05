Personalmangel in der Gastrobranche in der Region Basel

Gastronomie Personalmangel in Basler Restaurants und Hotels spitzt sich zu – jetzt ist Kreativität gefragt Eine Vielzahl von Gastrobetrieben in der Region Basel ist verzweifelt auf der Suche nach Arbeitskräften. Die bz hat sich mit Exponenten der lokalen Branche unterhalten – über den Strukturwandel und Lösungsansätze. Rahel Empl Jetzt kommentieren 13.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Catherine Leonhardt, Direktorin des Hotel Krafft (rechts), auf der Terrasse mit einer Serviceangestellten. Ihr Haus führt am 1. Juli die

Vier-Tage-Woche ein. Nicole Nars-Zimmer

Wer in der Gastrobranche der Region Basel einen Job sucht, hat leichtes Spiel. Stellenangebote gibt es zuhauf, sei es für Aushilfen, Vollzeit im Service oder Teilzeit in der Küche. Was für Arbeitnehmende eine luxuriöse Ausgangslage darstellt, kommt für die Wirte einem Albtraum gleich: Kurz vor dem Start der Sommersaison fehlt es in etlichen Betrieben an Arbeitskräften. Gesamthaft sind in der Schweizer Gastrobranche aktuell 11'000 Stellen offen, wie diese Zeitung am Montag berichtete.

So braucht etwa das Hotel Krafft für den Service auf der Terrasse am Rhein und in der Küche noch «dringend» Personal, wie Direktorin Catherine Leonhardt gegenüber der bz sagt:

«Das tolle Frühlingswetter ist ein Segen, wir sind froh, dass wieder Leben einkehrt. Um diese Nachfrage bewältigen zu können, benötigen wir allerdings Unterstützung. Es ist im Moment schwierig, gute Leute zu finden.»

Viele Fachkräfte und Aushilfen seien nicht mehr verfügbar, so Leonhardt: «Während der Coronakrise orientierten sie sich in andere Branchen um. Und jetzt kommen sie nicht mehr zurück», fasst die Fachfrau zusammen.

Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, ergänzt, der Fachkräftemangel sei nicht neu, habe sich aber während der Pandemie verschärft: «Die Branche hat viele Mitarbeitende verloren, die nicht mehr in einem Umfeld arbeiten wollten, das ständig von Kurzarbeit oder noch Schlimmerem bedroht ist.»

Betriebe reagieren mit verkürzten Öffnungszeiten – aber nicht nur

Ein grosser Teil dieser ehemaligen Angestellten und Aushilfen gibt zudem an, die geregelten Arbeitszeiten am neuen Ort zu schätzen. Während in Restaurants und Hotels Abend- und Wochenendeinsätze üblich sind, geniessen sie im neuen Job eine ausgewogenere Work-Life-Balance.

Das bekommt auch das vietnamesische Spezialitätenrestaurant Nón lá in Basel zu spüren. Es sucht seit Wochen zwei Servicemitarbeitende und zwei Köchinnen respektive Köche für einen neuen Ableger am Erasmusplatz: Dieses Restaurant hätte im März eröffnet werden sollen, ist jedoch noch nicht in Betrieb.

«Mittlerweile haben wir die ausgeschriebenen Stellen teilweise besetzen können. Das Restaurant wird demnächst eröffnet. Zur Verspätung kam es allerdings nicht wegen der noch offenen Stellen, sondern wegen Ferienabwesenheiten», betont Geschäftsführerin Sabrina Saner.

Das vietnamesische Restaurant Nón lá schreibt seine offenen Stellen auch an seinem Stand in der gut frequentierten Markthalle aus. Rahel Empl

Wenn es in Restaurants und Hotels an Fachkräften fehlt – was bedeutet das nun für den Gast? In den vergangenen Tagen dürfte dem einen oder anderen aufgefallen sein: Viele Serviceangestellte in den Gartenbeizen der Region drehen am Rad. Nicht selten muss eine Person alleine zwei Dutzend Tische bedienen.

Die Wartezeiten auf das kühle Bier verlängern sich entsprechend. Ebneter: «Die Gastronomen bemühen sich, die Herausforderungen ohne Einbussen bei der Qualität zu bewältigen. Viele Betriebe reagieren deshalb mit verkürzten Öffnungszeiten, kleinerem Angebot oder rationelleren Abläufen.»

Klar sei mittlerweile, so Ebneter weiter, dass die Arbeitsbedingungen attraktiver werden müssten, damit sich die Situation entspanne:

«Beim Lohn sind uns indes Grenzen gesetzt. Deshalb rücken nicht-monetäre Instrumente in den Vordergrund. Hierzu zähle ich etwa neue Arbeitszeitmodelle.»

Diesbezüglich hat die Krafft Gruppe Nägel mit Köpfen gemacht. So führt das Hotel im Kleinbasel per 1. Juli die Vier-Tage-Woche für Vollzeitangestellte ein; der Partnerbetrieb Nomad startete am 1. Mai. Die Schicht dauert 11,5 Stunden inklusive einer Stunde Pause, dafür gibt es drei freie Tage am Stück.

Leonhardt vom «Krafft» sagt: «Wir mussten etwas unternehmen, um sicherzustellen, dass wir als Arbeitgeberin attraktiv bleiben.» Eine Mitarbeitendenumfrage habe nämlich ergeben, dass diese sich nicht mehr Lohn, sondern mehr Freizeit wünschten.

Gute Erfahrungen mit Informationsabenden für Aushilfen

Die bisherigen Rückmeldungen seien gut, die Aussicht auf eine Vier-Tage-Woche beurteilten viele Interessierte als reizvoll, sagt Leonhardt: «Auf das erste Vier-Tage-Woche-Stelleninserat haben wir bereits nach zwei Tagen sieben Bewerbungen erhalten, was sehr viel ist.» Und auch bei Branchenkollegen sei das Vorgehen positiv aufgenommen worden: «Wir bieten gerne Hand, wenn ein Betrieb von uns bezüglich Gesetzesgrundlage oder Abläufen Unterstützung braucht.»

Das Basler Catering-Unternehmen Wassermann Company wiederum, das unter anderem die gastronomische Leitung für Anlässe in der Messe Basel innehat und Cateringpartner des Stadtcasino Basel und des Basel Tattoo ist, macht aktiv Werbung an Hochschulen. «Zudem haben wir bei unseren sogenannten Recruiting Days in Basel und Zürich eine gute Resonanz», sagt Sprecherin Tanja Harrer auf Anfrage.

Dabei handelt es sich um alle zwei Wochen stattfindende Informationsabende für Aushilfen im Service, in der Küche oder Logistik. «Damit haben wir beste Erfahrungen gemacht. In Basel sind wir – bedingt durch das Dreiländereck – eine attraktive Arbeitgeberin gerade für Studierende und Kandidaten aus angrenzenden EU-Ländern.» Über einen Personalmangel könne man sich bei Wassermann Catering derzeit nicht beklagen – «dank dieser Bemühungen», so Harrer.

Besitzer des Restaurants Klus in Aesch mit neuer Ausrichtung

Nicolas Dolder, Besitzer des Restaurant Klus in Aesch, hat derweil nicht mit Personalmangel zu kämpfen – er hat nach dem Weggang seines langjährigen Pächters vor sechs Jahren erst gar keine Nachfolge gefunden: «Klassische Wirtsleute haben heute Seltenheitswert», hält er fest.

Die Bewerbungen waren spärlich und wenn eine bei ihm eintraf, hegte er Zweifel darüber, dass das Konzept «verhebt»: «Wegen einer Pizzeria nehmen Gäste nicht den Weg in die Klus auf sich. Das wäre mir zu riskant gewesen.»

Nicolas Dolder mit seiner Frau Rita im Restaurant Klus, das er nach der Neuausrichtung in «Locanda Klus» umbenannt hat. Kenneth Nars

Für Dolder war es keine Überraschung, dass er keinen geeigneten Wirt oder eine Wirtin gefunden hat:

«Es ist ein Knochenjob. Er oder sie arbeitet, wenn andere frei haben. Zudem sind die Ansprüche der Gäste in den vergangenen 20 Jahren enorm gestiegen, etwa bezüglich Unverträglichkeiten und der veganen Bewegung. Ein Kleinbetrieb kann dem fast nicht mehr gerecht werden.»

Er beschäftige sich seit 25 Jahren mit dieser Thematik, so Dolder. In dieser Zeit hätten viele Lokale geschlossen oder sich einer Kette angeschlossen. Die Pandemie habe diesen Strukturwandel nun noch beschleunigt.

Deshalb hat sich Dolder zu einer Neuausrichtung entschieden. Er stellt den Gastronomen von «eatunique.ch» vier Tage die Woche die Küche des Restaurants zur Verfügung. Diese bereiten dort Mahlzeiten zu, die sie fixfertig in die ganze Schweiz ausliefern. Wöchentlich sind es mittlerweile rund tausend solche Menus. Und an 25 Sonntagen wirten die «Chluser Räbefründe» vor Ort.

«So bekommen Wanderfreunde doch an einigen Wochenenden etwas Feines zu essen», sagt Dolder. Und schliesslich vermietet er das Restaurant an Private für Feste oder auch an Firmen für Seminare.

Keine Chance, Servicemitarbeitende zu finden

Dieses Konzept funktioniere mittlerweile recht gut, so Dolder. Obschon manchmal Kritik aus dem Dorf zu hören ist: Schade sei es, dass das Restaurant Klus keine vollwertige Beiz mehr sei. «Wenn ich diese Leute dann frage, wann sie das letzte Mal im Restaurant gewesen sind, können sie meist keine Antwort geben.»

Er betont aber, dass er gerne jeden Sonntag geöffnet hätte. Und sei deshalb mit mehreren Bäckereien in der Umgebung im Gespräch gewesen, dass diese ihm Quiches, Sandwiches, Kuchen und Ähnliches liefern. «Wir waren uns bereits einig. Als es dann darum ging, Servicemitarbeitende zu finden, hatte ich aber keine Chance.»

Dolder hat niemanden gefunden, der am Sonntag arbeiten wollte. «Ich verstehe das ja sogar. Meine Frau Rita und ich wollen das auch nicht zu oft. Es ist der Tag, an dem wir gerne etwas mit den Kindern unternehmen.»

Jede und jeder sehnt sich schliesslich nach einer Work-Life-Balance – der andere mehr, die andere weniger. Aber die meisten immer mehr.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen