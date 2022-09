Geistschreiber Krasse Leben Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf 10.09.2022, 05.00 Uhr

«Mich interessiert brennend, was sie denn so dachte, wenn sie Boris, Nigel oder Donald empfangen musste. 70 Jahre, tausend schräge Vögel, da geriet wohl manches Gala-Dinner zur Ewigkeit.» Rafiq Maqbool/AP

Jetzt ist die Queen also doch noch zurückgetreten. Plangemäss, also tot. Am liebsten würde ich sie interviewen. Das Leben sieht nämlich ganz anders aus, wenn man es erst einmal hinter sich hat. Ich weiss das von den Verstorbenen, die ich für mein letztes Buch interviewt habe. Der beste war Donald Trumps älterer Bruder Freddy, der sich zu Tode getrunken hat: «Zweite Wahl zu sein, war schon als Kind meine Hauptbeschäftigung. Aber seit ich tot bin, kann ich damit leben.»