Rund 20 Personen in der Region lassen ihr Geschlecht ändern

Standesamt Rund 20 Baslerinnen und Basler wechseln auf dem Papier ihr Geschlecht Seit Anfang Jahr ist es einfacher, das amtlich eingetragene Geschlecht zu wechseln. Aktuell gibt es noch eine grosse Nachfrage, die aber bald abflachen dürfte. Jonas Hoskyn 10.01.2022, 18.03 Uhr

Das eingetragene Geschlecht kann neu mit einer einfachen Erklärung geändert werden. Bild: Juri Weiss/bs.ch

Seit Anfang Jahr können Menschen mit Transidentität oder einer Variante der Geschlechtsentwicklung ihr Geschlecht und ihren Vornamen im Personenstandsregister mit einer Erklärung rasch und unbürokratisch ändern. Auch in den beiden Basel gibt es bei vielen Menschen diesen Wunsch. Das Zivilstandesamt Basel-Stadt hat in den ersten Januartagen acht Termine für eine Änderung des im Personenstandregisters eingetragenen Geschlechts vereinbart.

«Sieben der Personen möchten gleichzeitig den Vornamen ändern», sagt Toprak Yerguz vom Justiz- und Sicherheitsdepartement. Fünf Personen, die aktuell im Personenstandsregister mit dem Geschlecht «weiblich» erfasst sind, wollen die Angabe ihres Geschlechts auf «männlich» ändern und fünf umgekehrt. Im Kanton Baselland haben sich bisher elf Personen angemeldet, zur Geschlechterquote gibt es keine Angaben.

Nachfrage dürfte bald abflachen

Anlässlich der Änderung hat das Zivilstandesamt eine interne Schulung durchgeführt. Allerdings dürfte die Nachfrage bald abflachen: «Wir gehen davon aus, dass jene Personen, die sich für die Änderung des Eintrags interessieren, sich bereits gemeldet haben oder bald nach der Inkraftsetzung am 1. Januar noch melden werden», sagt Yerguz. Abklärungen des Bundes in anderen Ländern, in denen ähnliche Möglichkeiten eingeführt wurden, würden diese Annahme stützen.