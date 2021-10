"Butchers Table" sucht nach Restaurantlokal in Basel

Gastronomie Zürcher Metzgerei-Restaurant Butchers Table streckt die Fühler nach Basel aus Das gehypte Konzept von «Williams Butchers Table» will nun auch Basel erobern. Ein Inserat gibt preis, dass die Macher hier nach einer Lokalität suchen. Rahel Empl 18.10.2021, 17.15 Uhr

Ein Lokal von «Williams Butchers Table» in Zürich. Zvg

Liebhaber von qualitativ hochstehender Fleischküche dürfen sich freuen: Das Zürcher Erfolgskonzept «Williams Butchers Table», das es in den Trendguide von Gault Millau geschafft hat, ist in Basel auf der Suche nach einer Lokalität, wie ein Inserat auf der Plattform Homegate preisgibt. Die Vorstellungen der Inhaberin «Seven Fires AG» sind nicht bescheiden. Demnach suche man in Basel ein mindestens 170 Quadratmeter grosses Lokal im Erdgeschoss an zentraler Passantenlage mit mindestens 60 Innen- und 40 Aussenplätzen und Parkmöglichkeiten in Laufdistanz, wovon zwei eigene Parkplätze in unmittelbarer Nähe sein sollten.

Das «Butchers Table» ist Metzgerei und szeniges Spezialitätenrestaurant in einem, Interieur und Outfits der Gastgeber kommen im sogenannten Steampunk-Look – dem viktorianischen Zeitalter angelehnt – daher. Der Gast wählt sein Stück Fleisch vom Betriebspartner Luma direkt an der Theke. 2018 wurde das erste Lokal am Zürcher Hegibachplatz eröffnet, es folgten zwei weitere Ableger in Zürich (Bellevue) und Bern.

Für eine genaue Erläuterung der Pläne in Basel war gestern niemand von «Seven Fires» zu erreichen. Im Verwaltungsrat sitzt unter anderem Gregory Knie, Sohn des Zirkusartisten und Clowndarstellers Rolf Knie.