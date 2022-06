Gempen Die Sonnhalde im Porträt: Abgelegen, anthroposophisch, aber ohne abgerundete Ecken Am oberen Rand des Dorfes Gempen liegt die pädagogische Institution Sonnhalde. Seit 50 Jahren praktiziert sie, wo möglich, integratives Lernen und Möglichkeiten für Menschen mit Behinderung, sich ausbilden zu lassen. Ein Rundblick. Mona Martin Jetzt kommentieren 28.06.2022, 05.00 Uhr

Bäume, Hecken und Wiesen säumen die Wege auf dem Gelände der Sonnhalde auf dem Gempen. Nicole Nars-Zimmer Das Direktionsgebäude mit der Spendenaktionsübersicht an der Fassade. Nicole Nars-Zimmer Viel Grün und Kunst zwischen den Gebäuden. Nicole Nars-Zimmer Dieser zentrale Platz muss dem Begegnungszentrum weichen. Nicole Nars-Zimmer Die Gärtnerei der Sonnhalde. Nicole Nars-Zimmer Im Hofladen werden zweimal in der Woche die eigenen Produkte verkauft. Nicole Nars-Zimmer Der Pferdeplatz. Nicole Nars-Zimmer Pferde, Esel und Geissen leben ebenfalls auf der Sonnhalde und erfreuen die Gemüter. Nicole Nars-Zimmer Vor dem Oberstufen-Schulhaus hat es einen Weiher mit Sumpfschildkröten. Nicole Nars-Zimmer Fabienne Welti, Projektleiterin Fundraising und Josef Reichmann, Leiter Finanzen und Dienste zeigen die ehemalige Militärbaracke in der seit mittlerweile 50 Jahren der Kindergarten ist. Nicole Nars-Zimmer Die ehemalige Militärbaracke wird abgerissen. Nicole Nars-Zimmer Eines der ersten beiden Wohnhäuser auf der Sonnhalde Gempen. Nicole Nars-Zimmer Das war das erste Schulhaus der Sonnhalde. Nicole Nars-Zimmer Anzeige Spendensammlung für den Um- und Ausbau des Kindergartens und des Begegnungszentrums. Nicole Nars-Zimmer

Schweisstreibend ist der achtminütige Aufstieg von der Bushaltestelle Gempen Dorf bis zur Sonnhalde an diesem heissen Sommertag. Einen Bus gibt es zwar, doch der fährt nur zweimal täglich zur pädagogischen Institution. Oben angekommen taucht man sogleich ein in diesen eigenen Kosmos, bestehend aus sehr viel Grün und 12 Gebäuden, darunter Schulgebäude und Wohnheime. Geschäftsleiter Josef Reichmann und Projektleiterin Fundraising der Sonnhalde, Fabienne Welti führen über das Gelände.

Der ehemalige Sozialarbeiter ist seit 39 Jahren bei der Sonnhalde und hat in verschiedenen Funktionen viele massgebende Entwicklungsschritte miterlebt. Noch im laufenden Jahr wird er pensioniert. Sie widmet gerade alle ihre Aufmerksamkeit, Geld für die geplanten Neubauten des Kindergartens und des Begegnungszentrums zu sammeln. Der Umgang zwischen dem älteren Herrn und der jungen Frau ist respektvoll, vertraut und entspannt. Eine Stimmung, die der ganzen Sonnhalde Gempen innezuwohnen scheint.

In Kontakt mit der Umwelt

Hier sind alle per Du, im Zentrum stehe der Mensch und seine individuellen Stärken. Man versuche, so Fabienne Welti, eine entspannte Fehlerkultur zu leben und zu vermitteln. Die Naturgärten sollen Ruhe und Ausgleich bieten und so nah wie möglich an die Gebäude kommen: «Das bereitet dem Gebäudeunterhalt manchmal ein wenig Sorgen», erzählt Geschäftsleiter Reichmann mit einem Zwinkern. Der Geschäftsführer zeigt auf einen Weiher. «Da ist eine Sumpfschildkröte. Sie ist Teil eines europäischen Ansiedlungsprojektes.»

