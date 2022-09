Konkurrenzfähig bleiben: Velogourmet schränkt Liefergebiet ein

Gastronomie Um konkurrenzfähig zu bleiben: Velogourmet liefert nur noch in der Stadt, in Allschwil und Binningen Es ist das lokale Familienunternehmen, das in der Region Basel Essensbestellungen ausliefert. Neu aber in einem deutlich kleineren Liefergebiet: Das Aufwand-Ertrag-Verhältnis stimme nicht. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Neu in einem kleineren Gebiet unterwegs: die Kuriere von Velogourmet. Juri Junkov

Mit ihren grossen Taschen und den pinken Trikots düsen sie über die Strassen in der Region und bringen vom bestellten Sushi und Curry bis zum Burrito diverse Gerichte zu den hungrigen Kundinnen und Kunden an die Haustür. Doch die Velokuriere von Velogourmet liefern seit September die Mahlzeiten nur noch an Adressen in der Stadt oder der stadtnahen Agglomeration, wie einer Ankündigung auf sozialen Medien zu entnehmen ist.

Birsfelden, Bottmingen, Münchenstein, Muttenz, Oberwil und auch Riehen werden von den Kurieren auf zwei Rädern seit Anfang September nicht mehr wie bisher beliefert, aus Effizienzgründen, wie es in einem Instagram-Posting von Velogourmet heisst. Neu bringen die Kuriere die Esswaren nur noch in die Stadt, nach Binningen und Allschwil. Mit dieser Änderung soll die Qualität und Geschwindigkeit der Lieferungen verbessert werden. «Schweren Herzens» hätten sie diesen Entschluss gefällt, erläutert Geschäftsführer Joost Oerlemans auf Anfrage.

Adressen weit aussen führen zu einer «Bugwelle»

Die Firma habe eine finanzielle Durststrecke hinter sich und die Bedienung der Gebiete in der Region sei sehr aufwendig. Oerlemans sagt:

«Diese Lieferungen machen etwa zehn Prozent des Umsatzes, aber etwa 40 Prozent der Probleme aus.»

Denn ein Velokurier benötige bis ganz hinten nach Riehen oder bis ans Ende von Münchenstein eine gewisse Zeit – währenddessen fehle diese Person zwangsläufig für Lieferungen innerhalb der Stadt. Daraus ergebe sich «eine Bugwelle und alle Kunden leiden darunter»: Dadurch geht es länger, bis das bestellte Essen an seinem Zielort eintrifft.

Velogourmet will sich von den Autos trennen

Ausserdem führt das laut Oerlemans dazu, dass die Konkurrenten in Basel, die beiden internationalen Firmen Uber Eats und Just Eat, schneller sind und die Kundinnen und Kunden von Velogourmet in der Stadt auf diese ausweichen. Sowohl Uber Eats als auch Just Eat hätten denn auch deutlich kleinere Liefergebiete, so Oerlemans. Auf Anfrage kann eine Sprecherin von Just Eat keine Kilometerzahl nennen, die Kuriere der Firma würden jedoch alles abdecken, was mit einem E-Bike möglich ist, sodass das Essen warm bleibt, schreibt sie.

Ein weiterer Faktor für die Verkleinerung des Einzugsgebiets seien die zwei Autos, mit denen Velogourmet neben den Kurieren auf zwei Rädern Bestellungen ausliefert. Diese wolle man loswerden. «Einerseits heissen wir schliesslich Velogourmet», sagt Oerlemans, andererseits sei es auch eine Frage ihres Anspruchs, den Auswirkungen des Klimawandels entgegenzuwirken.

Das neue, verkleinerte Liefergebiet von Velogourmet gelte vorerst bis auf weiteres. Man wolle schauen, wie sich die Veränderung auf den Betrieb auswirke. «Aber wenn wir eine Alternative finden, werden wir die Situation neu überdenken», sagt Oerlemans.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen