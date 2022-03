Gemeindewahlen in Riehen Kaufmann versus Albietz: Zwei Kandidierende, die sich näher sind, als man meint Mit Christine Kaufmann (EVP) als Riehener Gemeindepräsidentin würde Riehen ein Risiko eingehen, warnt Daniel Albietz (Die Mitte). Sie könne Menschen eher zusammenbringen, entgegnet Kaufmann. Im Streitgespräch schenken sich die beiden Kandidierenden nichts, doch bei manchen Themen liegen ihre Positionen dann doch erstaunlich nahe beieinander. Hans-Martin Jermann und Tobias Gfeller Jetzt kommentieren 02.03.2022, 05.00 Uhr

Daniel Albietz (Die Mitte) und Christine Kaufmann (EVP) sitzen im Riehener Gemeindehaus weit voneinander entfernt. Bild: Kenneth Nars (Riehen, 25. Februar 2022)

Christine Kaufmann, Sie streben mit Ihrer Kandidatur einen Wechsel im Gemeindepräsidium von den Bürgerlichen hin zum Mitte-links-Lager an. Weshalb ist das nötig?

Christine Kaufmann: Riehen benötigt eine Persönlichkeit, die verbindend wirkt und nicht bloss für eine Seite einsteht. Letzteres hat sich in den vergangenen Jahren akzentuiert. Ich kann diese vermittelnde, verbindende Funktion gut einnehmen. Super wäre, Riehen hätte mal eine Frau als Gemeindepräsidentin. Ich wäre die erste überhaupt.

Sie würden demnach nicht verbindend wirken, Daniel Albietz?

Daniel Albietz: Diese Aussage finde ich speziell. Die Riehenerinnen und Riehener haben am 6. Februar einen mehrheitlich bürgerlichen Einwohnerrat gewählt, mit einiger Wahrscheinlichkeit bleibt auch der Gemeinderat bürgerlich. Das Gemeindepräsidium ist eine soziale Aufgabe. Ich habe Frau Kaufmann in den vergangenen Jahren vor allem als Einzelkämpferin und als wenig teamfähig erlebt. Sie müsste auch noch deutlicher erklären, weshalb es im Gemeindepräsidium einen politischen Wechsel braucht. Die vergangenen zwölf Jahre mit der bürgerlichen Mehrheit waren meines Erachtens überaus erfolgreich.

Was hat die bürgerliche Mehrheit denn so gut gemacht?

«Es liegt zu viel brach. Das ist die Schuld der Bürgerlichen», findet Christine Kaufmann. Bild: Kenneth Nars

Albietz: In den vergangenen zwölf Jahren hat Riehen stets positive Rechnungsabschlüsse geschrieben und dabei ein kleines Vermögen angehäuft.

Kaufmann: Es liegt zu viel brach, das ist vor allem die Schuld der bürgerlichen Mehrheit im Gemeinderat. Riehen verfügt über zu wenig Schulraum und ist in der Planung in Verzug. Das ist ein echtes Problem. Als Gemeindepräsidentin stehe ich für gute Beziehungen zu Nachbarn und Partnern, insbesondere zum Kanton. Bei vielen Herausforderungen könnte die Gemeinde so rascher und einfacher zu einer Lösung kommen.

Albietz: Mir wird indirekt vorgeworfen, mit mir als Gemeindepräsident würde die diplomatische Eiszeit anbrechen. Das Gegenteil ist der Fall: Dank meiner politischen Aufgaben bin ich gut vernetzt und stand all die Jahre im Austausch mit den in meinen Ressorts zuständigen Regierungsmitgliedern und Verwaltungsstellen. Ich bin mit Frau Kaufmann inhaltlich ja einig: Wir müssen insbesondere zum Kanton gute Beziehungen pflegen und uns aktiv einbringen. Ich sehe da bei mir keinerlei Defizite. Einige der nun aufgeworfenen Probleme sind schlicht herbeigeredet.

Zum Beispiel?

