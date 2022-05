Coop setzt auf Nachhaltigkeit und arbeitet mit Bürgerspital Basel

Gegen Food-Waste Bürgerspital Basel und Coop spannen zusammen: Mit Paniermehl schliesst sich der Kreis Seit wenigen Wochen lässt Coop altes Brot aus der Spalemärt-Filiale zu Paniermehl verarbeiten. Es ist gut möglich, dass dieses lokale Engagement auf weitere Lebensmittelreste ausgebaut wird. Ein Rundgang in der Gastroküche des Bürgerspitals. Rahel Empl Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Das Bürgerspital Basel macht für Coop Paniermehl aus altem Brot. Guido Fuchs von Coop posiert zusammen mit Thomas Tschopp vom Küchenteam des BSB und Jonas Hugi (v.l.), dem gastronomischen Leiter. Nicole Nars-Zimmer (niz)

Das Thema Food-Waste ist in aller Munde. Wenn es um den Verlust von Lebensmitteln geht, sind die Schweizerinnen und Schweizer nicht gerade Musterschüler. Satte 330 Kilogramm unkonsumierte Lebensmittel landen nämlich im Abfall – pro Person und Jahr, hat eine Studie der ETH Zürich ergeben. Das führt zu unnötigen CO 2 -Emissionen und zur Belastung des Klimas.

Um diese zu reduzieren, stehen allerdings nicht nur die Konsumentinnen und Konsumenten, sondern unter anderem auch Grossverteiler in der Pflicht. Coop etwa spendet jährlich rund 3'200 Tonnen Esswaren an gemeinnützige Institutionen. Andererseits bietet der Detailhändler mit Sitz in Basel unter dem Label Ünique nicht den gängigen Normen entsprechende Gemüse und Früchte an.

«Für uns gibt es im Hinblick darauf, Food-Waste zu reduzieren, ein weiteres wichtiges Ziel: Aus leicht verderblichen Lebensmitteln haltbare Produkte zu machen», sagt Guido Fuchs, Projektleiter Nachhaltigkeit bei Coop, bei einem Rundgang in der Gastroküche des Bürgerspitals Basel (BSB).

Zusammenarbeit zur Förderung der Kreislaufwirtschaft

Der Detailhändler hat vor wenigen Wochen die Partnerschaft mit dem BSB, dem in der Region grössten Anbieter für die Integration von Menschen mit Behinderung, erweitert. Dies, um sich auf kleinem, lokalen Level an die Weiterverarbeitung verderblicher Lebensmittel heranzutasten.

Seit Anfang Mai ist in der Filiale Spalemärt Paniermehl unter dem Gütesiegel Solidarité erhältlich, das im BSB aus altem, nicht verkauftem Brot hergestellt wird. Fuchs erklärt, warum die Wahl gerade auf dieses Produkt gefallen ist: «Brot wird sehr schnell hart und kann am Folgetag nicht mehr von den Institutionen abgegeben werden. Mit dieser Zusammenarbeit fördern wir die Kreislaufwirtschaft und engagieren uns zusätzlich im sozialen Bereich. Eine schöne Verbindung.»

Engagement könnte auf weitere Filialen ausgedehnt werden

Der letzte Produktionsschritt: Im Passe-Vite in der Küche des Bürgerspitals Basel werden die Brotkrümel ganz fein. Nicole Nars-Zimmer

Aus den Brotresten des «Spalemärts» entstehen aktuell rund 15 Päckchen Paniermehl à 250 Gramm pro Woche, resümiert Jonas Hugi, Leiter Gastronomie beim BSB: «Es ist ein relativ einfacher Prozess. Wir machen das mit den bereits vorhandenen Maschinen und personellen Kapazitäten, die uns zur Verfügung stehen.» Wenn das Produkt auf gute Reaktionen stosse und die Prozesse beim BSB funktionierten, sei es gut möglich, dass das Engagement auf weitere Filialen ausgedehnt und allenfalls auch Produkte ausgebaut würden, sagt Fuchs dazu. «Bis dato sind die Rückmeldungen der Kunden sehr positiv.»

Aus der Sicht von Thomas Fringer, Küchenchef des BSB, ist das nicht weiter erstaunlich:

«Es ist das ideale Produkt, um Kreislaufwirtschaft zu veranschaulichen. Auch ein sehr ehrliches, pures, da wir dem Brot nichts hinzufügen müssen.»

Er schiebt gerade drei Bleche in einen Ofen, die mit Brotscheiben belegt sind. Bei 60 Grad wird das Brot, das zuvor von Hand geschnitten wurde, einen Tag lang sanft geröstet. Danach wird es portionenweise in einen Gemüsecutter gefüllt und zum Abschluss mit Hilfe eines Passe-Vites fein gemahlen. Bereits vor der Partnerschaft mit Coop habe seine Küche Paniermehl aus altem Brot hergestellt, etwa, um daraus am nächsten Tag Gnocchi herzustellen oder um Hacktätschli kompakter zu machen, so Fringer: «Das ist also nicht Neuland für uns. Hier kommt praktisch nichts weg, wir verarbeiten Reste konsequent weiter. Insofern passt das sehr gut.»

Chutney, Konfitüre und Sugo im Visier

Entsprechend kann sich der Koch auch weitere Produkte vorstellen, die aus nicht verkauften Produkten von Coop entstehen könnten: «Ich denke da zum Beispiel an Chutneys oder Konfitüren aus überreifem Gemüse und Früchten.» Fuchs bestätigt, dass das BSB und Coop bereits im Vorfeld über weitere mögliche Produkte diskutiert hätten. Neben den bereits besagten Produkten kämen allenfalls auch Gemüsesugos oder Suppen infrage. «Aber alles zu seiner Zeit; hierbei handelt es sich ja um ein Pilotprojekt. Jetzt freuen wir uns erstmal darüber, dass wir mit dem Bürgerspital einen ersten Schritt in die richtige Richtung gemacht haben.»

