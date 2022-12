Geburtstag Bernhard Christ: 80 Jahre im Dienst unserer «res publica» Der bekannte Anwalt und ehemalige Grossratspräsident ist seit jeher ein vorbildlicher Diener der Gesellschaft. Er gilt als einer der Väter der neuen Kantonsverfassung. Felix Rudolf von Rohr 08.12.2022, 15.51 Uhr

Bernhard Christ, Basler Anwalt, ehemaliger Politiker LDP Basel-Stadt zvg

In der Anwaltskanzlei Vischer gibt es heute etwas zu feiern, auch wenn dies dem Gefeierten vielleicht gar nicht so recht ist. Ihr Doyen, Bernhard Christ, wird 80 Jahre alt. Aber der Jubilar steht weder gerne im Rampenlicht, noch in den Schlagzeilen. Dennoch muss er diese Glückwünsche jetzt einfach einmal akzeptieren.

Bernhard Christ ist seit jeher ein vorbildlicher Diener der Gesellschaft, ein stiller und stetiger Arbeiter für unsere «res publica». Man behält ihn in bester Erinnerung als einen der souveränsten, korrektesten und präzisesten Grossratspräsidenten, ein Amt, das er vor 38 Jahren innehatte. Ein Politiker, dem das Prädikat «liberal» weit mehr als nur ein Parteiname bedeutet.

Unsere heutige Kantonsverfassung hat er als Mitglied und Präsident des Verfassungsrates zur Jahrhundertwende massgeblich mitgeprägt. Über zwölf Jahre hegte und pflegte er als Meister der E. E. Zunft zum Schlüssel gute Traditionen unserer lieben Stadt Basel. Für die Evangelisch-Reformierte Kirche ist er seit Jahrzehnten eine unverzichtbare Stütze als treuer Anwalt und Mentor. Und auch in seinem eigentlichen Beruf engagiert er sich in guter baslerischer Art in Stiftungen und «pro bono» vielfältig für kulturelle und soziale Anliegen.

Bernhard Christ sei an seinem runden Geburtstag eine Verschnaufpause im Kreis seiner grossen Familie, vielleicht auch in seinem Spielzimmer auf dem Dachstock, gegönnt, bevor er sich in der Freizeit auch wieder mit historischen Themen befasst, wie etwa mit Dante, dessen Göttliche Komödie er unlängst nach jahrzehntelanger Recherchearbeit neu verfasst und interpretiert hat. Solche Persönlichkeiten prägen Basel. Ad multos annos, lieber Bernhard Christ!