Albietz: SP-Gemeinderatskandidatin Edibe Gölgeli sagt in der Schulraumdebatte, dass die Kinder in Containern unterrichtet werden – als wären das unbeheizte Schiffscontainer. Tatsache ist: Das sind hochwertige Schulräume nach den kantonalen Standards, Minergie-P-zertifiziert. Im Kanton sind solche Provisorien gang und gäbe und haben andernorts keine Kritik nach sich gezogen.

Kaufmann: Mal abgesehen von diesen Begrifflichkeiten: Sagen Sie mir, wo wir in Riehen die 200 Kinder unterrichten, die in den kommenden vier Jahren laut Prognose des Statistischen Amts zusätzlich Platz finden müssen? Hier müssen wir rasch vorwärtsmachen. Die Gemeinde hat die Mittel dazu, diesen Schulraum zu finanzieren.

Das Budget 2022 sieht ein Defizit vor, auch in den Folgejahren sind rote Zahlen geplant. Wie also kann der Schulraum finanziert werden?

Kaufmann: Mit dem Eigenkapital. Riehen verfügt zum Glück über ein genügend grosses finanzielles Polster.

Albietz: Hier haben wir keinen Dissens. Der Gemeinderat hat erst vergangene Woche vom Parlament acht Millionen Franken bewilligt erhalten zur Erneuerung der Schulhäuser.

Kaufmann: Dieses Geld ist für den Unterhalt bestimmt. Damit lösen wir die Probleme in der Schulraumplanung nicht.

Solche Schulcontainer sind für eine reiche Gemeinde wie Riehen doch ein Armutszeugnis.

«Panik ist bei der Schulraumplanung fehl am Platz. Aber klar: Es ist Wahlkampf», findet Daniel Albietz. Bild: Kenneth Nars

Albietz: Das finde ich nicht. Als überbrückendes Angebot können diese sinnvoll sein. Ich würde zudem gerne nochmals in Verhandlungen treten mit dem Kanton, um beim Schulhaus Niederholz, das er nicht zu hundert Prozent für seine Bedürfnisse benötigt, mehr Raum für Riehen zu erhalten. Ich meine, da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Panik ist bei der Schulraumplanung fehl am Platz. Aber klar: Es ist Wahlkampf.

Kaufmann: Für die Gemeinde Riehen ist es angesichts der speziellen Konstellation im Kanton Basel-Stadt oft nicht einfach, sich adäquat einzubringen: Beim Erziehungsdepartement hat man vor allem die Schulhäuser in der Stadt Basel im Auge. Das Interesse, dass es auch für Riehen stimmt, ist da wesentlich kleiner. Das ist ein Problem. Da müssen wir einhängen.

In Riehen beschäftigt der geplante Doppelspurausbau der S-Bahn. Was machen Sie, damit der Ausbau nicht oberirdisch realisiert wird?

Albietz: Die Frage nach ober- oder unterirdischer Realisierung ist für mich zu kurz gegriffen. Ich stelle den Ausbau der S-Bahn durch Riehen generell in Frage. Ich frage mich auch, ob der Ausbau zwischen Lörrach-Stetten und Riehen-Dorf einer Überprüfung des Staatsvertrags standhält. Immerhin wird damit das deutsche Hoheitsgebiet auf Schweizer Boden quasi verdoppelt. Ich begrüsse, dass der Gemeinderat ein Gutachten zu dieser und anderen rechtlichen Fragen in Auftrag gegeben hat.

Kaufmann: Wir haben in dieser Frage wenige Differenzen. Zentral ist aus meiner Sicht vor allem, dass der oberirdische Doppelspurausbau verhindert wird. Auch ich finde es gut, dass nun ein juristisches Gutachten erstellt wird. Wir müssen taktisch mehrgleisig fahren.

Wie meinen Sie das?

Kaufmann: Zuerst einmal müssen wir uns einsetzen dafür, dass der Kanton sich für uns einsetzt. Das ist uns teilweise gelungen, indem nun eine Tieferlegung geprüft wird. Für dieses Szenario würde ich mich starkmachen. Allerdings ist klar, dass auch ein Tunnel einen schweren Eingriff bedeutet. Parallel dazu müssen wir uns juristisches Know-how und fachliche Expertise holen, damit wir als Gemeinde aufzeigen können, dass es nicht zwingend ist, hier eine Doppelspur zu realisieren.

