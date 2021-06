Gefährliche Verkehrssituationen Weitere 214 Parkplätze müssen weichen: Basel-Stadt erhöht Sicherheit für Velos Nachdem bereits im vergangenen Jahr 180 Parkplätze in der Stadt abgebaut wurden, folgen bis Ende Jahr 214 weitere. An einigen Stellen werden die Parkplätze durch einen Velostreifen ersetzt. Laura Pirroncello 18.06.2021, 11.13 Uhr

Parkierte Autos, Trams, Velos. Diese Kombination kann schnell gefährlich werden. Denn in der Stadt gibt es zahlreiche Stellen, an denen zwischen den parkierten Autos am Strassenrand und den Tramgleisen nur wenig Platz ist. So geraten Velofahrende häufig in Bedrängnis.