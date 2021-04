Auf der Gempenstrasse in Dornach ist es am Mittwochabend zu einem Unfall gekommen, bei dem zwei Personen ums Leben kamen. Wolfgang Müller, Dornacher Seelsorger und Mitarbeiter des Care Teams Solothurn, berichtet vom Einsatz am Unfallort.

Kelly Spielmann 02.04.2021, 05.00 Uhr