Herr Albietz, Sie sind in Ihrer Ablehnung strikter.

Albietz: Der Viertelstundentakt mag für das Wiesental sehr wichtig sein, er ist es aber nicht für die Menschen in Riehen. Die sind via Tram gut an die Stadt angebunden. Die Nachteile langer Schrankenschliesszeiten beim Viertelstundentakt sind aus Riehener Sicht viel stärker zu gewichten als die mit der Taktverdichtung verbundenen Vorteile. Wir sollten offener über Alternativen diskutieren. Kann ein Doppelspurausbau der S-Bahn von Lörrach via Weil statt via Riehen nach Basel geführt werden?

Kaufmann: Der Viertelstundentakt gehört zu einem modernen S-Bahn-System. Für die Riehener zum Wegkommen ist er in der Tat nicht lebenswichtig. Aus Sicht der Fondation Beyeler und der Besucher sowie für die Pendler aus dem Wiesental ist er aber sehr wichtig.

Riehen müsste sich wohl an einer Tieferlegung der S-Bahn finanziell beteiligen. Sind Sie bereit, dafür temporär die Steuern zu erhöhen?

Albietz: Das ist eine Frage der Kosten. Riehen müsste sich beteiligen, der Kanton und andere am Ausbau interessierte Partner aber auch. Zuerst müsste man den Anteil Riehens festlegen. Dieser wäre dann über einen längeren Zeitraum zu finanzieren, damit er für Riehen tragbar ist. Die Gemeinde hat vor wenigen Jahren ja auch das Moostal gekauft und dies tranchenweise finanziert.

Kaufmann: Früher oder später wird sich die Bevölkerung wohl in einer Volksabstimmung äussern können. Es ist ein Generationenprojekt, das auch grosse Chancen bietet für Riehen.

Wie geht's weiter mit den Finanzen? Riehen kämpft mit einem Defizit, Sie beide wehren sich gegen höhere Steuern. Wie geht das auf?

Albietz: Wir blicken auf Jahre mit Überschüssen zurück. Da verträgt es sich aus bürgerlicher Sicht, dass wir auch mal Defizite schreiben, ohne gleich wieder beim Steuerzahler anzuklopfen. Der Verzicht auf Steuererhöhungen wird auch von EVP und SP getragen. Das ist ein Widerspruch: Sie behaupten eine Schieflage, wollen aber gleichzeitig die Steuern nicht erhöhen und auch das Kostenwachstum nicht eindämmen.

Das flüssige Eigenkapital liegt bei 80 Millionen Franken. Dieses Geld sollte da sein, um Schulhäuser zu bauen oder einen S-Bahn-Tunnel mitzufinanzieren – nicht, um Löcher in der Rechnung zu stopfen.

Albietz: Wir haben das Geld, um zu investieren. Das ist im Moment Vermögen, das vom Steuerzahler zu viel eingenommen wurde. Ich verstehe mich auch als dessen Treuhänder, haushälterisch mit den Mitteln umzugehen. Die Erhöhung der Staatsquote hat einem Gemeindewesen noch nie gutgetan.

Kaufmann: Wir wollen keine Steuererhöhung, weil wir gerade aus einer Pandemie kommen. Es ist nun wirklich nicht die Zeit dafür. Mich hat umgekehrt geärgert, dass die Bürgerlichen vor wenigen Jahren eine Steuersenkung durchgeboxt haben. Damit wurden der Gemeinde wichtige Mittel entzogen. Die Steuern zu senken ist einfach. Viel schwieriger ist es, sie unter Druck zu erhöhen. Wir müssen nun unsere Aufgaben unter die Lupe nehmen. Wofür geben wir Geld aus? Haben wir die Möglichkeit, Ausgaben zu straffen?

