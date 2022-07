Geistschreiber Die Qual der Wahl beim Einkaufen: Bio, saisonal, vitaminreich oder Hauptsache reduziert? Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Beim Kauf von saisonaler Produktion ist nach Ansicht unseres Kolumnisten Geduld gefragt. Symbolbild: Alexandra Wey/Keystone

Wenn ich im Laden einen 50-Prozent-Kleber sehe, kaufe ich immer zwei Packungen. Eine essen wir sofort, die zweite gefriere ich fünf Jahre ein und werfe sie dann fort, wenn sie beim Abtauen des Tiefkühlschranks aus dem Eis auftaucht. Schlau, gell. Ich kaufe aber nicht nur Aktionen, sondern viel Saisonales. Da ist Geduld gefragt, die Saison beginnt meist ein paar Wochen nach dem Verkaufsstart, Erdbeeren, Spargeln, Weihnachtsschöggeli. Die Letzteren sind schon Anfang November im Laden, aber meine Schöggeli-Saison beginnt erst am 27. Dezember. Zum halben Preis ein volles Wägeli. Das reicht bis zum ersten August.

Ich kaufe auch gern Regionales. Wenn auf der Trockenwurst «Appenzeller Spezialität» steht, bezahle ich ja jeden Preis. Vielleicht kommt sie aus Ostbulgarien und enthält litauische Schlachtabfälle, aber ich schaue extra keinen «Kassensturz» und lese keine Konsumentenschutzheftli. Die Konsumentenschutzheftli machen mich sowieso kranker als das Futter, vor dem sie mich warnen.

Klar kaufe ich auch bio. Aber wegen Bauern und Böden, nicht wegen meiner Gesundheit. Wenn ich im Laden stehe, habe ich sowieso das Gefühl, Gesundheit sei mittlerweile eine Religion geworden. Überall hat es noch Vitaminli oder sonst etwas drin. Und wie diese supergesunden Produkte heutzutage alle heissen. Ich erinnere mich noch, als der Begriff «isotonisch» aufkam. Zuerst dachte ich, das ist sicher aufbereitetes Kühlwasser von Kernbrennstäben aus Atomkraftwerken. Energie, die direkt ins Blut übergeht. Trinken, schäumen, grün werden. So klingt «isotonisch».

Und ein Joghurt mit dem Namen LC1? Ich hab’s aus Protest noch nie gekauft. So tauft man einen Ferrarimotor. Und «Becel» ist keine Batterie, sondern eine Margarine. «Purina One Bifensis Dual Defense ist reich an Vollkorngetreide, sorgt für bis zu 40 Prozent weniger Zahnstein und für gesunde Harnwege», und was ist es? Katzenfutter. Das wird wohl gekauft von Leuten wie der Dame, die in der Fernsehwerbung ihr Händlein übers Bäuchlein streicht und mit süsser Stimme von sanft regulierter Darmtätigkeit flötet, dank irgendeinem Activ- oder Pro- oder Vitalirgendwas. Gegen solches Erste-Welt-Etepetete habe ich zum Glück ein tolles Antiallergikum: Ganzjahresweihnachtsschöggeli.

