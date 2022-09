Neuer SVP-Parteipräsident hält an umstrittener Personalie fest

Generationenwechsel Neuer SVP-Parteipräsident Pascal Messerli: «Ich hatte schon beim Parteibeitritt den Traum, irgendwann Präsident zu werden» Der ehemalige SVP-Parteipräsident Eduard Rutschmann hat eine durchgezogene Bilanz hinterlassen. Sein Nachfolger erklärt im Interview mit der bz, wie er die SVP zum Erfolg führen will und warum er trotz anders lautender Vereinbarungen in der Vergangenheit an umstrittenen Personalien festhält. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 14.09.2022, 18.22 Uhr

Generationenwechsel in der SVP Basel-Stadt: Pascal Messerli (32) ist der neue Parteipräsident. Kenneth Nars

Herr Messerli, wie ist es, neuer Präsident der SVP Basel-Stadt zu sein?

Es ist ein tolles Gefühl. Ich hatte schon beim Parteibeitritt den Traum, irgendwann Präsident zu werden. Jetzt, wo ich im Grossen Rat politische Erfahrung gesammelt, meine Ausbildung zum Anwalt abgeschlossen habe und Eduard Rutschmann zurückgetreten ist, ist der Zeitpunkt gekommen, um den Schritt zu machen.

Was werden Sie von ihrem Vorgänger Eduard Rutschmann übernehmen und was werden Sie anders machen?

Eduard Rutschmann hat in den letzten 20 Jahren sehr viel für die SVP geleistet und war ein würdiger Präsident. Es stimmt, dass wir die Wahlen verloren haben. Das entspricht aber dem nationalen Trend, sowohl in den Kantonen als auch im Nationalrat hat die SVP verloren. Insofern kann man diese Niederlagen aus meiner Sicht Eduard Rutschmann nicht anlasten. Wir müssen auf jeden Fall unser Profil stärken, indem wir saubere Arbeit machen, neue Ideen einbringen und Vorstösse lancieren. So können wir den Leuten zeigen, dass wir gute und saubere Politik machen und wählbar sind. Auch das Aufbauen von Personen ist mir aus langfristiger Perspektive ein Anliegen.

Wählbarkeit ist ein gutes Stichwort. Wie gehen Sie damit um, dass Ihre nationale Mutterpartei eine Polemik gegen die Städterinnen und Städter in der Schweiz losgetreten hat? Für die Wählbarkeit der SVP in Basel-Stadt hat sie Ihnen damit keinen Gefallen gemacht.

Ich glaube, dass das kaum einen Einfluss darauf hat, ob wir in Basel-Stadt gewählt werden. In manchen Jahren gewinnt man und in manchen Jahren verliert man. Die SVP Schweiz ist die SVP Schweiz und macht Politik auf nationaler Ebene. Wir als SVP Basel-Stadt müssen eine eigene, urbane Politik machen. Ich glaube auch, dass der Angriff sich nicht auf Basel-Stadt bezieht, denn wir sind ein starker Wirtschaftskanton. In Bezug auf andere Städte, wo die Wirtschaft nicht so stark ist, finde ich den Angriff nicht ganz unberechtigt. Insofern sehe ich da kein grosses Problem.

Blicken wir auf die Nationalratswahlen im nächsten Jahr. Die LDP hat Ihnen für eine bürgerliche Zusammenarbeit eine klare Absage erteilt. Wie beurteilen Sie die Chancen der SVP auf den Gewinn eines Nationalratssitzes?

Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass bei Wahlen generell eine bürgerliche Zusammenarbeit angestrebt werden sollte. Partnerwechsel sind selten gut, das sieht man zum Beispiel in Riehen oder in Baselland. In Basel-Stadt haben die Bürgerlichen keinen Erfolg. Wir sind sowohl bei den Ständerats- als auch bei den Regierungsratswahlen gescheitert, bei denen Baschi Dürr abgewählt wurde. Daran zeigt sich, dass bürgerlicher Erfolg ohne die SVP nicht möglich ist. Wenn die LDP keine Zusammenarbeit mit uns will, müssen wir auf unsere Stärken setzen. Wir waren in der Vergangenheit auch schon ohne Listenverbindungen erfolgreich. Um das zu wiederholen, müssen wir aber zulegen, das ist klar. Mir ist bewusst, dass es schwierig wird. Dennoch fängt jede Wahl bei null an und wir müssen um jede Stimme kämpfen.

Werden Sie Joël Thüring, einen der prominentesten Köpfe der SVP Basel-Stadt, als Kandidaten aufstellen, falls die SVP alleine in den Nationalratswahlkampf steigt?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich denke, wir haben viele gute Köpfe, mit denen eine ausgewogene und starke Viererliste möglich wäre. Joël Thüring hat 2020 das beste Wahlresultat der gesamten SVP gemacht. Insofern stimmt es, dass man kaum um ihn herumkommt. Entscheiden wird aber die Nominationsversammlung. Aufstellen lassen können sich alle.

Wirklich alle? 2018 hat die SVP Basel-Sadt bekanntgegeben, dass ihr damaliger Nationalrat Sebastian Frehner und Joël Thüring unter der Leitung vom damaligen Parteipräsidenten Lorenz Nägelin eine Mediation eingegangen seien. In diesem Schreiben war zu lesen, dass Joël Thüring auf Kandidaturen für Regierungs- oder Nationalratswahlen verzichten wird. Gilt das nicht mehr?

Das ist eine alte Geschichte, mit der ich nichts zu tun habe und die bei der SVP im Moment auch kein Thema mehr ist.