Ihre Ideen zur Finanzpolitik klingen kaum anders als jene der Bürgerlichen. Wieso soll man denn Sie wählen, Frau Kaufmann?

Kaufmann: Weil ich im Gegensatz zu den Bürgerlichen die Lage klar darlege und mir langfristige Überlegungen mache. Von mir werden die Riehenerinnen und Riehener eine klare Aussage erhalten: Bis zu welcher Schwelle brauchen wir das Eigenkapital auf? An welchem Punkt werden über andere Massnahmen wie eine Steuererhöhung oder einen Leistungsabbau diskutiert?

Albietz: Das unterstellt, dass ich mir keine solchen Überlegungen mache. Das ist ja sehr nett.

In Riehen hat die Religion einen hohen Stellenwert. Frau Kaufmann, Sie sind in der EVP, die traditionell für Religiosität steht. Wie stark ist der Glaube für Sie ein Thema?

Kaufmann: Ich bin Mitglied der Evangelisch-reformierten Kirche Basel-Stadt und stehe auf diesem Fundament. Ich habe nicht die religiöse Überzeugung eines Gottglaubens nach dem Alten Testament, aber ich glaube an eine höhere Kraft und das Vertrauen darauf.

Spielt das in die Politik hinein?

Kaufmann: Natürlich. Ich bete, aber nicht im klassischen Sinne, sondern ich bitte in der Rede mit mir um Beistand oder drücke Dankbarkeit aus. Ich fühle mich getragen von den religiöseren Kräften innerhalb der EVP. Das «E» im Parteinamen ist mir wichtig. «Evangelisch» bedeutet «gute Botschaft».

Sie, Herr Albietz, gehen offen mit Ihrem Glauben um. Auch Sie sind Mitglied der Evangelisch-reformierten Kirche.

Albietz: Für mich hat der Glaube mit einer Beziehung zu tun, mit dem Grundvertrauen in den Schöpfer, wie es in der Bibel beschrieben ist. Dieses Grundvertrauen braucht man auch als Politiker. Es braucht Hoffnung und eine gewisse Angstfreiheit, um Zuversicht vermitteln zu können. Mit dem Geld haushälterisch umgehen, Individualität und Eigenverantwortung sind wichtig. Zu diesen Grundsätzen, die auch in der Bibel thematisiert werden, stehe ich.

Wie oft beten Sie?

Albietz: Mehrmals täglich. Beten heisst für mich nicht, künstlich etwas herunterleiern. Es bedeutet, mit jemandem zu sprechen, der da ist, einem Gegenüber. Ein völlig natürlicher Vorgang.

Zum Schluss in einem Satz: Warum ginge es Riehen besser mit Ihnen als Präsidentin, Frau Kaufmann?

Kaufmann: Weil ich Sorge trage, dass sich die Menschen in der Politik wieder besser verstehen – über die Gemeindegrenzen hinweg – und dass die Gemeinde mit der Bevölkerung wieder besser kommuniziert und spürbarer wird.

Albietz: Weil ich Garant bin, dass in Riehen eine freiheitlich-bürgerliche Politik weitergeführt wird, anstatt dass sich die Gemeinde auf Experimente einlässt.

Riehen wählt am 20. März Im zweiten Wahlgang fürs Riehener Gemeindepräsidium stehen sich am 20. März Daniel Albietz (Die Mitte) und Christine Kaufmann (EVP) gegenüber. Die 53-jährige Kaufmann sitzt seit 2014 im Gemeinderat, aspirierte bereits zweimal fürs Präsidium und kandidierte 2020 bei den Basler Regierungswahlen. Der 50-jährige Albietz ist seit 2010 Gemeinderat, seit einem Jahr zudem Grossrat. Im Gegensatz zu Kaufmann, die im ersten Wahlgang am 6. Februar als Gemeinderätin wiedergewählt wurde, tritt Albietz nur fürs Präsidium an. Seit 2014 ist der parteilose, bürgerliche Hansjörg Wilde Gemeindepräsident. Er tritt nun ab. (haj)

