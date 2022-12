Gastronomie «Schmaler Wurf»-Wirt tritt ab: Michele Parisis grosse Liebe zur Kleinbasler Rheingasse Michele Parisi hat 23 Jahre lang den «Schmalen Wurf» geführt. Er hat in seiner Beiz nicht «nur» Spaghetti serviert, sondern auch unzählige Ausstellungen und Konzerte organisiert. Parisi geht nun in Pension, doch der «Wurf» lebt weiter. Peter de Marchi Jetzt kommentieren 31.12.2022, 05.00 Uhr

Beiz und kultureller Treffpunkt: Michele Parisi geht nach 23 Jahren im «Schmalen Wurf» in Pension. Bild: Juri Junkov

Bald wird er am Euro-Airport stehen und für zwei Monate ins spanische Marbella fliegen, zu seiner Freundin Pilar, mit der er seit 40 Jahren zusammen ist. Michele Parisi verlässt den Ort, der seit vielen Jahren sein Lebensmittelpunkt war: die Rheingasse, genauer den «Schmalen Wurf» und die «8Bar».

Vor 23 Jahren hat er, zusammen mit Robert Schröder, den «Wurf» und vor zehn Jahren die «8Bar» übernommen, Beiz und Bar zu kulinarischen und kulturellen Brennpunkten gemacht und mitgeholfen, die ehemals triste Rheingasse in einen lebendigen Treffpunkt der Stadt zu verwandeln. Parisi geht mit etwas über 70 Jahren in Pension. Ein Schritt in die Freiheit, begleitet von einer grossen Portion Wehmut, wie er es selber ausdrückt.

«Ich kam mir vor wie ein Dubeli»

Michele Parisis Vater kommt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg als Saisonnier aus Sizilien nach Basel. Michele und die Mutter dürfen erst 1959 nachkommen, nachdem der Vater die C-Bewilligung bekommen hat; am 15. August jenes Jahres sitzt er in einem Klassenzimmer im Gottfried-Keller-Schulhaus, ohne ein Wort Deutsch zu sprechen. «Ich kam mir vor wie ein Dubeli.» Die Lehrer schicken ihn in eine Fremdsprachenklasse im Rosentalschulhaus, in eine Klasse mit damals schon Schülerinnen und Schülern aus sieben verschiedenen Nationen.

«Wir hatten eine sehr gute und engagierte Lehrerin, wirklich Deutsch aber habe ich vor allem auf der Strasse mit meinen Freunden gelernt.»

Nach der Schulzeit beginnt er eine Lehre als Sanitärinstallateur. Installateure kann man in Sizilien immer gebrauchen, soll sein Vater gesagt haben. Er schliesst die Lehre ab, der Beruf aber gefällt ihm nicht, er möchte etwas mit Musik machen. Er wird DJ im damaligen «Brandis» und beginnt als Schallplattenverkäufer im Globus. «Da hatte ich Kontakt mit den Menschen, und diesen Kontakt, den liebte ich.»

Der Traum von der eigenen Beiz

Schon in jungen Jahren beginnt sich Michele Parisi zu politisieren, tritt der Partito Comunista Italiano (PCI) bei. Bis 1988 arbeitet er als Sekretär für die Partei, reist nach Australien, England, Holland, Frankreich, Kanada, Belgien und kümmert sich um die Rechte der Emigranten.

1988 kommt er zurück nach Basel, tritt eine Stelle beim Patronato Inca an, einer Organisation der linken italienischen Gewerkschaft CGIL, und macht fortan in Basel, was er vorher auf der ganzen Welt getan hat: Er berät die italienischen Emigranten in allen Lebenslagen.

1995 aber werden Stellen gestrichen beim Inca; Michele Parisi geht. Er will, dass jene ihre Stelle behalten können, die Familie haben. Zudem möchte er etwas Neues machen. Schon lange hat er einen Traum: eine eigene Beiz zu führen – und zwar nicht irgendwo, sondern in der Rheingasse.

