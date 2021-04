Gastronomie Take-away erlebt in Basel einen Boom: Doch trotz Corona lohnt sich das Geschäft nicht für jeden Seit Jahren werden Speisen zum Mitnehmen in Städten wie Basel immer beliebter. Corona hat dem Ganzen in den letzten paar Monaten nun einen weiteren Aufschwung versetzt – doch längst nicht jeder kann dem Trend etwas abgewinnen. Larissa Gassmann 12.04.2021, 05.00 Uhr

Wegen Corona setzen viele Restaurants und Cafés auf Take-away: Dazu gehört auch das «L'Atelier». Kenneth Nars

Die Softdrink-Dose in der einen, das Sandwich in der anderen Hand: So oder ähnlich verbringen viele Baslerinnen und Basler derzeit ihre Mittagspause. Take-away ist beliebter denn je – Corona sei Dank. Gezwungenermassen umstellen musste auch das «L'Atelier» in der Elisabethenstrasse. Speisen zum Mitnehmen waren vor der Pandemie nur ein kleines Tätigkeitsfeld. «Jetzt ist das Ganze omnipräsent», sagt Geschäftsführer Nicolas Grumbacher. So wurde der Bereich hinter der Bar extra entsprechend umstrukturiert.

Corona sei ein riesiger Beschleuniger für den bereits bestehenden Trend, sagt denn auch Mathias Böhm, Geschäftsführer Pro Innerstadt Basel. Restaurants setzen darauf, weil ihnen aus finanziellen Gründen nichts anderes übrig bleibt oder weil sie nicht in Vergessenheit geraten wollen. Gleichzeitig ist der Druck hoch. «Viele drängen mit gezielten Konzepten in den Markt. In diesem Bereich haben wir eine relativ grosse Zahl an Anfragen», so Böhm. Er rechnet damit, dass die klassischen Restaurants sich nach der Pandemie wieder mehr auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren werden. Denn: Einfach ist die Situation nicht. Das Interesse der Kunden an den Poke-Bowls des «L'Atelier» hängt stark vom Wetter ab.

so Grumbacher. Was in den letzten drei Monaten erwirtschaftet wurde, wird im Normalbetrieb in drei Wochen umgesetzt. Trotzdem ist Take-away besser als nichts: «So können wir mit unseren Stammkunden in Kontakt bleiben und die Routine beibehalten.» Gleichzeitig sei es die einzige Möglichkeit, die Leidenschaft für die Gastronomie auszuleben.

Auch die Grossverteiler wollen ein grosses Stück vom Kuchen

Inhaber Nicolas Grumbacher vor seinem «L’Atelier» an der Elisabethenstrasse. Kenneth Nars

Dass es schwierig ist, mitten in der Pandemie umzusatteln, bestätigt Maurus Ebneter, Präsident Wirteverband Basel-Stadt. Zu gross ist die Konkurrenz, zu klein die Einnahmen. Wer zuvor nicht auf Take-away gesetzt hat, werde es jetzt nicht einfacher haben.

«Derzeit fehlen Frequenzbringer wie Sport- und Kulturanlässe, Messen und Kongresse», so Ebneter. Heimlieferung wiederum sei nur als Zusatzgeschäft interessant, da die Plattformen hohe Provisionen einfordern. Wie viele Restaurants zwischenzeitlich auf Take-away setzten, sei schwierig zu beurteilen. Viele seien komplett geschlossen.

Immerhin: Meistens ist für das ganze Vorhaben kein Umbau nötig. Dies sei jedoch abhängig vom Betriebskonzept und den örtlichen Gegebenheiten der Liegenschaft, heisst es von Seiten des Bau- und Verkehrsdepartements.

Trotzdem gilt es, einiges zu beachten. Für ein gelungenes Mitnahmegeschäft muss laut Ebneter die Besucherfrequenz stimmen – und diese fehlt nun. «In der Agglomeration funktioniert das dank Homeoffice und Drive-throughs momentan besser. In der Stadt braucht es sehr hohe Kundenzahlen, damit das Konzept aufgeht», sagt Ebneter. Erschwerend kommt hinzu, dass Supermärkte, Tankstellen, Kioske und Bäckereien immer stärker auf ein ähnliches Angebot setzen: «Die Grossverteiler schneiden sich ein grosses Stück vom Kuchen ab.»

Dass es während Corona nicht zu mehr Lokaleröffnungen kam, bestätigt das Bau- und Verkehrsdepartement. «Bei reinen Take-away-Betrieben ist keine Zunahme zu erkennen, das zeigt die Auswertung der Baubegehren», heisst es. Hingegen würden Restaurationsbetriebe vermehrt Speisen zum Mitnehmen anbieten. Grundsätzlich seien Gastro-Konzepte wie Take-away und Lieferservice seit Jahren im Trend.

Dies zeigt sich laut Böhm in einzelnen Quartieren, aber auch an neuralgischen Punkten, so etwa in Innenstadt, Bahnhof und Rheinbord. Intensiviert hat sich das in den letzten drei Jahren. Das habe vor allem mit neuen Lebensgewohnheiten zu tun.

sagt Böhm. Gleichzeitig wurde das Angebot spezieller und trendiger. Selbst wenn Littering mehr zum Thema wird, hat die Entwicklung auch Vorteile. «Gerade junge Gastronomen können Konzepte dadurch schneller und besser testen», so Böhm.

Immer mehr Menschen wollen und müssen am Mittag Zeit einsparen

Auch Ebneter spricht von einer lange anhaltenden Entwicklung. Immer mehr Menschen wollen oder müssen Zeit einsparen. Statt am Mittag lange auf das Essen zu warten, können Speisen nun an Ort und Stelle verzehrt werden:

Dass die Zeiten sich geändert haben, zeige sich auch bei Neueröffnungen. Man überlege sich etwa genau, wie Lieferfahrer am besten Zugang erhalten. Gleichzeitig hat die Digitalisierung Einzug gehalten. Vielerorts wird per App bestellt und bezahlt. Besorgt ist Ebneter über diese Entwicklung nicht: «Die Gastronomie passt sich immer der Gesellschaft und den Konsumentenwünschen an.»