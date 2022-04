Geflüchtete in Basel Sieben Jugendliche aus der Ukraine lernen jetzt Deutsch an der Sek Holbein: «Beim Wort böse wurde Putin genannt» Am Donnerstagmorgen lud das Erziehungsdepartement in die Sekundarschule Holbein ein, um zu zeigen, wie Geflüchtete aus der Ukraine in den Unterricht integriert werden. Eingeschult sind in Basel-Stadt bereits 155 Kinder und Jugendliche. Lehrpersonen habe der Kanton aktuell noch genügend. Zara Zatti Jetzt kommentieren 07.04.2022, 17.00 Uhr

Jugendliche aus der Ukraine im Schulhaus Holbein. Auf dem Bild sind Kornilii (l.) und Maksym (r.). Juri Junkov

Es riecht wie in jedem Klassenzimmer: dieser ganz spezifische Geruch nach Wandtafel, Kreide und Papier. Eine gewöhnliche Klasse ist es aber nicht, die an diesem Donnerstagmorgen von Journalistinnen und Journalisten besucht werden darf. Seit vier Wochen sitzen hier Jugendliche, die zusammen mit ihrer Familie aus der Ukraine geflüchtet sind. Es ist eine Einstiegsgruppe, in welcher die Schülerinnen und Schüler zuerst einmal Deutsch lernen, bevor sie in eine reguläre Klasse kommen. An der Wandtafel steht «Willkommen» in Dutzenden verschiedenen Sprachen: «Am Anfang habe ich es nur auf Ukrainisch und Deutsch geschrieben, die Schülerinnen und Schüler haben dann immer mehr ergänzt», sagt die junge Klassenlehrerin Edita Nuredini.

Das Erziehungsdepartement Basel-Stadt lud die Medienschaffenden ins Schulhaus Holbein ein, um zu informieren, wie die Situation aktuell aussieht. Im gesamten Kanton waren am Mittwoch 225 Kinder und Jugendliche für die Volksschule angemeldet, das heisst im Kindergarten, in der Primar- oder Sekundarschule. 155 davon sind bereits eingeschult. «Die Zahl ändert sich aber täglich», sagte der Vorsteher des Erziehungsdepartements Conradin Cramer.

Alle schulpflichtigen Ukrainerinnen und Ukrainer möglichst schnell in eine Klasse zu integrieren, so lautet das Ziel der Regierung. Ob es sich dabei um eine Einstiegsgruppe handelt, hängt von den Sprachkenntnissen der Kinder ab. Im Schulhaus Holbein konnte ein Mädchen schon so gut Deutsch, dass es mittlerweile eine reguläre Klasse besucht.

Insgesamt sieben Jugendliche lernen in der Sek Holbein Deutsch (v.l.n.r.): Artem Jurkin, Kornilii Samochin, Matvey Nezhnik, Nastia Vrubel, Maksym Lukyniuk. Juri Junkov

Im Schulzimmer hört man Deutsch, Englisch und Ukrainisch

In der Einstiegsgruppe stehen die Jugendlichen, die zwischen 12 und 16 Jahren alt sind, noch ganz am Anfang mit der neuen Sprache. Die Klassenlehrerin spricht vor der Klasse dennoch Deutsch. Wenn sie das Gefühl hat, dass sie etwas nicht verstanden haben, dann fragt sie nach: «Wisst ihr, was Arbeit ist?» – «work», antwortet ein dunkelblonder Junge im schwarzen Kapuzenpullover.

In der Klasse sitzen allerdings nicht nur Jugendliche aus der Ukraine, auch zwei Jungen aus Afghanistan, ein Mädchen aus Tansania und eines aus Italien besuchen die Einstiegsgruppe. Geplant war diese schon vor Kriegsausbruch, einfach in kleinerer Grösse.

Die Klassenlehrerin Edita Nuredini erklärt den Jugendlichen den Auftrag - auf Deutsch. Juri Junkov

Der 15-jährige Maksym kam aus Kiew in die Schweiz. Er berät sich gerade mit seinem Schulkameraden darüber, was der Unterschied zwischen Zahnarzt und Zahnärztin ist. Ob es eine schwere Sprache sei, fragen wir ihn. «Manchmal schon. Aber ich habe ja keine andere Wahl, ich muss es jetzt einfach lernen», sagt er. Die Lehrerin aber sei super, sie helfe immer, wenn er nicht weiterkomme.

Psychologische Betreuung als Herausforderung

Auch für die Lehrerin Edita Nuredini kam die neue Situation überraschend: «Während der Fasnachtsferien wurde klar, dass auch Jugendliche aus der Ukraine zu mir kommen werden. Zu Beginn hatten wir noch nicht einmal genügend Lehrmittel.» Die meisten Schülerinnen und Schüler hätten sich gut eingelebt:

«Es ist hier wie eine kleine Familie geworden, die Kinder sagen ‹brother› oder ‹sister› zu sich.»

Es gebe aber auch sehr schwierige Situationen, sagt Nuredini: Ein Mädchen in der Klasse hat ihren Vater und ihren Bruder in der Ukraine. Sie dürfen das Land nicht verlassen und müssen Wehrdienst leisten. Das Mädchen schaffe es nicht immer, in die Schule zu kommen, und sei sehr zurückgezogen. Die Schule steht in Kontakt mit den Eltern und der Gastfamilie und berät sich mit dem schulpsychologischen Dienst.

«Die psychologische Betreuung der Geflüchteten ist ebenfalls Aufgabe des Kantons», sagt Conradin Cramer. Doch die Situation gestalte sich momentan angespannt: «Es ist eine Herausforderung, weil wir schon durch die Coronakrise eine Mehrbelastung haben.»

Lehrpersonen hat es in Basel-Stadt aktuell genug

Lehrpersonen sind laut Cramer aktuell genügend vorhanden, um die Situation an den Schulen meistern zu können: «Es haben sich viele ehemalige Lehrpersonen gemeldet, andere haben ihr Pensum hochgefahren. Die Hilfsbereitschaft ist enorm.»

Kornilii Samochin (r.) und eine Schulkameradin lernen den Unterschied zwischen «Zahnarzt» und «Zahnärztin». Juri Junkov

Neben der Sprache mussten sich Jugendlichen an der Sek Holbein auch mit anderen Gewohnheiten vertraut machen. «In der Ukraine ist es offenbar nicht üblich, dass man während des Unterrichts auch einmal malen oder spielen kann. Das konnten sie am Anfang fast nicht glauben», erzählt Nuredini. Den Krieg thematisiert sie nicht aktiv in ihrem Unterricht: «Mir fehlt da das Vokabular, und ich möchte nicht, dass es zu Missverständnissen kommt.» Dennoch sei der Krieg natürlich allgegenwärtig bei den Jugendlichen:

«Einmal zeigte ich den Schülerinnen und Schülern ein Bild von Gut und Böse, sie mussten Beispiele nennen. Beim Wort böse wurde Putin genannt.»