Vor dem Oberstufen Schulhaus hat es einen Weiher mit Sumpfschildkröten. Nicole Nars-Zimmer

Das lässt aufhorchen. Die Sonnhalde erscheint auf den ersten Blick abgeschieden, die Zeit scheint etwas gemächlicher zu fliessen als etwa unten in Dornach, Handyempfang ist hier oben spärlich – aber abgehängt sei man ganz und gar nicht, betont Reichmann. Die Verbundenheit mit der Umwelt sei zentral. Schon nur der Fakt, dass man aufgrund des öffentlichen Bildungsauftrages dem Lehrplan 21 folgen, gleichzeitig aber der anthroposophischen Grundhaltung weiter treu blieben wolle, erfordere eine ständige und dynamische Weiterentwicklung.

Wer denn auch nach abgerundeten Ecken sucht, wird enttäuscht. Die Beobachtung entlockt sowohl Welti als auch Reichmann ein Schmunzeln. Diese Frage komme oft. Reichmann antwortet:

«Wir wollen nicht dogmatisch sein. Die Sonnhalde ist sehr durchlässig. Wir nehmen das Beste von beiden Seiten.»

Eine Haltung, die auch immer wieder Kritik provoziere: «Den einen sind wir zu wenig anthroposophisch, die anderen lehnen jeden Hauch davon ab.»

Am Anfang stand eine private Initiative

Angefangen hat alles mit einer privaten Initiative des Zürcher Psychiaters und Pioniers in der Kinder- und Jugendpsychologie Jakob Lutz. Er gründete 1967 gemeinsam mit Eltern von Kindern mit Behinderung einen Verein mit dem Zweck, «Menschen mit Autismus und anderen Störungen der seelisch-geistigen Entwicklung einen Ort zu bieten, wo sie durch besondere Pflege, Schulung, Ausbildung und Arbeitsbegleitung ihre Lebensziele anstreben können.»

Dazu gehört die heilpädagogische und medizinische Betreuung vor allem von Kindern und Jugendlichen basierend auf den Grundsätzen Rudolf Steiners. 1971 konnten am Standort auf dem Gempen die ersten Gebäude bezogen werden. Als im Dorf bekannt wurde, dass auf der Sonnhalde ein Kindergarten existiert, seien viele Anfragen von Eltern eingegangen, die ihre Kinder gerne dorthin geschickt hätten, führt Reichmann aus. Damals gab es im Dorf keinen.

So entstand der integrative Kindergarten. Irgendwann realisierte man in der Gemeinde, dass es «ein wenig komisch ist, dass die Kinder von einer privat betriebenen und finanzierten Institution geschult werden», erzählt Geschäftsleiter Joseph Reichmann. So kam es, dass die Sonnhalde einen öffentlichen Bildungsauftrag und somit auch Zugang zu öffentlichen Geldern erhielt. Bis heute wird der Kindergarten integrativ geführt. «Es lernen beide Seiten voneinander», sagt Reichmann. Momentan besuchen ihn vier heilpädagogische und 20 sogenannte Regelschülerinnen und -schüler aus dem Dorf.

Teils öffentlich, teils durch Spenden finanziert

Dass nur der Kindergarten integrativ geführt wird, nicht jedoch die Primar- und Sekundarschule, habe damit zu tun, dass Kinder und Jugendliche meist erst dann auf die Sonnhalde verwiesen werden, «wenn es wirklich nicht mehr geht. Da ist meistens Eins-zu-eins-Betreuung nötig. Dass jemand den Einstieg ins reguläre Berufsleben findet, bleibt die Ausnahme», beschreibt Reichmann die Situation. Spezielle Therapien, die bei manchen nötig seien, werden aber über Spenden finanziert. Genauso neue Bauten oder Projekte. So auch der geplante neue Kindergarten und das Begegnungszentrum (siehe Box).

Unter genauer Beobachtung

Die Expansionen seien stets genauestens beäugt worden, erzählt Reichmann. «Jetzt bauen die schon wieder!», höre man nicht selten aus dem Dorf auf dem Gempen. Es sei eine fragile Balance, oft spüre er eine Angst, dass die Sonnhalde das Dorf übernehme. Das einzige, das helfe, sei Information und Kommunikation. Für die kommenden Bauvorhaben scheint das geglückt zu sein, denn Einsprachen gab es seitens der Gemeinde keine. Allenfalls freut sich der eine oder die andere Gempen Dorfbewohnende sogar über die kommende Einkehrmöglichkeit im neuen Begegnungszentrum. Gemäss Kassiererin im Dorfladen gibt es nämlich seit der Schliessung der zwei Restaurants «hier nichts mehr».

