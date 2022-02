Geothermie in Basel: 45 Meldungen nach Erschütterungen

Geothermie 45 Meldungen nach Erschütterungen in Basel und der Umgebung Die Befürchtungen haben sich nicht bewahrheitet: Die Suche nach unterirdischen Warmwasserströmen lief ohne grössere Schäden ab. Christian Mensch 23.02.2022, 05.00 Uhr

9000 Geophone wurden in Basel und den umliegenden Gemeinden ausgelegt - und nun wieder eingesammelt. Die Datenauswertung läuft. Kenneth Nars

Die 9000 leicht mysteriösen orangen Kästchen, die in den vergangenen Wochen in Basel und im Umland zu finden waren, sind wieder verschwunden: Die Exploration nach Warmwasser-Strömen in und um Riehen ist abgeschlossen. Insgesamt 13'000-mal haben vier schwere Tracks zwischen dem 3. und 17. Februar mit Schüttelplatten während jeweils einer Minute die Erde in Schwingung gebracht.