Im Februar 1999 übernahm Michele Parisi zusammen mit Robert Schröder den «Wurf» in der Rheingasse. Bild: Juri Junkov

Michele Parisi wohnt damals in der Rheingasse, in der Nummer 10, wo der «Schmale Wurf» seine Gäste bewirtet. Er kennt die Hauseigentümerin Christin Egeler gut, sagt ihr, wenn der «Wurf» mal frei werde, möchte er ihn übernehmen. Gleichzeitig beginnt er im «Alte Schluuch» am Buffet zu arbeiten, sammelt Erfahrungen in der Gastronomie. Sein Chef dort: Robert Schröder.

Rheingasse mit schmuddeligem Ruf, die Beiz eher unbekannt

Und der «Wurf» wird frei, im Februar 1999 übernimmt Michele Parisi zusammen mit Schröder die Beiz in der Rheingasse. «Das Abenteuer konnte beginnen», sagt Parisi heute. Und es ist damals wirklich ein Abenteuer: die Rheingasse, eine vom Verkehr geplagte Strasse mit schmuddeligem Ruf, die Beiz wenig bekannt, schon gar nicht auf der anderen Seite des Rheins. Anfangs sind es magere Jahre.

Den «Wurf» jenseits der Terrasse bekannt und beliebt zu machen, ist ein hartes Stück Arbeit. Doch das Konzept geht auf. «Ich wollte nicht nur Spaghetti verkaufen, der Wurf sollte beides sein – Beiz und kultureller Treffpunkt», sagt Parisi.

Der «Wurf» setzt auf klassische italienische Küche; seit kurzem steht eine ukrainische Köchin in der Küche, eingestellt aus Solidarität zur Ukraine, sagt Parisi. Solidarität und soziales Engagement sind ihm sehr wichtig:

«Wer kein Geld hat, bekommt bei uns immer etwas zu essen und zu trinken.»

In den 23 Jahren hat Parisi viel für die Kulturszene der Stadt gemacht. 255 Ausstellungen hat er organisiert mit Künstlerinnen und Künstlern wie Walter Wegmüller, Cornelia Ziegler, Georges Freuler, Däge, Vincent Mahrer, Rene Noel und vielen anderen. Wann immer der Saxofonist Sam Burckhardt aus Chicago nach Basel kommt, spielt er hier. Über Jahre hinweg reisen Gitanes aus dem Umfeld der Gipsy Kings aus Arles nach Basel – unvergessliche Flamenco-Nächte.

Der Schmale Wurf am Rhein profitiert von den vielen Sonnenstunden. Bild: Kenneth Nars

Der Cellist Beat Schneider rockt mit Drummer Fran Lorkovic; derselbe Beat Schneider organisiert am Sonntag über Mittag klassische Konzerte mit Musikerinnen und Musikern des Ensembles Phoenix. Rosetta Lopardo, Nina Bradlin, die Hula Hawaiians, die Swiss Urban Ländler Passion sind dort zu Gast. Und, und, und.

Das gallische Dorf während der Fussball-EM

Eine Anekdote darf nicht unerwähnt bleiben: 2008, während der Fussball-EM in der Schweiz darf auch in den Fanzonen nur Bier des Hauptsponsors ausgeschenkt werden. Betroffen sind auch die Kleinbasler Beizen, das «Hecht», der «Wurf» und das «Krafft».

Die aber weigern sich, ziehen vor ihren Terrassen Zäune hoch und servieren weiterhin ihr Bier – ein gallisches Dorf. Der Presserummel ist riesig, sogar ein japanisches Fernsehteam taucht im «Wurf» auf und interviewt die Beizer. Michele Parisi wird eingeladen zu «Giacobbo/Müller».

Die Nachfolge ist geregelt. Ein junger, leidenschaftlicher Gastronom tritt in Parisis Fusstapfen: Lenard Schröder, der Sohn von Robert. Michele Parisi wird zwar bald ins Flugzeug steigen, doch er wird zurückkommen und wird in nicht allzu ferner Zeit wieder vor dem «Wurf» stehen, ein Bier in der einen, eine Parisienne in der anderen Hand. Dann allerdings als Gast.

