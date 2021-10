Die SP bläst mit einer Überraschungskandidatin zum Angriff

Gemeinderat Die SP bläst in Riehen mit einer Überraschungskandidatin zum Angriff Grossrätin Edibe Gölgeli will in den Riehener Gemeinderat und damit die Vormachtstellung der Bürgerlichen. Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 20.10.2021, 05.00 Uhr

Die SP Riehen-Bettingen hat Edibe Gölgeli für die Gemeinderatswahlen vom 6. Februar nominiert. Kenneth Nars

Mit ihr haben in Riehen wohl nur wenige gerechnet: Die SP Riehen-Bettingen hat neben dem amtierenden Gemeinderat Guido Vogel auch Edibe Gölgeli für die Gemeinderatswahlen nominiert. Diese finden am 6. Februar statt. Mit der Nomination der Grossrätin gelingt der SP ein Überraschungscoup. Die 43-Jährige zog mit ihrer Familie vor knapp fünf Jahren aus dem Hirzbrunnenquartier nach Riehen und möchte sich nun politisch an der Front engagieren. In den vergangenen Jahren sei sie vor allem hinter den Kulissen für die Ortspartei aktiv gewesen, betont die Betriebsökonomin.

Bei den Gemeindewahlen vor vier Jahren sei ihr das noch zu früh gewesen. «Ich wollte mich zuerst in Riehen einleben und spüren, ob ich mich hier wohl fühle.» Das sei heute der Fall, so Gölgeli. Nun sieht sie sich für den Schritt in die Riehener Politik bereit. Sie kandidiert nicht nur für den Gemeinderat, sondern auch für den Einwohnerrat.

«Macherin», die sich mehr «Anpacker-Mentalität» wünscht

Edibe Gölgeli politisiert seit Februar 2015 im Grossen Rat und kandidierte dabei stets für den Wahlkreis Kleinbasel, auch als sie schon in Riehen wohnte. Als Verfechterin von Riehener Interessen ist sie im Kantonsparlament bisher nur wenig in Erscheinung getreten. Ihre Steckenpferde sind die Familien-, Bildungs- und Sozialpolitik. Etwas frischer Wind würde dem Riehener Gemeinderat guttun, findet Edibe Gölgeli. «Ich habe den Eindruck, dass die Gemeinde mehr reagiert, anstatt dass sie proaktiv agiert.»

Als «Macherin», als die sie sich selbst bezeichnet, und mit ihrer Führungserfahrung könne sie dem Gemeinderat etwas mehr «Anpacker-Mentalität» verleihen. Gerade im zurzeit angespannten Verhältnis zwischen der Landgemeinde und der Stadt Basel sehe sie Chancen, sich diesbezüglich positiv einzubringen. Gölgeli fordert, dass die Gemeinde ihre Interessen früher und aktiver einbringe, damit sie dann nicht im Nachhinein wie aktuell beim Doppelspurausbau mit Widerstand reagieren müsse.

Die SP will auch das Gemeindepräsidium

Das unterstreicht auch Martin Leschhorn. Der Parteipräsident der SP Riehen-Bettingen sieht den aktuellen Gemeinderat in einer «Wagenburg», der permanent in Abwehrkämpfe verstrickt ist. Mit dem aktuellen Gemeinderats-Vizepräsidenten Guido Vogel und Edibe Gölgeli versucht es die SP mit zwei eher pragmatischeren Kandidierenden, den 2010 verlorenen zweiten Sitz im zurückzuholen. 2014 und 2018 scheiterte die SP damit klar. Gölgeli repräsentiere die Lebensgeschichte vieler junger Familien, die aus der Stadt nach Riehen ziehen, betont Leschhorn.

Mit Guido Vogel will die SP auch gleich das Gemeindepräsidium erobern. Weil Amtsinhaber Hansjörg Wilde (parteilos) nicht mehr antritt, ist diesbezüglich die Ausgangslage offen. SVP, FDP, LDP und Mitte haben noch nicht kommuniziert, wer zusätzlich für den Gemeinderat kandidieren wird und wer den freiwerdenden Sitz von Wilde verteidigen soll. Die komfortable Lage der Bürgerlichen, sich gemeinsam hinter den bürgerlich tickenden aber parteilosen Gemeindepräsidenten zu stellen, ist vorbei. Ein Test für die hoch gelobte und vielfach erfolgreiche bürgerliche Allianz.

Auch die Grünen treten an Die Grünen werden aller Voraussicht nach mit dem 59-jährigen Biologen Béla Bartha antreten. Der Vorstand empfiehlt den Parteimitgliedern für die Mitgliederversammlung am kommenden Montag den langjährigen Geschäftsleiter von ProSpecieRara als Gemeinderatskandidaten. Bartha trat in der Politik bisher wenig in Erscheinung. Vor einem Jahr kandidierte er erfolglos für den Grossen Rat. (bz)