Basel hat jetzt ein veganes Eiscafé an der Klybeckstrasse

Sommer An der Klybeckstrasse in Basel gibt es jetzt ein veganes Eiscafé Ende Mai eröffnete die komplett vegane Gelateria Enila. Die Gründerin hat den Anspruch, dass ihr veganes Eis sogar besser als herkömmliches schmeckt. Zara Zatti Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Kaffee-Honig, Vanille-Himbeere oder frische Minze: Das Angebot ist vielfältig. Zvg

Basel ist um eine weitere Gelateria reicher. Das Eiscafé Enila an der Klybeckstrasse 58 setzt dabei aber komplett auf vegane Glacés. Gesalzenes Caramel mit Macadamia, Vanille-Himbeere oder frische Minze – die Auswahl ist kreativ und bietet für jeden Geschmack etwas an.

Das Gesicht hinter «Enila» ist Aline Jung, die das Café zusammen mit ihrer Mutter betreibt. Jung ernährt sich selbst seit vielen Jahren vegan und weiss, wie es ist, wenn die Auswahl deswegen beschränkt ist: «Ich stosse immer wieder an kulinarische Grenzen, wenn es um pflanzliches Essen und Restaurants in Basel und Umgebung geht.»

Vor allem bei Eiscreme gebe es für Veganerinnen und Veganer meist nur ein paar wenige Fruchtsorbets als Option. Mit ihrem eigenen Café will sie dies ändern. Dabei hat sie den Anspruch, nicht nur eine Alternative zu bieten, sondern die erste Wahl sein: «Ich stellte mir die Aufgabe cremiges, vegane Glacé zu kreieren, das genauso gut, wenn nicht sogar besser, als herkömmliches Eis schmeckt.»

Die Milch für die Glacés wird selbst produziert

Neben vegan setzt Jung auch auf glutenfrei: Zwar könne das nicht für alle Sorten umgesetzt werden, da viele mit Gebäck gefüllt seien. Sie versuche aber immer mindestens eine glutenfreie Sorte im Angebot zu haben. Angefangen zu experimentieren hat Jung in der eigenen Küche. Das Eis für «Enila» stellt Jung nun vor Ort her und auch die pflanzliche Milch für die Eisproduktion ist selbst kreiert. Neben Eiscreme bietet «Enila» auch Kaffee an, der vor Ort genossen werden kann. Seit Ende Mai hat die Gelateria geöffnet. Das Geschäft laufe gut, sagt Jung. Sie sei fleissig am produzieren, die Nachfrage sei trotz schlechtem Wetter vorhanden.

