Geist & Reichlin Die Zwangsabgabe an die Kirchen ist veraltet Privatpersonen können sich in der Schweiz von der Kirchensteuer befreien lassen, für Unternehmen ist dies aber nur in sechs Kantonen möglich. Naomi Reichlin 28.06.2022, 05.00 Uhr

In der Schweiz müssen Unternehmen Kirchensteuer bezahlen. Hier die Christkatholische Kirche Peter und Paul in Bern. Bruno Utz

Was seit der Gründung der Helvetischen Republik als Glaubens- und Gewissensfreiheit zumindest textlich festgehalten ist, ist an vielen Orten der Welt nicht selbstverständlich. Diskussionen über das Verhältnis von Staat und Religion(en) sind jedoch auch in der Schweiz noch nicht Teil der Vergangenheit.

Der Landrat hat Anfang Juni über ein Postulat entschieden, das eine Diskussion über eine angemessene Kirchenbesteuerung von Unternehmen forderte – nicht etwa deren Abschaffung. Beispielsweise warf es die Frage auf, ob die Angemessenheit eines Obligatoriums noch gegeben sei. Denn heute haben juristische Personen, anders als natürliche Personen, keine Möglichkeit, sich aus freien Stücken für oder gegen eine Kirchenmitgliedschaft respektive das Bezahlen der Kirchensteuer zu entscheiden.

Die Wiedereinführung von Abtreibungsverboten

Der Hintergrund dieser Frage ist klar: Wieso sollte ein Unternehmen, das in der säkularen Wirtschaft tätig ist, einen Teil seines Gewinns an die Kirche abgeben müssen? Zwar variieren die Kirchen­lehren der Landeskirchen im Grade ihres Konservatismus respektive Traditionalismus; es können nicht alle in denselben Topf geworfen werden.

Jedoch befinden wir uns in Zeiten, in welchen beispielsweise die Gleichberechtigung der Geschlechter und die Vorwärtsgewandtheit gesellschaftlicher Entwicklungen zerbrechliche Güter sind. Genannt sei beispielsweise die konservativ-religiös motivierte Wiedereinführung von Abtreibungsverboten in den USA aufgrund eines revidierten Urteils des Supreme Courts.

Und auch gerade in solchen Zeiten ist die Diskussion höchstrelevant, ob der Staat für religiöse Organisationen die Rolle des Steuereintreibers übernehmen sollte. Momentan tut er das, indem Staatsangestellte, deren Gehälter von Steuergeldern bezahlt werden, «im Auftrag» und «zu Gunsten» der Landeskirchen Steuern eintreiben. Immerhin zwei unserer Nachbarkantone, Basel-Stadt und der Aargau, verzichten auf eine Kirchensteuer für juristische Personen. Schweizweit sind es insgesamt sechs Kantone, die auf Kirchensteuern für juristische Personen verzichten.

Die Landeskirchen haben sich als politische Akteure positioniert

Das Postulat scheiterte im Landrat leider knapp, mit 37 Ja- gegen 43 Nein-Stimmen. Interessant dabei auch die Interessenslagen der Parlamentsmitglieder: Von den insgesamt 20 Rednerinnen und Rednern sind oder waren acht in kirchenpolitischen Ämtern tätig. Argumente, die sich jeweils gegen die Abschaffung der obligatorischen Kirchensteuern für Unternehmen richten, treten vor einer gewissen Entwicklung auf: Die Landeskirchen haben sich als politische Akteure positioniert, was manchmal in abstimmungspolitischem Engagement mündet.

Das ist im Kern kein Problem, denn was wäre politisch, wenn nicht das Religiöse? Angesichts der Tatsache aber, dass sinnorientiertes Leben in unzähligen Varianten auftritt und gleichzeitig die gesellschaftliche Individualisierung ausdrückt wie wenig anderes, mutet die dazu verwendete Zwangs­abgabe für Unternehmen veraltet an. Dabei ist die Lancierung einer Diskussion über zukünftige Modelle eigentlich im Interesse eines säkularen Staates, welcher die Trennung von Kirche und Staat langsam, aber sicher umsetzt.

Naomi Reichlin studiert Politikwissenschaften in Friedrichshafen und war von 2017 bis 2020 Vizepräsidentin der FDP Baselland.