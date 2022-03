Riehen: Linke unterstützen Agnolazza trotz kritischen Aussagen

Gemeinderatswahl Agnolazza steht «Ehe für alle» kritisch gegenüber: Trotzdem unterstützt die SP seine Kandidatur in Riehen SP-Kandidatin Edibe Gölgeli überlässt Daniele Agnolazza von der EVP das Rennen um den letzten offenen Gemeinderatssitz in Riehen. Dabei vertritt der EVP-Kandidat Werte, die klar nicht mit der SP-Parteilinie übereinstimmen. Silvana Schreier Jetzt kommentieren 31.03.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

EVP, SP und Grüne treten mit einem gemeinsamen Ticket in Riehen an: Béla Bartha, Edibe Gölgeli, Guido Vogel, Christine Kaufmann und Daniele Agnolazza (von links). Kenneth Nars

«Sollen gleichgeschlechtliche Paare in allen Bereichen die gleichen Rechte wie heterosexuelle Paare haben?» Daniele Agnolazza antwortete: «Nein.»

Diese Frage und Dutzende weitere wurden 2020 sämtlichen Kandidierenden für die Grossratswahlen in Basel-Stadt gestellt. In der Auswertung von «Smartvote» sind die Antworten auch heute noch einsehbar. So auch diejenigen von Agnolazza, der aktuell in den Riehener Gemeinderat einziehen will.

Bürgerliche hinterfragen Kandidatur

Ende April steht in der zweitgrössten Gemeinde der Nordwestschweiz der dritte Wahlgang an. Zwei Kandidaten sind noch im Rennen: Patrick Huber (Mitte) für die bürgerliche Allianz und Agnolazza (EVP) für die Linken. Letzterer hat nicht nur die eigene Partei, sondern auch die lokale SP sowie die Grünen hinter sich.

Darum ist es auch kein Wunder, dass frühere Stellungnahmen von Agnolazza nun in einem anderen Licht gesehen werden. Der Basler SVP-Politiker Pascal Messerli machte auf Twitter auf die Angaben bei «Smartvote» aufmerksam. Er fragt sich, warum SP und Grüne Agnolazza stützen.

SP-Präsident verteidigt Agnolazza

Denn dieser steht nicht nur der «Ehe für alle» kritisch gegenüber: Agnolazza ist dagegen, dass Sans-Papiers einen geregelten Aufenthaltsstatus erhalten, dass Ausländerinnen und Ausländer nach zehn Jahren in der Schweiz das Stimm- und Wahlrecht erhalten, dass zusätzliche Mittel für Integration gesprochen werden. Gleichzeitig befürwortet er mehr Polizeipräsenz und die Anschaffung neuer Kampfflugzeuge.

Martin Leschhorn Strebel, Präsident der SP Riehen, sagt: «Es gibt Haltungen in gesellschaftspolitischen Fragen, da stimmen wir mit der EVP nicht überein. Aber wir kennen Daniele Agnolazza als Einwohnerrat und Begleiter in Wahlkämpfen seit langer Zeit und wissen, wo er steht.» Zudem sei der Kandidat «Teil des sozialliberalen und grünen Flügels» seiner Partei.

Es seien ja nationale Themen

Entscheidend sei für die Riehener SP, dass mit einem Wahlerfolg Agnolazzas die Kräfteverhältnisse im Gemeinderat wieder den Mehrheitsverhältnissen in der Bevölkerung entsprechen würden. Und sowieso: «Die Themen, bei denen Agnolazza nicht mit uns übereinstimmt, sind national und werden nicht in Riehen verhandelt», so Leschhorn Strebel.

Ein gutes Argument – eigentlich. Denn SP-Präsident Leschhorn Strebel ist keineswegs der Erste, der dieses im Riehener Wahlkampf nutzt. Als Mitte-Kandidat Daniel Albietz dafür kritisiert wurde, Abtreibungen abzulehnen oder Corona-Verschwörungserzählungen zu teilen, wurde ebendieses Argument auch verwendet. Albietz, der nach zwölf Jahren im Gemeinderat ins Gemeindepräsidium wollte, half dies jedoch nicht: Er hat sich mittlerweile aus dem Rennen verabschiedet. Für die Bürgerlichen tritt Patrick Huber (Mitte) an.

Agnolazza relativiert Aussagen zu «Ehe für alle»

Edibe Gölgeli, die von der SP als Kandidatin aufgestellt wurde und sich unterdessen zu Gunsten von Agnolazzas Kandidatur aus dem Rennen genommen hat, sagt zur bz, es gebe keine Kandidierenden, mit denen es eine hundertprozentige Übereinstimmung der Wertehaltungen gebe. «Die sozialen Werte verbinden uns mit der EVP und wir stehen hinter dem Ticket mit Daniele Agnolazza», so Gölgeli. Hauptziel des dritten Wahlgangs sei es, dass der Gemeinderat von Riehen aus der Mitte-rechts-Position stärker in die Mitte, wenn nicht sogar etwas nach links gerückt werde.

Agnolazza selbst relativiert die Angaben, die er 2020 bei «Smartvote» gemacht hatte. Sie hätten nur «sehr beschränkt» mit dem aktuellen Wahlkampf zu tun, da es ja um Kommunalpolitik gehe. Der Riehener sieht sich «als ausgleichende Kraft in der Mitte» und unterstütze Ideen oder Anliegen, egal aus welcher politischen Ecke sie kommen. Gemeinsam mit seiner eigenen Partei, aber auch mit der SP und den Grünen würde er «Differenzen in einer konstruktiven Atmosphäre diskutieren», so Agnolazza auf Anfrage.

Zudem widerspricht er dem Vorwurf, gegen gleiche Rechte für homosexuelle Menschen zu sein. Die rechtliche Gleichstellung von gleichgeschlechtlichen Paaren sei eine Selbstverständlichkeit. Agnolazza: «In der Zwischenzeit wurde die ‹Ehe für alle› angenommen, was für mich völlig in Ordnung ist. Auch wenn man sich weiter um die damit zusammenhängenden ethischen Fragen kümmern muss, wenn es um Kinder geht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen