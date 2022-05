Geistschreiber Miesepeter mit Erfahrung Mit spitzer Feder kommentiert der Geistschreiber das Geschehen in der Region, im Land, ja auf der ganzen Welt. Willi Näf 07.05.2022, 05.00 Uhr

«Hat es schon immer besser gewusst» – eine passende Inschrift für den Grabstein eines Miesepeters. unsplash.com

Vater: Mir tuet s’Chnü weh. Tochter: Wieso? Vater: Kei Ahnig. Tochter: Du weisch, was das bedütet, wenn eim öppis weh tuet und me weiss nid wieso? Vater: Me wird alt. I bi schliesslich Johrgang 1969. Tochter: Boah, 1969, wie das tönt, i minere Vorstellig isch dänn no Chrieg gsi! Vater: Hmpf!

Jaja, ich werde ein alter Sack. Das heisst, ich habe Erfahrung. Wenn die Leute von Sharing-Bikes und E-Trottis hyperventilieren, denke ich: Träumt weiter, die Bikes werden herumstehen und im Rhein laden. Wenn Plastik pfui wird, denke ich: Im Plastik hält der Salat länger, imfall. Wenn Food-Waste pfui wird, denke ich: Im Plastik hält der Salat länger, imfall. Und wenn nach Fukushima Atomstrom pfui wird, erinnere ich mich an Tschernobyl und denke: Kommt herunter Leute, zehn Jahre ohne Kernschmelze und Atomstrom ist wieder hipp.

Klar, man sagt’s halt nicht. Man will kein Miesepeter sein. Zudem könnte man sich irren. Wäre nicht das erste Mal. Ich hätte doch nie geglaubt, dass ich mal eine Maske trage. Dass mein Landessender Journalismus durch Selbstgespräche ersetzt. Oder dass noch mal einer so verquer tickt, dass er ein Nachbarland überfällt und damit die Abnehmer seiner eigenen Exporte vergrault, daheim seine Wirtschaft abwürgt, vermeintliche Feinde zu echten Feinden macht, der Gesellschaft ihre Abhängigkeiten ins Bewusstsein ruft, – nicht zuletzt jene von fossilen Energieträgern – den Umbau auf erneuerbare Energien forciert, die Globalisierung gesundbremst und Viola Amherd beim Kauf von Kampfjets in die Hände spielt.

So macht unsereins halt zur Sicherheit auf weise – «Die Jungen sollen ihre Erfahrungen selber machen» – und schweigt, bis man klüger wirkt, als man ist. Nur muss man dann auch die Klappe halten, wenn man recht bekommt, sonst meisseln sie einem etwas auf den Grabstein wie: «Hat es im Nachhinein immer schon vorher gewusst.» Im Übrigen werden wohl viele Junge wirklich vieles besser machen als viele Alte. Und wozu alte Dummheiten begehen, die Auswahl an neuen ist gross.

So höckle ich mich in die Baselbieter Frühlingssonne und nehme mir vor, es mal mit Altersoptimismus zu probieren. Ein Problem indes bleibt ungelöst: Ich weiss nicht, warum mir das Knie wehtut.