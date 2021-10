Geistschreiber Mein Tablettli Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf 02.10.2021, 05.00 Uhr

Willi Näf hat die Beziehung mit seinem Tablettli wieder aufgenommen. Erwin Wodicka

Ich hatte einen epileptischen Anfall. Kein Witz. An unserem Hochzeitstag, originellerweise. Mit Tatütata und allem Drum und Dran. Und das nach 24 Jahren Ruhe. Wir, meine Neurologin und ich, wollten nämlich die Pille ausschleichen. (Meine, versteht sich, die Pillen meiner Neurologin gehen mich nichts an.) Ausschleichen heisst: Die Dosis so klandestin auf null reduzieren, dass das Gehirn es nicht merkt. Aber mein Gehirn scheint ein aufgewecktes Ding zu sein – was man so nicht unbedingt hatte erwarten können – und hat mir vier Tage nach dem letzten Tablettli demonstriert, wer hier wen steuert.