Vielfalt und Verbundenheit Das gibt es auf dem Gempen Neben den Schulen unterhält die Sonnhalde auch eine eigene Bäckerei, die als Ausbildungsstätte dient, eine Gärtnerei, welche die laut dem Geschäftsleiter etwa die Hälfte des Bedarfs an Gemüse der Sonnhalde Gempen decke. Ausserdem gibt es neu auch einen Hofladen, der zweimal in der Woche für alle zugänglich ist. Viele der Kinder und Jugendlichen wohnen auf dem Gelände in betreuten Wohnheimen, andere werden mit Shuttles geholt und gebracht. Es gibt Pferde, Ziegen und Esel, wobei vor allem die Pferde zu Therapiezwecken gehalten werden. «Diese Tiere sind sehr sozial und sensibel. Sie schaffen es irgendwie, vor allem bei Menschen mit Autismus Vertrauen zu wecken», sagt Reichmann, während die Ziegen im Hintergrund meckern und aufgeregt am Zaun hin- und herstreifen.

Neue Bauten und Erweiterungen

Fabienne Welti, Projektleiterin Spendensammlung und Josef Reichmann, Leiter Finanzen und Dienste, zeigen die Baracke, in der seit 50 Jahren der Kindergarten ist. Nicole Nars-Zimmer

Für den integrativen Kindergarten ist jetzt ein Ersatzbau geplant. «Vor etwa 50 Jahren wurde kurzerhand eine Militärbaracke aus dem Wallis geholt und hier aufgestellt. Das entspricht schlicht nicht mehr den heutigen Anforderungen», erzählt Geschäftsleiter Reichmann vor dem bescheidenen Gebäude mit Anbau, das vor lauter Naturgarten fast im grünen Geranke verschwindet.

Der geplante Neubau soll auf zwei Stöcken genügend Raum bieten, um den besonderen Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. So seien beispielsweise zwei Time-in-Räume geplant, «ich sage extra Time-in, nicht Time-out, weil es darum geht, dass das Kind wieder zu sich findet, wenn die äusseren Eindrücke zu überwältigend geworden sind», begründet Reichmann seine Aussage. Momentan befinden sich diese Räume im eigentlichen Durchgangsbereich.

Eine Grünflache geht verloren, ein Zentrum entsteht

Neu soll auch ein Begegnungszentrum entstehen. Dafür muss eine fast magisch anmutende Grünfläche den Platz räumen. In dieser Natur-Oase serviert Fabienne Welti Kaffee nach dem Rundgang über das Gelände. Es summt und brummt, die Pergola spendet angenehmen Schatten und das Gemurmel von Mittagessenden an den lose verteilten Tischen dringt gedämpft hinüber. Nicht überraschend, dass die Baupläne an diesem Standort zuerst einmal Unverständnis auslösten.

«Wir haben sehr viel informiert, denn gerade das Begegnungszentrum wird einen etwas anderen baulichen Akzent setzen. Es ist aber das einzige Bauland, das wir haben», erklärt Geschäftsleiter Reichmann. Das Zentrum soll dem Engpass bei der Mittagsverpflegung entgegenwirken, eine öffentliche Cafeteria mit Terrasse beherbergen und Sitzungszimmer.

Der zentrale Naturgarten muss dem Begegnungszentrum weichen. Nicole Nars-Zimmer.

Beide Projekte werden durch Spenden finanziert. Aktuell sind 4,5 der benötigten 5 Millionen Franken zusammen. Für die letzten 500’000 läuft eine spezielle Aktion für Kleinspendende. Auf der Sonnhalde ist man optimistisch, dass man auch die letzte Tranche noch bis Ende 2022 auftreiben kann.

Das Spendenbarometer: 4,5 Millionen sind bereits eingegangen. 500’000 werden noch gebraucht. Nicole Nars-Zimmer

