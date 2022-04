Geistschreiber Gott, zeitgemäss Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf 09.04.2022, 05.00 Uhr

Überholte Darstellung: Der Schöpfer mit dem Rauschebart – aber was nun? Getty Images

«Deutsche Katholische Jugendverbände halten die Vorstellung von Gott als altem, weissem Mann mit Bart für überholt», lese ich. Aha. Ich habe zwar in 53 Jahren noch keinen Menschen getroffen, der sich Gott als alten, weissen Mann mit Bart vorstellt, aber auch unsereins hat in jungen Jahren Probleme gelöst, die keine waren. «Viele Kunstwerke wie das von Michelangelo zeigen Gott als alten, weisen Mann mit Bart», lese ich weiter, «aber ist diese Darstellung noch zeitgemäss?» Meine Rede! Der alte Michelangelo hat Gott nie dargestellt, wie es sich für das 21. Jahrhundert gehört. Gottesbärte gehören weggepinselt, die Kunstfreiheit abgeschafft.

2020 hatte sich der KSJ auf Gott* geeinigt. 2022 plädiert der KjG für Gott+. Gott ist sicher happy. Jahrtausende hat der zeitlose Schöpfer auf eine zeitgemässe Bezeichnung gewartet und jetzt tschäderets. Bald gibt’s ein Upgrade auf «Gott Pro». Die irdischen Stellvertreter werden nachziehen: Papst+. Dem russisch-orthodoxen Popen Kyrill, welcher Putins Überfall befürwortet, um die ukrainischen Gläubigen vor Gay-Pride-Paraden zu schützen, nehme ich den Bart gern persönlich aus der Visage.

Bei der Sichtbarmachung von Minderheiten ziehen die braven Jungkatholik*+ die Inklusion dann hoffentlich konsequent durch: Gottes Ethnizität, Frisur (Dreadlocks!), Hautfarbe und religiöse Orientierung gehören miteinbezogen. OMG+, das wird komplizierter als im jüdischen Tanach und der christlichen Bibel. Dort stellt Gott sich bloss als JHWH vor. Das ist kein Name, sondern eine Bezeichnung. Sie bedeutet in etwa «der Seiende». Und ein «Bildnis» sollen wir uns von ihm auch keins machen, heisst es noch. Also kein Gottesbild, gebastelt aus den paar Attributen, die uns Spatzenhirnen in unserem erdgeschichtlich kurzen Leben zufällig ins Blickfeld geraten und uns in den Kram passen. Der namenlos «Seiende» als Selbstbezeichnung schliesst nichts und niemanden aus. Mehr Inklusion geht nicht.

Über Seiendes denkt die Menschheit nach, seit es sie gibt. Weil es inspiriert. Gott drückt schon lange ein Auge zu. Falls eines Tages die Zeugen JHWH an meiner Haustüre über Gott+ sprechen möchten, schlage ich stattdessen Disney+ vor. Bis dahin göttliche Ostertage allerseits.