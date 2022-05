Geist & Reichlin Kampf gegen Kapitalismus verblasst angesichts eines Fussballspiels Das Fussballspiel lockte deutlich mehr Menschen an als die Demonstration. Was heisst das für die Bedeutung des 1. Mai? Naomi Reichlin Jetzt kommentieren 02.05.2022, 19.25 Uhr

Der diesjährige 1.-Mai-Umzug bot auch in Basel eine Plattform für ein buntes Potpourri an gesellschaftlichen Gruppen und Anliegen: Sozialistinnen und Sozialisten, das alevitische Kulturzentrum Basel, eine marxistisch-leninistische Partei aus der Türkei, eine Gruppe gegen Racial Profiling und leider auch vermummte Gewaltbereite. Apropos Vermummte: Teile des Umzugs waren von verblüffender äusserer Ähnlichkeit zu gewaltbereiten Exponenten der Muttenzerkurve.

Der erste grosse Unterschied: Die FC-Basel-Fans blieben am Sonntag grösstenteils friedlich, anders als der Schwarze Block. Der zweite grosse Unterschied: Während am 1.-Mai-Umzug rund 5000 Personen unterwegs waren, zählte das Joggeli wohl zwischen 25'000 und 28'000 FCB-Fans, inklusive führender SP-Mitglieder (laut Instagram). Das Mobilisierungspotenzial des Kampfs gegen den Kapitalismus verblasst offenbar angesichts eines Fussballspiels.

Das Verhältnis der Arbeiterbewegung zum Krieg in der Ukraine

Mögliche Gründe für den fehlenden Reiz des 1.-Mai-­Umzugs liegen auf der Hand. Zuvorderst steht wohl der zunehmende Bedeutungs­verlust der Arbeiterbewegung in der Schweiz, wo wir unseren stetig wachsenden Wohlstand der sozialen Marktwirtschaft verdanken. In diesem Kontext ist es verständlicherweise schwierig, sich als anti-kapi­talistische Arbeiterbewegung zu positionieren.

Schwierig ist auch das Verhältnis der Arbeiterbewegung zum Krieg in der Ukraine. Zwar skandierten die Demonstrierenden «Friede und Solida­rität». Wenn es aber um gelebte Solidarität mit einem Volk geht, das sich gegen einen Angriffskrieg wehrt und nach Frieden lechzt, ist plötzlich Schluss mit lustig. Die Zurückhaltung vieler Linker in der Diskussion um Munitionslieferungen an die Ukraine fällt auf.

Zudem scheint es den leitenden Organisationen schwer zu fallen, konstruktive Anliegen zu formulieren. Beispielsweise konstatierte der Chef des Schweizerischen Gewerkschaftsbunds Pierre-Yves Maillard, es bestünde eine «wirtschaftliche Notwendigkeit» für eine globale (!) Verbesserung der Löhne und Renten. Statt weitblickendem Gestaltungswillen zeugt diese Stellungnahme wohl eher von Visionslosigkeit.

Der 1. Mai droht zu bleiben, was er ist

Die Arbeiterbewegung um den 1. Mai war in der Vergangenheit in jenen Momenten auf dem Höhepunkt ihres Einflusses, wenn sie dazu beitrug, den Kapitalismus zu reformieren und damit zu stärken. Nicht etwa mit der Forderung nach dessen Abschaffung. Dennoch stehen die 1.-Mai-Demos zum grossen Teil für den Kampf gegen den Kapitalismus.

Der Drang nach «global höheren Löhnen und Renten» ist aber offensichtlich nicht gross genug, dass man dafür ein Fussballspiel verpassen möchte. Das ist repräsentativ für die Relevanz der Gewerkschaften im Jahr 2022. Der 1. Mai droht zu bleiben, was er ist: Ein unterhaltsamer und bunter aber bedeutungslos gewordener Feiertag, verbissen in ein veraltetes Programm mit dem Feindbild Marktwirtschaft.

Vielleicht ist das auch ein gutes Zeichen: Mit zunehmendem Wohlstand auch für die tieferen Einkommensschichten sinkt gleichzeitig die Bedeutung von Gewerkschaften. Der sozialen Marktwirtschaft sei Dank.

Naomi Reichlin studiert Rechtswissenschaften in Friedrichshafen und war von 2017 bis 2020 Vizepräsidentin der FDP Baselland

