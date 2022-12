Geist & Reichlin: Was es für das Bundesratsamt braucht

Geist & Reichlin Dass sie keine Charmeoffensive lanciert hat, kann man Eva Herzog nicht vorwerfen Unsere Kolumnistin analysiert, was es für das Bundesratsamt braucht – und kommt zum Schluss: Wer erfolgreich in einem Kollegialamt tätig war, bringt die nötige Sozialkompetenz mit. Naomi Reichlin Jetzt kommentieren 13.12.2022, 05.00 Uhr

Eva Herzog hatte als ehemalige Regierungsrätin genug Sozialkompetenz für das Amt als Bundesrätin, findet Kolumnistin Naomi Reichlin. Marcel Bieri

Letzte Woche waren Bundesratswahlen, wobei die Ersatzwahl für den SP-Sitz zumindest in der Region Basel für Erstaunen sorgte. Viele waren überrascht von der Wahl Elisabeth Baume-Schneiders angesichts von Eva Herzogs Favoritenrolle.

Im Vorfeld der Wahl schienen die Meinungen bereits gemacht zu sein. Was in der nicht-politischen Arbeitswelt wohl als «Soft Skills» und «Hard Skills» beschrieben wird, wurde im Vorfeld dieser Bundesratswahlen am vermeintlichen Gegensatzpaar Elisabeth Schneider-Baume und Eva Herzog skizziert. Elisabeth Baume-Schneider wurde als «Charmebündel» beschrieben und als «gmögig wie ein Buuremeitschi». Eva Herzog erhielt das Label als in Bern etablierte Favoritin mit grossem Leistungsausweis.

Umso überraschender war das Resultat der Wahl für Beobachtende. Es stellt sich die Frage, was das entscheidende Qualitätsmerkmal (respektive die entscheidenden Qualitätsmerkmale) für den Bundesratsjob ist. Und vor allem: Wie wichtig ist es, als Bundesrätin sympathisch zu sein?

Bundesratswahlen sind Personenwahlen

Diese Frage ist meiner Meinung nach übrigens getrennt von der Frage, was es für eine Nomination durch die Partei und die Wahl durch die Bundesversammlung braucht. Anders gesagt: Wer gewählt wird, ist nicht automatisch auch die bessere Bundesrätin. Grund dafür ist unter anderem, dass bei der Personenwahl durch die Bundesversammlung, wo man sich kennt, persönliche Komponenten wohl eine bedeutende Rolle spielen.

Doch abgesehen von der Wahl: Inwiefern spielt Charme für Mitglieder der Landesregierung eine Rolle, im Rahmen ihrer eigentlichen Tätigkeit? Angesichts der Führungsfunktion als Exekutivmitglied ist die Fähigkeit, mit Menschen umzugehen, ein wichtiger Faktor. Zudem ist der Bundesratsjob immer auch ein Repräsentationsjob, womit ein guter Auftritt bei diversen Anlässen ein entscheidender Faktor ist.

Am wichtigsten scheint mir jedoch die Fähigkeit einer Bundesrätin, aufgrund komplexer und sich wandelnder Umweltbedingungen die besten Entscheidungen für das Land zu treffen und im Rahmen einer Kollegialregierung einen Kompromiss zu finden und diesen kollegial vor den Medien zu vertreten.

Persönliche, teilweise widersprüchliche Entscheide

Es ist Aufgabe der Bundesversammlung, mit der Wahl des Bundesrates möglichst gute Voraussetzungen zu schaffen, in welchen die Schweiz aktuellen Herausforderungen entgegentreten kann. Beeinflusst wird die persönliche Wahlentscheidung letzten Endes durch eine Vielzahl von Kriterien, inklusive sachbezogener und persönlicher Aspekte.

Wer sich in einem Kollegialgremium erfolgreich betätigt hat und zudem in der Stimmbevölkerung populär war, dem kann eine soziale Kompetenz nicht abgesprochen werden. Umso mehr ist es etwas verwunderlich, wenn statt der portierten Favoritin eine Nebenkandidatur erfolgreich ist.

Die Nicht-Wahl Eva Herzogs liegt somit nicht in der Verantwortung der Kandidatin, etwa weil sie keine «Charmeoffensive» gestartet habe. Mehr ist es den persönlichen und überlappenden, teilweise widersprüchlichen Beweggründen geschuldet, welche die Mitglieder der Bundesversammlung zu einer Stimmabgabe motivieren.

