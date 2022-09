Geist & Reichlin Studieren lohnt sich – nicht nur wegen des Geldes Unsere Kolumnistin schreibt in ihrem neusten Text darüber, welchen Wert ein Studium in Zeiten von Suchmaschinen und künstlicher Intelligenz hat. Naomi Reichlin 20.09.2022, 05.00 Uhr

Welchen Wert hat ein Studium wie and er Universität Basel – neben dem finanziellen Aspekt? Nicole Nars-Zimmer

Vor drei Tagen stand ich in Friedrichshafen am Bodensee in einer Aula und erhielt unter Applaus mein Abschlusszeugnis überreicht. Mein zweijähriges Masterstudium war gezeichnet von Fernunterricht, aber auch einem vollwertigen Ausland­semester in Europa. Auf der Zugfahrt zurück in die Schweiz machte ich mir Gedanken über den Reiz eines Studiums. Was ist dessen Wert in Zeiten, in denen künstliche Intelligenz aufgrund eines kurzen Inputs preisverdächtige Essays schreiben und erschreckend tiefgehende Texte formulieren kann (googeln Sie mal «Open AI GPT 3»)? Warum in der Bibliothek verweilen, wenn jegliche Informationen per Mausklick im Internet abrufbar sind?

Nun, die Frage nach dem Wert eines Studienabschlusses kann man auf unterschiedliche Art beantworten, zum Beispiel anhand eines monetären Ansatzes: Personen mit Uni-Abschluss in der Schweiz verdienten im Jahre 2020 gemäss Daten des Bundesamtes für Statistik 10 175 Franken pro Monat (brutto, Medianwert). In der Gesamtbevölkerung liegt dieser Lohn bei 6665 Franken. Klare Sache also?

Nein. Der Fokus allein auf die finanziellen Indikatoren vernachlässigt, welchen Wert ein Studium für ein Individuum haben kann. ­Ich denke an Aristoteles, der als glückseligstes Leben das «theoretische Leben» einstuft, jenes, das sich der theoretischen und hinterfragenden Betrachtung widmet. Er setzt das «theoretische Leben» dem «Genussleben» gegenüber, in dem man von individuellen Bedürfnissen abhängig ist, sowie dem am Reichtum orientierten ­Leben.

Einige wählen ihr Studium nach Kriterien des höchstmö­glichen wirtschaftlichen Ertrags. Wie die Zahlen zeigen, ist dies per se nicht falsch gedacht. Zur Optimierung können die Universität und der Studiengang entsprechend gewählt werden (bestenfalls die Uni St. Gallen, auf jeden Fall aber Wirtschaftswissenschaften). Für viele (mich eingeschlossen) ist das Studium jedoch nicht Mittel zum Zweck einer höchstmöglichen wirtschaftlichen Produktivität. Stattdessen ist es eine Gelegenheit für die intellektuelle Auseinandersetzung mit unbekannten, neuen Wissensgebieten und Denk­arten und mit herausfordernden Sichtweisen. Es geht auch um Konfrontation mit der strengen Regeln unterworfenen wissenschaftlichen Aktivität.

Wissenschaft darf nicht im Elfenbeinturm stattfinden, sondern muss in der Praxis umgesetzt werden können – und da einen Mehrwert schaffen. Wenn wir aber nochmals die Zahlen vom Anfang anschauen, zeigt sich in den hohen Löhnen, dass der Markt bei Studienabschlüssen einen Mehrwert erkennt.

Die künstliche Intelligenz wird unzählige, heute als etabliert und unverzichtbar geltende Stellen bedrohen und schliesslich ersetzen, und dabei neue schaffen. Gerade Entwicklungen wie ­diese machen es nötig, kritisch denkende Geister auszubilden, die unangenehm sind und die Fähigkeit haben, übergeordnete und abstrakte Gedanken zu fassen und strukturiert zu äussern.

Oft wird kritisiert, dass Studierende auf Kosten der restlichen (arbeitenden) Bevölkerung ihr Dasein frönen. Ich kann Ihnen versichern, dass sich die meisten Studis voll reinhängen und keine Angst davor haben, fürs Studium (und für den meist notwendigen Nebenjob) Nachtschichten zu schieben, Fragestellungen zu wälzen und nach Lösungen zu suchen für Fragen und Probleme unserer Gegenwart. In diesem Sinne wünsche ich allen frischgebackenen Studis zum Semesterbeginn einen guten Start, Durchhaltevermögen und vor allem: unerschöpfliche intellektuelle Neugierde.

Zur Person bz Naomi Reichlin Studierte Politikwissenschaften in Friedrichshafen und war von 2017-2020 Vze-Präsidentin der FDP Baselland